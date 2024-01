L’entraîneur des Patriots, Jerod Mayo, rompt avec l’ère Bill Belichick lors de la conférence de presse d’ouverture

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre présentent Jerod Mayo comme nouvel entraîneur-chef mercredi à Foxboro. Il est le 15e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise. (Nancy Lane/Boston Herald)

FOXBORO — Vêtu d’un costume sombre et d’un sourire entendu, Jerod Mayo s’est replié sur son siège au sommet d’une scène prévue pour deux mercredi et a regardé la foule devant lui.

Il a vu sa famille, un ancien entraîneur de lycée, d’anciens coéquipiers et des membres de la dernière équipe des Patriots réunis dans un grand atrium ensoleillé du stade Gillette. Au-dessus, un diaporama défilait en boucle sur un grand écran de projection diffusant des images de ses journées de jeu. Maintenant assis à côté de Mayo, le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a commencé à lire une déclaration pour lancer la conférence de presse d’introduction de son nouvel entraîneur.

Mais avant que Kraft puisse commencer à célébrer Mayo en tant que 15e entraîneur-chef et premier entraîneur-chef noir de l’histoire de la franchise, il a mal prononcé le nom de l’un des frères de Mayo. Mayo corrigea doucement son patron, fit une pause puis intervint d’une manière qui annonçait officieusement qu’une nouvelle ère avait commencé en Nouvelle-Angleterre, plus que n’importe quel communiqué de presse officiel ne le pourrait.

“C’est d’accord. C’est un de ces noms noirs », craqua Mayo. “Je vais t’aider avec ça.”

Ensemble, Kraft et Mayo, 37 ans, ont parlé confortablement pendant la majeure partie des 30 minutes suivantes, chacun commençant par une déclaration et répondant à environ 20 questions des journalistes rassemblés. Pendant ce temps, Mayo a fait référence à Kraft par un surnom – « Thunder » – près d’une douzaine de fois. Mayo s’est également séparé de son prédécesseur, Bill Belichick, dans un certain nombre de domaines, tout en affirmant qu’il avait l’intention de s’appuyer sur les fondations laissées par Belichick après 24 ans et six titres du Super Bowl.

Pour commencer, Mayo souhaite un environnement plus collaboratif et a déclaré que ses objectifs au cours des prochaines semaines étaient de supprimer les silos et de reconstruire les relations au sein des opérations de football.

«Je n’essaie pas d’être Bill (Belichick). Bill est son propre homme. Si vous ne pouvez pas le savoir maintenant, je suis un peu différent », a déclaré Mayo. « Mais ce que je dirai, c’est que plus je pense aux leçons que j’ai tirées de Bill, le travail acharné porte ses fruits. Et c’est ce qui compte pour nous. »

Mayo n’a pas précisé comment il avait l’intention de refaire le staff d’entraîneurs que Belichick lui a laissé, un processus qui pourrait devenir compliqué si Belichick acceptait un poste d’entraîneur-chef ailleurs dans la ligue. Plus tôt cette semaine, des rapports indiquaient que Mayo avait commencé à rechercher le prochain coordinateur défensif et coordonnateur des équipes spéciales des Patriots. Mayo n’a pas fermé la porte à l’embauche d’un nouveau coordinateur offensif lorsqu’on lui a demandé – Bill O’Brien reste sous contrat – mais a déclaré qu’il réfléchirait à une recherche.

“Tout est encore à l’étude”, a déclaré Mayo. « De toute évidence, le personnel avec lequel j’ai travaillé n’est pas celui que j’ai choisi. Mais tout est en cours d’évaluation.

Mayo a également indiqué que les Patriots organiseraient leur personnel différemment sous sa direction. Sous Belichick, les Patriots n’ont pas nommé de coordinateur défensif depuis 2017 et n’ont pas nommé de coordinateur offensif en 2022. Belichick a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne croyait pas que les titres soient importants, bien que l’établissement de postes de coordinateur affecte les pratiques d’embauche et la disponibilité médiatique de ces entraîneurs.

“Je pense que les titres sont importants”, a déclaré Mayo.

Quant à sa philosophie de coaching, Mayo a répété les thèmes du développement et de la collaboration tout au long de l’après-midi.

Robert Kraft explique comment les décisions des Patriots sans directeur général nommé

“Une chose que je dirais à tous mes entraîneurs, c’est que la première chose est de développer les gens”, a déclaré Mayo. “Et avec cette génération, à l’époque où j’ai commencé à jouer, la plupart du temps, l’entraîneur (Belichick) disait quelque chose, et les gars le feraient. Je pense qu’avec cette génération, vous devez leur montrer que vous vous souciez d’eux avant de devenir compétent, en ce qui concerne les X et les Os.

Il a ajouté plus tard : « Nous avons toujours été une équipe avec un plan de match, qu’il s’agisse d’attaque, de défense ou d’équipes spéciales. Notre philosophie doit être flexible. On parle de philosophie sur le terrain, mais il y a aussi une philosophie dans le bâtiment ; comme (ce que) vous attendez des personnes qui dirigent réellement l’équipe.

Kraft a expliqué sa décision d’embaucher Mayo sans mener de recherche d’entraîneur en disant qu’il faisait confiance à son instinct de la même manière qu’il avait embauché Belichick en 2000. Kraft pense que Mayo est quelqu’un capable d’atteindre la jeune génération de joueurs. Il a raconté une histoire sur sa visite en Israël avec Mayo et d’autres en 2019 qui a fait naître la conviction que Mayo deviendrait un jour un entraîneur-chef à succès.

Kraft s’est décrit comme « daltonien » lors du processus d’embauche, affirmant qu’il souhaitait uniquement la meilleure personne pour le poste. En janvier dernier, les Patriots ont inscrit un plan de succession dans le contrat de Mayo qui lui permettait de remplacer Belichick sans lancer au préalable une recherche d’entraîneur. Quant à devenir le premier entraîneur noir de l’histoire de l’équipe, Mayo a déclaré que cela signifiait beaucoup et s’est rapidement séparé de Kraft sur la notion d’être daltonien.

“Je vois de la couleur parce que je crois que si vous ne voyez pas de couleur, vous ne pouvez pas voir de racisme”, a déclaré Mayo.

Mayo a brièvement réfléchi aux quatre années qu’il a passées à travailler pour la société de services de santé Optum, entre la fin de ses jours de joueur et son retour dans l’organisation en tant qu’assistant en 2019. Mayo est finalement devenu vice-président du développement commercial chez Optum, et a déclaré mercredi il en est venu à valoriser l’inclusion et la diversité de pensée au cours de cette période. Il a également plaisanté en disant qu’il “avait besoin d’une pause avec Bill”, tout en faisant peut-être allusion à une autre différence entre l’époque qui était et celle qui sera bientôt à Foxboro.

« Une chose que vous remarquerez chez moi au cours de notre interaction, au fur et à mesure que nous continuons, c’est que je n’aime pas les chambres d’écho. Je veux que les gens autour de moi remettent en question mes idées ou remettent en question la façon dont nous avons fait les choses dans le passé”, a déclaré Mayo. “Parce que, de manière réaliste, ce match est très différent de celui lorsque j’ai été repêché en 2008. En même temps, c’est pourquoi j’essaie de consacrer autant de temps au développement des jeunes hommes et des jeunes femmes.

“Donc, ils savent que je ne veux pas leur apprendre quoi penser. Je veux leur apprendre à penser. Une fois que nous en serons arrivés à ce point, je pense que nous pourrons revenir là où nous devons être au sommet. Et “Je suis un livre ouvert. Je suis honoré, prêt à partir. Et je suis ravi d’être le prochain entraîneur-chef des Patriots.”