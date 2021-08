L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard demande l’aide d’Ibrox lors du match retour des éliminatoires de la Ligue des champions | Actualités footballistiques

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a demandé à la foule d’Ibrox de l’aider à affronter Malmö lors du match retour des éliminatoires de la Ligue des champions mardi prochain.

Les champions écossais de Premiership ont été frappés par des ventouses au début de la seconde mi-temps avec deux buts rapides de Soren Rieks et Veljko Birmancevic, face à une tâche énorme la semaine prochaine.

Cependant, un moment de qualité avec le coup de pied final du match a vu Steven Davis donner aux Rangers une énorme bouée de sauvetage, réduisant le déficit à 2-1.

Devant une foule d’Ibrox, les Rangers auront de bonnes chances de renverser le résultat du match aller et Gerrard a appelé à leur aide la semaine prochaine.

Il a dit RangersTV: « Je suis déçu du résultat et des quelques buts que nous avons encaissés. Mais il y a eu un grand moment à la fin de ce match qui a joué en notre faveur. C’est un grand moment et met les choses en place pour la semaine prochaine .

« Ce n’est pas la position dans laquelle nous voulions être, mais c’est mieux que d’entrer [to the second leg] à 2-0, et nous étions également sur le point d’aller peut-être encore pire. Le temps de blessure était très important pour nous, mais au cours des 90 minutes, cela n’a pas été suffisant.

« Nous devrons monter d’un niveau individuellement et collectivement la semaine prochaine et je vais faire appel à la foule d’Ibrox. Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais nous allons en avoir besoin pendant les 90 minutes complètes. voix.

« Avec cela derrière nous et le changement de mentalité derrière nous, cela pourrait être un grand moment.

« Je suis à court d’applaudissements pour Davo [Steven Davis], c’est quelqu’un qui n’abandonne pas et continue jusqu’à la fin et il a fourni un très grand moment qui nous a donné une bouée de sauvetage importante pour la semaine prochaine.

Image:

Les Rangers célèbrent le but tardif de Steven Davis



« C’est ce que c’est. Je ne pense pas que nous méritions de gagner le match 2-0 ou pire que cela. À la mi-temps, nous allions bien, je pensais que nous étions en forme. Nous cherchions le plus probable [to score], mais nous avons perdu notre chemin pendant quatre ou cinq minutes et avons encaissé deux mauvais buts.

« Mais nous avons poussé et montré de la foi, et Davo a fourni un très grand moment parce que la mentalité a changé dans le temps additionnel. »

Gerrard a effectué sept changements par rapport à la victoire du week-end contre Livingston et n’a effectué qu’un seul changement pendant le match avec Fashion Sakala remplaçant Cedric Itten.

Image:

Vejko Birmancevic de Malmö célèbre son but pour porter le score à 2-0



« J’ai besoin de récupérer des corps pour nous aider », a ajouté Gerrard. « Vous auriez vu ce soir que nous sommes très jeunes en termes de banc. C’est difficile de jeter des jeunes garçons dans cette situation et je voulais les protéger.

« Le week-end, j’espère avoir [Joe] Aribo, [Glen] Kamara, [Leon] Balogun, [Kemar] Roofe, Jon [McLaughlin] revient également dans la réflexion, donc il y aura beaucoup plus d’effectifs ce week-end, nous devrons être et faire mieux.

« J’ai dit aux garçons là-dedans que mon opinion honnête est qu’il y en a six ou sept qui doivent élever leur niveau et l’augmenter fortement. »