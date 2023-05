L’entraîneur des Rams, Sean McVay, fait la course pour mettre les recrues au courant des OTA

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Sean McVay adopte une approche différente de cette saison par rapport aux années passées, s’appuyant sur des joueurs plus jeunes dans des rôles clés alors que les Rams de Los Angeles plongent tête baissée dans une reconstruction pour 2023.

Les Rams ont perdu 16 joueurs vétérans en agence libre. Et avec un total de 14 choix au repêchage et un total de 40 joueurs de première année actuellement sur la liste de 90 joueurs de l’équipe, l’entraîneur-chef de septième année embrasse une intersaison axée sur l’enseignement et le développement des jeunes talents.

« Vous avez beaucoup de gars qui sont impatients et excités par leurs opportunités », a déclaré McVay aux journalistes cette semaine lors d’activités d’équipe organisées. « Je pense qu’il y a une poignée de gars qui ont joué l’année dernière qui pourraient développer une certaine confiance et dire: » OK, j’ai été ici.

« Et puis nous avons pu vraiment rétablir la façon dont nous voulons fonctionner. Quelles sont les façons dont nous enseignons ces choses pour les rendre aussi digestes que possible pour les joueurs ? Quelles sont les solutions ? Comment pouvez-vous prendre un peu d’avance Je ne saurais en dire assez sur le travail accompli par notre équipe d’entraîneurs, et nous savons que nous voulons continuer à le faire chaque jour à partir de maintenant.

Avec une liste construite autour de jeunes joueurs en développement, McVay, son équipe d’entraîneurs et les vétérans de l’équipe mettent l’accent sur le fait que ce groupe vert apprend rapidement de nouveaux systèmes et schémas pour mieux rivaliser en septembre.

« J’ai des filles de 6 ans et je me dis: » Certains de ces gars avaient 6 ans quand j’ai commencé à jouer dans la NFL « », a plaisanté le quart-arrière des Rams, Matthew Stafford, 35 ans. « Donc, c’est un peu difficile de s’asseoir là et d’y penser. »

Stafford, qui n’a pas pu lancer pendant une grande partie de la dernière intersaison à cause d’un bras récalcitrant, dit qu’il est complètement guéri d’une blessure à la moelle épinière contusionnée qui a écourté sa campagne 2022. Avoir la possibilité de participer pendant l’intersaison devrait aider le produit géorgien à développer une relation avec les jeunes joueurs avant le camp d’entraînement.

« C’est bien de pouvoir aller là-bas et lancer et travailler avec les gars », a déclaré Stafford. « À ce stade l’an dernier, je ne lançais pas du tout. Je ne faisais pas grand-chose, alors j’adore jouer. J’adore être ici.

Un jeune joueur qui devrait avoir un impact précoce pour les Rams est le choix de deuxième ronde Steve Avila, la meilleure sélection de l’équipe lors du repêchage de 2023. Los Angeles a aimé la flexibilité du joueur de ligne offensive intérieure – le produit TCU est capable de jouer à la fois aux positions de garde et au centre.

O-line était l’un des principaux besoins de Los Angeles avant cette intersaison en raison de la litanie de blessures subies par les Rams la saison dernière. Avila est inscrit au crayon pour commencer à la garde gauche.

« Pour moi, je sais que la transition du lycée à l’université a été difficile », a déclaré Avila aux journalistes cette semaine. « Mais j’ai l’impression que vous avez en quelque sorte un avant-goût de la façon dont les choses sont un peu [in OTAs], donc cette transition est beaucoup plus facile. C’est en fait la première fois que je suis loin de chez moi. Mais c’est la Californie, un endroit formidable, donc cette transition a été géniale. »

Une autre recrue qui a fait tourner les têtes pendant l’intersaison est le receveur Puka Nacua. Le produit BYU sélectionné au cinquième tour a montré un potentiel lors des exercices d’équipe pour les Rams. Nacua a terminé avec 48 réceptions pour 625 verges et cinq points lors de sa dernière saison pour les Cougars. Il a également ajouté 209 verges au sol et cinq touchés au sol.

Avec le receveur n ° 1 Cooper Kupp assis sur les OTA alors qu’il travaille après une blessure à la cheville de fin de saison et Van Jefferson aux prises avec des problèmes de genou la saison dernière, les Rams pourraient utiliser une profondeur supplémentaire dans la salle des récepteurs.

« Chaque fois que je lève les yeux, il court quelque part », a déclaré Stafford à propos de Nacua. « Il a fait du bon travail, a fait quelques attrapés pour nous.

« Mais c’est vraiment juste essayer de développer tous ces gars. Laissez-les voir à quoi ressemble une pratique de la NFL, à quoi ça ressemble, comment rester hors du sol, toutes ces sortes de choses. Et c’est à ça que sert cette fois et puis juste essayant de sortir et d’exécuter notre attaque. »

Les Rams ont également ajouté à la salle des quarts avec la sélection de quatrième ronde Stetson Bennett et l’agent libre Brett Rypien. Los Angeles a signé le vétéran de quatre ans en raison de sa familiarité avec un système offensif similaire avec les Broncos de Denver, donc Rypien fournit une expérience supplémentaire avec Stafford.

Quant à Bennett, il sera chargé d’apprendre rapidement le schéma offensif complexe de McVay et la façon unique dont les Rams font les choses au centre d’entraînement de l’équipe à Thousand Oaks.

McVay a déclaré qu’il s’appuyait sur le nouveau coordonnateur offensif Mike LaFleur et l’entraîneur des quarts Zac Robinson pour préparer des jeunes comme Bennett à jouer.

« Zac et Mike ont vraiment joué un rôle déterminant dans beaucoup de jeunes gars, pas seulement au poste de quart-arrière », a déclaré McVay. « Mike voit le jeu à travers un excellent objectif. … Il a une grande capacité à comprendre le jeu du point de vue des 22. C’est un excellent communicateur. Lui et Matthew ont établi une relation très rapide.

« Je pense que Mike est arrivé et il y a beaucoup des mêmes principes fondamentaux, mais de petits ajustements ici et là qui ne peuvent que nous aider à être meilleurs offensivement. »

Après une saison de 5-12, les Rams doivent être meilleurs des deux côtés du ballon. Ils comptent sur les jeunes joueurs pour les aider à y arriver.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

