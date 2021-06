L’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle démissionne après 13 saisons

Rick Carlisle a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Dallas Mavericks mercredi, marquant la fin d’une série de 13 ans qui comprenait le championnat NBA 2011 et neuf apparitions en séries éliminatoires.

« Rick m’a informé aujourd’hui de sa décision de quitter son poste d’entraîneur-chef », a déclaré le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban. a déclaré dans une déclaration publiée par l’équipe. « En plus d’être un formidable entraîneur-chef, il était aussi un ami et un confident. Rick nous a aidés à amener le trophée O’Brien à Dallas et ce sont des souvenirs que je chérirai toujours. Je tiens à remercier Rick pour tout ce qu’il a donné à la franchise. et cette ville. Nous lui souhaitons tout le meilleur. »

Carlisle a déclaré dans une déclaration à ESPN que « c’était uniquement ma décision » après avoir eu « un certain nombre de conversations en personne avec Mark Cuban au cours de la semaine dernière ».

« Dallas sera toujours à la maison », a déclaré Carlisle à ESPN. « Mais je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de ma carrière d’entraîneur. »

La démission de Carlisle coïncide avec la séparation des Mavericks de Donnie Nelson, président de longue date des opérations de basket-ball de l’équipe. Les Mavericks ont perdu au premier tour des séries éliminatoires pendant deux saisons consécutives malgré l’émergence rapide de Luka Donic comme l’une des stars de la NBA. Bien que Doncic ait déclaré qu’il avait l’intention de signer avec les Mavericks cet été, The Athletic a récemment rapporté que les Mavericks avaient fait face à des tensions internes concernant la frustration de Doncic vis-à-vis de la direction de la franchise.

Cela inclut la présence de Haralabos Voulgaris, qui a été embauché en octobre 2018 en tant que directeur de la recherche et du développement quantitatifs de l’équipe et a depuis eu un rôle élargi au cours des deux dernières saisons.

Carlisle, qui est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Mavericks avec un dossier de 555-478, devrait susciter un vif intérêt parmi les différentes équipes de la NBA avec des postes d’entraîneur-chef vacants. Ces équipes comprennent les Boston Celtics, les Portland Trail Blazers, les Indiana Pacers, l’Orlando Magic, les New Orleans Pelicans et les Washington Wizards.

On ne sait pas immédiatement comment les Mavericks combleront le poste vacant de Carlisle. Mais les Mavericks prévoient de mener une recherche de grande envergure pour le remplaçant de Nelson avec Sportsology de Mike Forde, une société de conseil que les équipes de la NBA utilisent souvent pour remplir des rôles de front-office. Les Mavericks devraient pourvoir ces postes bientôt en raison de dates imminentes sur le calendrier de la NBA, notamment le repêchage (21-27 juin), le repêchage (29 juin) et le début de l’agence libre (2 août).

