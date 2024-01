L’entraîneur des Patriots, Jerod Mayo, veut améliorer « l’ambiance générale » de l’équipe

FOXBOROUGH, Mass — Jerod Mayo a été officiellement présenté mercredi comme le 15e entraîneur-chef de l’histoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, affirmant que l’un de ses objectifs était de « reconstruire certaines relations » et de « faire tomber les silos » en établissant une culture d’équipe collaborative.

Mayo, qui a rapidement été nommé successeur de Bill Belichick vendredi dernier, a expliqué dans une interview à ESPN qu’il espérait que la collaboration toucherait toutes les parties de l’organisation.

“Le flux d’informations a en quelque sorte été confié à une seule personne, et c’est Coach [Belichick]. Mais il est capable de gérer ça. Moi, en tant qu’entraîneur-chef de première année, je ne veux pas [that]”, a déclaré Mayo à ESPN. “Je suis en phase d’apprentissage, que ce soit auprès des dépisteurs, des entraîneurs, de la famille Kraft et même des médias. J’espère simplement améliorer l’ambiance générale.”

Mayo a également souligné sa position en tant que premier entraîneur-chef noir de l’histoire de la franchise, ajoutant que l’entraîneur des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, faisait partie de ceux qui lui ont adressé un message de félicitations.

“Tu ferais mieux de croire que tu es le premier Noir [head] “L’entraîneur ici en Nouvelle-Angleterre compte beaucoup pour moi… Je vois de la couleur parce que je crois que si vous ne voyez pas de couleur, vous ne pouvez pas voir de racisme”, a déclaré Mayo.

Jerod Mayo, qui a été présenté mercredi par le nouvel entraîneur-chef des Patriots par le propriétaire Robert Kraft, a déclaré qu’il souhaitait établir une culture d’équipe collaborative avec la franchise. Eric Canha-USA TODAY Sports

Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a indiqué que cela ne faisait pas partie de sa considération lors de l’embauche.

“Laissez-moi vous dire ceci : je suis vraiment daltonien, je sais ce que je ressens dimanche quand nous perdons, et je peux juste vous dire qu’après ma famille, ma passion va aux New England Patriots… et je veux recruter les meilleures personnes possibles”, a déclaré Kraft. “J’ai choisi le meilleur entraîneur-chef de cette organisation. Il se trouve que c’est un homme de couleur.”

Mayo et Kraft ont tenu une conférence de presse à l’intérieur du stade Gillette, à laquelle ont participé la famille de Mayo, plusieurs joueurs actuels et de nombreux employés de l’équipe, dont une grande partie du service du personnel des Patriots.

Kraft a cité un voyage en Israël en 2019, au cours duquel Mayo l’accompagnait entre autres, comme une expérience qui “a contribué à renforcer mes convictions sur la façon dont Jerod est spécial en tant que personne et sur la capacité que je pensais qu’il serait en tant qu’entraîneur-chef dans cette ligue”.

Kraft a ajouté plus tard que sa condamnation était similaire à celle de 1997, lorsqu’il voulait embaucher Bill Belichick. [then a Patriots assistant] comme entraîneur-chef, mais a finalement regretté d’avoir attendu jusqu’en 2000 pour le faire. Il a partagé qu’il ne voulait pas commettre la même erreur avec Mayo, c’est pourquoi il a mis un plan de succession dans la prolongation de contrat que Mayo a signée la dernière intersaison.

“Je pense que nous avons quelqu’un de très spécial qui comprend comment gérer les jeunes d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Mayo a reconnu que succéder à Belichick, qui a remporté six championnats du Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef, le mettait dans une situation unique. Mayo, 37 ans, a joué pour Belichick de 2008 à 2015 et était entraîneur adjoint de son équipe depuis 2019.

“Bill dit toujours ‘gérer les attentes’ et pour moi, je n’essaie pas d’être Bill. Bill est son propre homme. Si vous ne pouvez pas le savoir maintenant, je suis un peu différent”, a-t-il déclaré. “Mais ce que je dirai, c’est que plus je pense aux leçons que j’ai tirées de Bill, le travail acharné, ça marche. Et c’est ce qui compte pour nous.”

Une question persistante est de savoir qui les Patriots feront appel pour diriger leur service du personnel, puisque Belichick avait le dernier mot sur ces décisions.

Kraft a déclaré que le plan actuel consiste à s’appuyer sur ceux en place – un groupe dirigé par le directeur du personnel des joueurs Matt Groh, le directeur du dépistage Eliot Wolf, le conseiller principal en personnel Patrick Stewart, le directeur du dépistage professionnel Steve Cargile et le directeur du dépistage universitaire Camren Williams – – tout en laissant les options ouvertes.

“Nous avons beaucoup de gens en interne qui ont eu la chance d’apprendre sous la direction du plus grand entraîneur de tous les temps et d’un homme dont l’intellect footballistique est très spécial. À court terme, nous recherchons une collaboration. Nous” Je compte sur nos collaborateurs internes que nous sommes encore en train d’apprendre et d’évaluer”, a déclaré Kraft.

“Donc, nous allons laisser cela évoluer et se développer et avant que des décisions clés ne soient prises, nous nommerons quelqu’un. En même temps, nous commencerons probablement à faire des entretiens et à examiner des personnes de l’extérieur.”