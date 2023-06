L’entraîneur des pompiers de l’Inter Miami, Phil Neville, avec l’équipe en bas de l’Est

L’Inter Miami a limogé l’entraîneur-chef Phil Neville, l’équipe étant en bas de la Conférence Est de la MLS.

Miami a subi une quatrième défaite consécutive en MLS mercredi – une défaite 1-0 à domicile contre les Red Bulls de New York – pour la laisser languir à la 15e et dernière place de la Conférence Est avec 15 points en autant de matchs.

Miami a déclaré qu’il s’était également séparé de l’entraîneur adjoint Jason Kreis. L’entraîneur adjoint Javier Morales prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim.

Neville, ancien coéquipier et actuel partenaire commercial du copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, a été nommé en janvier 2021. Son mandat se termine par un record en MLS de 31W-11D-41L.

« Lorsque nous avons nommé Phil, nous savions qu’il donnerait tout à l’Inter Miami et je l’ai vu travailler incroyablement dur et avec un réel engagement envers les ambitions que nous nous étions fixées pour le club », a déclaré Beckham dans un déclaration du club. « Lui et sa famille ont embrassé Miami et il s’est consacré à la volonté d’apporter le succès à la ville et à nos fans.

« Phil a apporté une réelle contribution à la culture de notre club avec ses qualités de leader et ses connaissances en tant qu’entraîneur. Parfois, dans ce jeu, nous devons prendre les décisions les plus difficiles et, malheureusement, nous pensons que le moment est venu de faire un changement. Je tiens à remercier personnellement Phil pour son travail acharné, sa passion pour notre club et pour son intégrité en tant que personne. »

Le propriétaire gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas, a ajouté : « Nous sommes et avons toujours été un club ambitieux. Parfois, le chemin de la croissance implique des décisions difficiles et aujourd’hui est l’un de ces moments. Nous sommes reconnaissants à Phil pour le dévouement et la ténacité qu’il a apportés à l’Inter Miami. . »

L’équipe étant entravée par des sanctions financières en raison de la violation des règles de la MLS lors de sa saison inaugurale en 2020, la première campagne de Neville s’est terminée par une 11e place dans la Conférence Est et a raté les séries éliminatoires.

L’équipe du sud de la Floride a rebondi l’année suivante alors que Miami a connu sa saison la plus réussie, terminant sixième. Cependant, le club a subi une défaite complète 3-0 au premier tour des éliminatoires face au New York City FC.

Malgré cette sortie anticipée, Neville a signé un nouveau contrat après la fin de la saison 2022.

Miami a commencé 2023 avec deux victoires, mais a ensuite enchaîné six défaites consécutives en MLS. Bien qu’il ait stoppé cette glissade, cela ne s’est avéré qu’un sursis temporaire.

« Je tiens à remercier le groupe de propriétaires de l’Inter Miami CF pour sa confiance et sa participation à ce projet ; les joueurs et le personnel pour leur engagement impressionnant, leur dévouement et leur travail acharné ; et les fans pour leur soutien indéfectible au Club depuis le jour un », a déclaré Neville.

« Je suis reconnaissant d’avoir joué un rôle dans la croissance de ce club et je souhaite le meilleur à l’Inter Miami CF à l’avenir. »

Avant de rejoindre Miami, la seule expérience de gestion précédente de Neville est survenue pendant une période de trois ans en tant que patron de l’Angleterre féminine.