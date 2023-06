Josh McDaniels ne transpire pas Jimmy Garoppolo la situation actuelle des blessures.

Le Raiders de Las Vegas L’entraîneur-chef a minimisé toute inquiétude concernant le nouveau quart-arrière de l’équipe, qui ne participe pas aux entraînements hors saison après avoir subi une intervention chirurgicale au pied gauche en mars lorsqu’il a signé avec l’équipe.

« Je n’ai aucune anxiété », a déclaré McDaniels aux journalistes jeudi. « Vous avez peut-être de l’anxiété. Je n’ai pas d’anxiété. »

La nouvelle de la chirurgie du pied de Garoppolo a éclaté la semaine dernière lorsque les activités d’équipe organisées (OTA) ont commencé. Quelques jours plus tard, il a été signalé que le contrat signé par Garoppolo en mars comprenait une clause de renonciation et de libération qui permettrait à l’équipe de le libérer sans frais s’il ne réussissait pas un examen médical.

Il a été rapporté que Garoppolo sera absent au moins jusqu’au début du camp d’entraînement. McDaniels était également évasif quant à une date de retour potentielle.

« Je ne vais pas mettre un calendrier ou un jour sur quoi que ce soit », a déclaré McDaniels.

Cependant, l’entraîneur-chef des Raiders reste convaincu que la blessure au pied de Garoppolo ne sera pas un problème.

« Je ne m’inquiète pas des choses que je ne peux pas contrôler », a ajouté McDaniels. « J’ai de très bonnes informations qui me disent que tout ira bien, vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, rien ne s’est passé qui aurait changé cela, c’est pourquoi je me sens comme ça. »

Garoppolo s’est blessé au pied gauche en décembre 2022 avec le 49ers de San Francisco . On craignait initialement qu’il ait besoin d’une intervention chirurgicale, car on pensait qu’il s’agissait d’une fracture de Lisfranc. Mais un suivi a déterminé qu’il n’avait pas besoin d’une intervention chirurgicale et Garoppolo espérait être disponible pour le Super Bowl avant la défaite éventuelle des 49ers lors du match de championnat NFC.

Lorsque les 49ers ont laissé expirer le contrat de Garoppolo, les Raiders ont sauté sur l’occasion pour le signer. Ils lui ont donné un contrat de 67,5 millions de dollars sur trois ans avec 33,75 millions de dollars garantis avant de perdre son bonus de signature.

Les Raiders ont remodelé leur chambre de quart-arrière cette intersaison, ajoutant Garoppolo, ainsi que la signature d’un compagnon Brian Hoyer et rédaction Aidan O’Connell au quatrième tour du repêchage de la NFL 2023.

L’absence d’une option claire de quart-arrière partant en dehors de Garoppolo a conduit beaucoup de gens à se demander ces derniers jours si Tom Brady, qui avait accepté une participation dans les Raiders plus tôt en mai, se retirerait et jouerait pour les Argent et Noir. L’idée a été de courte durée, car Brady a rejeté toutes les rumeurs selon lesquelles il pourrait revenir jouer jeudi.

