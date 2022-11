L’entraîneur des Raptors 905 échange des études aérospatiales pour la NBA G League

Eric Khoury veut que vous sachiez que son premier amour est le basket. Il a joué le jeu au lycée et à l’université. Il a grandi à Toronto en tant que grand fan des Raptors.

Mais l’histoire remarquable de la façon dont le joueur de 33 ans a fini par être nommé le plus jeune entraîneur-chef de l’équipe de la ferme des Raptors est une question sur laquelle il est souvent interrogé. Après tout, à l’école, il s’est toujours concentré sur les mathématiques, les sciences et l’ingénierie.

“La plus grande question est: pourquoi êtes-vous dans le basket?” dit Khoury avec un sourire.

L’entraîneur-chef des Raptors 905, une équipe de la G League de la NBA, est titulaire d’un baccalauréat en génie aérospatial et d’une maîtrise en sciences appliquées de l’Institut d’études aérospatiales de l’Université de Toronto, où il a étudié la dynamique expérimentale des fluides. Ce n’est pas votre parcours typique pour quelqu’un qui s’est finalement retrouvé avec une bague de championnat de la NBA.

«Je suis définitivement un gars curieux. Donc s’il y a quelque chose là-bas, je veux comprendre comment ça marche », dit Khoury, qui travaille maintenant à bâtir une équipe gagnante.

Il y a dix ans, Khoury terminait son programme de maîtrise où il suivait des particules se déplaçant dans un canal d’eau lorsqu’il a remarqué un article sur la façon dont la NBA expérimentait la technologie de suivi des joueurs dans la ligue.

“J’ai vu les similitudes entre le suivi des particules et le suivi de la lecture. Évidemment, ils sont très différents en termes d’applications, mais très similaires en termes de technologie.

Khoury, qui a longtemps pensé qu’un diplôme d’ingénieur garderait beaucoup de portes ouvertes, a décidé de contacter l’organisation des Raptors via Twitter pour voir s’il pouvait aider.

“Les tweets se sont transformés en e-mails, les e-mails en café et le café en stage”, explique Khoury, qui a finalement été nommé directeur de l’analyse des Raptors.

Khoury dit qu’il a toujours été attiré par les sports d’équipe et qu’il y a environ cinq ans, il a commencé à faire la transition vers le côté entraîneur. Au fur et à mesure qu’il s’améliorait, il a été nommé entraîneur adjoint et a même aidé les Raptors à remporter leur tout premier championnat NBA.

Ses débuts dans l’analyse ont établi des comparaisons avec le film à succès “Moneyball”, sur la façon dont les Oakland Athletics du baseball se sont tournés vers les mégadonnées pour aider à aligner une équipe compétitive – un film que Khoury n’a jamais vraiment regardé.

« Je ne l’ai pas vu. Je devrais vérifier », dit-il.

Après avoir été nommé entraîneur-chef du 905 l’été dernier, Khoury a assisté à une conférence de presse où il a été interrogé sur sa formation en ingénierie et comment elle pourrait s’appliquer au basket-ball.

Il a fait référence à Sir Isaac Newton et aux premiers principes, ce qui était probablement une première pour une conférence de presse avec un entraîneur de basket-ball.

“A la seconde où je suis sorti de ma bouche, j’ai su qu’il y aurait un gros titre, c’est sûr.”

Khoury dit que l’analyse devient un point central dans de nombreux sports et que les équipes essaient toujours de trouver un avantage. Il espère que d’autres seront inspirés par son histoire pour poursuivre leurs rêves s’ils aiment aussi le sport.

« Il y a tellement de voies différentes pour y entrer, ce qui est formidable. Donc, si vous êtes quelqu’un comme moi qui se concentre vraiment sur les mathématiques et les sciences, cela ne vous fermera pas la porte.