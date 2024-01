L’entraîneur des pompiers des Islanders, Lane Lambert, nomme Patrick Roy comme remplaçant

Le premier poste tant attendu d’entraîneur-chef de Lane Lambert dans la LNH n’a duré que 45 matchs à sa deuxième saison avec les Islanders. Le deuxième concert tant attendu de Patrick Roy ne s’est pas déroulé aussi facilement qu’il l’espérait.

«Je pensais que le téléphone sonnerait plus vite», a déclaré le nouvel entraîneur-chef de l’histoire des Islanders, le 19e. “Mais ce n’est pas le cas.”

Le président/directeur général Lou Lamoriello s’est tourné vers le gardien du Temple de la renommée et ancien entraîneur de l’Avalanche — le seul candidat avec qui il a parlé — après avoir relevé Lambert de ses fonctions samedi. Roy fera ses débuts avec les Islanders contre les Stars de Dallas dimanche soir à l’UBS Arena.

Les Islanders (19-15-11) occupent la sixième place de la division métropolitaine après un lamentable road trip de 0-3-1 qui s’est terminé par une défaite de 4-3 en prolongation vendredi soir contre Chicago, derrière la division centrale. Les Islanders ont une fiche de 2-6-2 depuis le 31 décembre.

“En regardant notre équipe jouer, j’ai senti que l’incohérence qui durait depuis un certain temps n’allait pas prendre fin”, a déclaré Lamoriello. « C’est toujours une décision difficile. J’ai énormément de respect pour Lane, mais pour le moment, nous devons nous remettre sur les rails.

« Vous en arrivez à ce point. Il y a toujours une ligne. Une ligne fine. Et cette fine ligne, dans mon esprit, a été franchie, alors c’était le moment de le faire.

Lamoriello a déclaré que le reste du personnel de Lambert – les assistants Doug Houda et John MacLean (dont le fils Kyle a fait ses débuts dans la LNH lors de la défaite en prolongation de vendredi), le directeur des gardiens Mitch Korn et l’entraîneur des gardiens Piero Greco – conserveront leur emploi.

Roy, 58 ans, a présenté une fiche de 130-92-24 avec l’Avalanche de 2013 à 2016, remportant le prix Jack Adams remis au meilleur entraîneur de la LNH en 2014. Il n’a participé aux séries éliminatoires qu’une seule fois, à sa première saison, et l’Avalanche a été éliminé en premier tour.

Roy a démissionné de son poste d’entraîneur de l’Avalanche le 11 août 2016, un mois avant l’ouverture du camp d’entraînement, invoquant des différends avec la direction. Il a également été vice-président des opérations hockey de l’Avalanche.

« Aucun intérêt pour la gestion », a déclaré Roy. « Et c’est la première chose que j’ai dite à Lou. Même à la fin de mes jours au Colorado, Joe [Sakic] était notre directeur général et il prenait la plupart des décisions.

“Je pense que j’ai beaucoup à faire, juste à m’inquiéter de ma relation avec les joueurs.”

Le dossier Patrick Roy Âge: 58 En tant que joueur Position: Gardien de but Équipes : Canadiens de Montréal, Avalanche du Colorado Repêchage de la LNH : 51e choix au classement général en 1984 Enregistrer: Record global compilé de 551-315-131 avec une moyenne de buts alloués de 2,54 en saison régulière et un record de 151-94 avec une moyenne de 2,30 en séries éliminatoires. Prix: Coupe Calder 1985 ; 1986, ’93 Trophée Conn Smythe 2001, 1989, ’90, 92 Trophée Vézina. Champion de la Coupe Stanley : 1986, 93 avec Montréal, 1996, 2001 avec Colorado Match des étoiles : 11 fois participant En tant qu’entraîneur Enregistrements : Trois ans avec le Colorado (2013-16), fiche de 130-92-24, dont 3-4 en séries éliminatoires. A terminé premier de la division centrale en 2013-2014, perdant au premier tour contre le Minnesota, 4-3. À titre d’entraîneur de la LHJMQ : 13 saisons avec les Remparts de Québec, fiche de 524—255-66, 6 titres de division, 12 participations aux séries éliminatoires, 2 coupes Memorial.

Le gardien actuel des Islanders, Semyon Varlamov, sur la liste des blessés en raison d’un problème au bas du corps, a joué pour Roy avec l’Avalanche.

Roy a été directeur général/entraîneur – et, à un moment donné, propriétaire – des Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2005 à 2013 et de nouveau de 2018 à 2023. Il les a menés à la Coupe Memorial en 2006 et 2023 avec une fiche cumulative de 524-255-66.

Il a partagé sa carrière de joueur au Temple de la renommée entre les Canadiens, menant cette franchise légendaire à la Coupe Stanley en 1986 et 1993, et l’Avalanche, remportant deux autres Coupes en 1996 et 2001 avant de prendre sa retraite en 2003. Ses 151 victoires en séries éliminatoires constituent un record dans la LNH.

Il a remporté un nombre record de trois trophées Conn Smythe à titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires, a remporté trois trophées Vézina à titre de meilleur gardien de but de la LNH et a été 11 fois joueur des étoiles avant d’être intronisé au Temple de la renommée en 2006.

Roy a présenté une fiche de 551-315-131 avec une moyenne de buts alloués de 2,54 et un pourcentage d’arrêts de ,910 en 18 saisons, disputant 1 029 matchs de saison régulière. Marc-André Fleury du Wild vient de dépasser Roy pour le deuxième plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la LNH, battant ironiquement les Islanders, 5-0, lundi pour la marque.

« Une chose très importante pour moi, c’est la culture, la culture familiale », a déclaré Roy à propos de regarder les Islanders. « Et j’avais l’impression que ces gars étaient unis.

« Un de mes objectifs sera d’apporter une certaine cohérence à leur jeu et d’aider ces gars-là dans leurs matchs. »

Lambert, 59 ans, a disputé 127 matchs avec les Islanders après avoir été promu pour succéder à Barry Trotz, son patron de longue date avec les Islanders, les Capitals et les Predators.

Lorsqu’il a congédié Trotz après que les Islanders aient raté les séries éliminatoires en 2022, Lamoriello a déclaré que l’équipe avait besoin d’une « nouvelle voix » derrière le banc. Trotz, maintenant directeur général des Predators, défendait depuis longtemps Lambert comme méritant un poste d’entraîneur-chef dans la LNH, et Lambert aurait déjà suscité un certain intérêt de la part des Ducks et des Red Wings alors qu’il était encore lieutenant sous Trotz.

Lambert a présenté une fiche de 61-46-20 avec les Islanders.

“J’aurais aimé avoir cette réponse”, a déclaré Lamoriello lorsqu’on lui a demandé pourquoi la “voix” de Lambert ne fonctionnait pas. «Je ne l’ai pas. Je serai parfaitement honnête en le disant.

Les spéculations sur le statut professionnel de Lambert ont augmenté au cours de sa première saison alors que les Islanders ont connu une séquence de 2-8-3 en janvier avant de finalement gagner une place en séries éliminatoires lors de leur dernier match de saison régulière.

Il a refait surface lors d’une séquence de 0-4-3 en novembre, avec la foule de l’UBS Arena scandant l’éviction de Lambert et Lamoriello. Mais les deux derniers matchs de cette séquence se sont transformés en deux premiers matchs d’une séquence au cours de laquelle les Islanders ont gagné au moins un point dans 17 des 19 matchs (11-2-6).

Newsday a rapporté pendant l’intersaison que Lamoriello, 81 ans, avait reçu une prolongation de contrat. Mais on pense également que les propriétaires envisageraient de quitter Lamoriello si l’équipe ne participe pas aux séries éliminatoires cette saison.

Les Islanders ont participé aux séries éliminatoires au cours de cinq des six saisons de Lamoriello au sein de l’organisation, faisant de lui le premier directeur général de l’équipe à accomplir cet exploit depuis Bill Torrey, membre du Temple de la renommée.