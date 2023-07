Eric Williams Écrivain NFC Ouest

CANTON, Ohio – Toujours en ébullition après un revers décevant de 28-12 contre les étalons de Birmingham lors du match de championnat de l’USFL samedi, Ray Horton n’est pas quelqu’un qui croit aux victoires morales.

Cependant, l’entraîneur-chef des Maulers de Pittsburgh croit que son équipe se dirige vers de grandes choses la saison prochaine.

« Cette équipe sera de retour dans ce match l’année prochaine », a prédit Horton. « Parce que nous allons être meilleurs que nous ne l’étions cette année. Et je ne sais pas où est Skip (l’entraîneur-chef de Birmingham Skip Holtz) mais dites-lui que son siège va être chaud parce que nous allons le chercher. »

Pendant trois quarts, les Maulers de Horton se sont affrontés avec le meilleur que l’USFL avait à offrir au cours des deux dernières saisons.

Pittsburgh a utilisé une attaque de contrôle du ballon pour gérer le jeu et jouer à l’écart de l’attaque puissante de Birmingham. Pittsburgh a terminé avec un avantage de 33:51-26:09 en temps de possession.

Les Maulers ont gardé le ballon pendant 9:33 sur un entraînement d’ouverture de 16 jeux et 60 verges, se contentant d’un placement de 37 verges de Chris Blewitt et d’une avance de 3-0.

Cependant, les Maulers n’ont pas pu trouver la zone des buts pendant tout le match, se contentant de quatre buts sur le terrain de Blewitt. Pittsburgh est allé 0 pour 2 dans la zone rouge après avoir terminé un taux de conversion de zone rouge de 29,7%, le pire de la ligue, au cours de la saison régulière.

« Nous devons être plus dynamiques, plus de jeux marquants », a déclaré Horton lorsqu’on lui a demandé quels plans il avait en réserve pour améliorer une attaque de bagarre pendant l’intersaison. « C’est simple. Il faut marquer pour gagner, et je ne parle pas de trois points. »

Même s’il a terminé avec un record de 13 plaqués, le secondeur des Maulers Kyahva Tezino a déclaré qu’il devait s’améliorer dans la couverture des passes. Tezino a déclaré que deux des trois attrapés de touché effectués par Deon Cain – le MVP du match de championnat de l’USFL – étaient sa responsabilité.

Faits saillants : les Maulers échouent dans le match pour le titre

Et tandis que Tezino et ses coéquipiers ont embrassé le rôle d’outsider, ils ont également ressenti une teinte de manque de respect de la part des observateurs de la ligue.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens ont estimé que nous ne méritions pas d’être ici », a déclaré Tezino. « Et c’est bien, mais nous l’avons fait. Nous n’avons peut-être pas joué notre meilleur match, mais je vous promets qu’aucune autre équipe du Nord n’était meilleure que nous, et nous l’avons prouvé. »

Horton a souligné à juste titre le tournant du match survenu avec 47 secondes à jouer au troisième quart et son équipe à la traîne 21-12.

Les Maulers ont réussi à forcer le quart-arrière de Birmingham Alex McGough à se précipiter avec son équipe en troisième et 12e depuis la ligne des 12 verges de Pittsburgh.

Le secondeur des Maulers Reuben Foster a lâché le ballon de McGough. Le plaqueur défensif Olive Sagapolu l’a ramassé et a grondé vers la zone des buts. Alors que les joueurs de Birmingham gagnaient sur lui, Sagapolu a remis le ballon à Eli Walker, qui l’a emporté jusqu’au bout pour le score.

Cependant, après un examen du jeu, Sagapolu a été appelé pour avoir remis le ballon en avant, de sorte que le ballon est revenu sur la ligne des 33 mètres de Birmingham.

Les Maulers n’ont pas pu transformer l’erreur de Birmingham en points, car Blewitt a raté un panier de 49 verges à gauche, son seul échec de la soirée.

« C’était le jeu du match », a déclaré Horton. « Cela a changé tout l’élan pour eux. Le score aurait été un match à deux ou trois points à ce moment-là, et nous a ramenés tout de suite. Mais cela ne s’est pas produit. Donc, nous assumons l’entière responsabilité que nous n’avons pas fait ‘ Je ne gagne pas ce match, point final. »

Plus tard, alors qu’il restait 7:26 au quatrième quart alors que son équipe était toujours dans un match à une possession, Horton a choisi d’y aller en quatrième et en 8 de la propre ligne de 40 verges de Pittsburgh.

Alex McGough lance un TD de 40 verges à Deon Cain

Le quart-arrière Troy Williams n’a pas réussi à se connecter avec Bailey Gaither au milieu du terrain et les Maulers l’ont retourné sur les bas.

Deux jeux plus tard, McGough s’est connecté avec Cain pour une passe de touché de 40 verges pour essentiellement ranger le match.

« Nous devions marquer », a déclaré Horton à propos de sa décision d’y aller, au lieu de lancer et de s’appuyer sur sa défense. « Nous n’allions pas botter le reste du match, point final. Nous allions y aller à chaque fois. Nous devions marquer. Nous ne marquions pas, et nous devions marquer. Nous étions en mode désespoir à ce moment-là. indiquer. »

Alors que le match ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait, Horton a renversé une équipe qui a terminé avec le pire record de l’USFL la saison dernière à 1-9, les menant au match de championnat un an plus tard.

« Nous ne sommes plus la risée de la ligue », a déclaré Horton. « C’est une équipe avec laquelle il faudra compter. En défense, c’est déjà le cas. Et en attaque, nous allons le réparer et nous nous améliorerons.

« Cette équipe va être l’une des meilleures équipes de la ligue. Ce sera comme le Starship Enterprise. Ce sera l’une des franchises les plus brillantes de la ligue parce que cette équipe va s’améliorer. »

Eric D. Williams est un écrivain NFL pour FOX Sports. Il a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

