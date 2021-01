L’entraîneur des New Orleans Saints, Sean Payton, a compris à quel point le nylon blanc et le cuir verni brillant de ses baskets basses rétro Jordan 11 étaient croustillantes.

Il a également compris qu’il avait fait une promesse.

« J’ai dit à Nickelodeon que je le ferais », a déclaré Payton après la victoire 21-9 des Saints sur les Bears de Chicago dimanche. « Je viens de voir les seaux. Et oui, nous allons faire ça ici dans quelques minutes. »

Calez l’éclaboussure de goo vert en cascade sur Payton alors qu’il était assis sur le sol devant un fond d’affiche Nickelodeon. Oui, l’entraîneur vainqueur du Super Bowl s’est maigri.

« C’était une évidence », a déclaré l’ailier défensif Cameron Jordan, vêtu d’un chandail Dexter’s Laboratory. « Je suis plus en colère que je ne pouvais pas le mettre en place pour que je lui jette le seau. Mais quelqu’un a dû se faire Slimed et je suis content que ce soit lui. »

Sliming de Payton a couronné une première émission divertissante de la NFL sur Nickelodeon, un effort de la société mère Nick ViacomCBS pour engager de nouveaux fans de football.

Les touchdowns ont provoqué une explosion de slime virtuel, un sourire de marque SpongeBob étiré entre les montants lors des buts sur le terrain et des tentatives de points supplémentaires, et la précision de Drew Brees a été expliquée en termes adaptés au public.

« C’est ce gamin à la récréation qui ne vous manque jamais en ballon chasseur », a déclaré l’ancien receveur de la NFL Nate Burleson, qui a été analyste couleur, lors de l’émission.

Alors même que les Saints contrôlaient le jeu et que chaque équipe obtenait de faibles scores pendant la majeure partie du concours, Nickelodeon a «Nick-ified» le concours avec des couleurs vives et des graphismes induisant la nostalgie. La star de Nickelodeon, âgée de 15 ans, Gabrielle Nevaeh Green, a rejoint Burleson et l’analyste play-by-play Noah Eagle sur le stand du Superdome alors qu’ils expliquaient le jeu aux débutants du football en termes qui correspondraient le mieux à leur public.

Prenez le touché du quart-arrière des Saints Drew Brees au demi offensif Alvin Kamara, Brees restant en équilibre alors même que le coureur de passes vanté des Bears, Khalil Mack, grouillait. Burleson avait déjà comparé la poche qui s’effondrait à un jeu de cache-cache, quand choisir une crevasse trop petite pouvait provoquer la panique au fil du temps.

«Regardez Khalil Mack juste dans son visage», a déclaré Burleson après que Mack ait fait pression sur Brees lors du touché de 6 verges. «C’est comme un camion Mack qui court littéralement après vous. … Imaginez le calme de Drew Brees se trouvant dans cette poche et voyant ensuite l’un des défenseurs les plus redoutés juste en face, Khalil Mack, et ayant toujours le calme de dire: ‘Très bien, ne paniquons pas.’ «

De nouveaux tours se sont poursuivis à partir d’une comparaison entre le succès de Kamara et Alvin Séville de « Alvin et les Chipmunks », à une célébration chaleureuse dans Bikini Bottom de SpongeBob après que Kamara a brisé la défense des Bears. Pour célébrer Kamara qui déchire la défense, les animateurs de Nickelodeon ont créé un clip de SpongeBob se déchirant littéralement.

Même les pénalités étaient amusantes. Certains ont été expliqués par l’adaptation pour enfants de Sheldon de Big Bang Theory, Young Sheldon notant l’interférence des passes défensives: «C’est une règle compliquée. Je l’aime. » Les téléspectateurs ont appris que les joueurs et les entraîneurs appellent la blanchisserie des drapeaux.

«Pour que tous les enfants écoutent», a ajouté Burleson, «aidez votre mère et votre père à faire la lessive.»

La leçon de vie a continué, à partir des pièces en cours de révision – vérifiez toujours vos réponses avant de passer votre test! – aux conversions de premier plan en construisant des progrès incrémentiels nécessaires pour marquer un touché tout comme les devoirs vous mènent régulièrement vers un touché. Aucune arrivée de zone d’extrémité n’était dépourvue de slime.

Green a également personnalisé les joueurs en partageant des faits amusants allant de leurs aliments préférés (lien entre le chocolat et la glace à la vanille pour un) à leurs peurs (6 pieds 7 pouces Jimmy Graham, a-t-elle noté avec amusement, dit qu’il a peur des hauteurs). L’émission est restée en équilibre grâce à un juron audible de la réceptionniste des Bears Cordarrelle Patterson, Eagle notant que Patterson «manifestement, euh, n’était pas d’accord» avec l’appel. La star de Nick, Lex Lumpkin, a été journaliste secondaire, avec des reportages dans le jeu et une interview d’après-match avec Jordan.

Le quart-arrière des Bears Mitchell Trubisky, qui a complété 19 passes sur 29 pour 199 verges et un touché, a remporté le prix NVP du joueur précieux de Nickelodeon malgré la défaite de son équipe.

Les Saints affronteront les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde de division NFC.

