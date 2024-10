L’entraîneur des Maple Leafs Bérubé salue les anciens joueurs des Blues avant la première rencontre

TORONTO– L’entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Craig Berube, a passé sa conférence de presse matinale à tenter de minimiser le fait qu’il affrontera son ancienne équipe, les Blues de St. Louis, pour la première fois jeudi.

Ses actions, cependant, racontaient une autre histoire.

Lorsque les Blues sont arrivés au Scotiabank Arena pour leur entraînement matinal, Berube, 58 ans, se tenait à l’extérieur du vestiaire de St. Louis, offrant une chaleureuse poignée de main à plusieurs de ses anciens joueurs, dont certains qu’il avait entraînés vers une coupe Stanley en 2019, et vérifier comment ils allaient.

On ne contribue pas à amener un championnat à une équipe, une organisation, une ville pour la première fois et à simplement tourner la page, autant que Bérubé voudrait vous le faire croire. Ce n’est pas si simple.

« Chef, c’est un gars qui est venu nous parler avant que nous allions sur la glace », a déclaré le capitaine des Blues Brayden Schenn. « C’est un gars qui aimait la ville de Saint-Louis et la ville l’aimait en retour. »

Il a posé des questions sur les familles des joueurs, leur état de santé et a brièvement échangé avec eux des histoires de guerre au hockey.

«Je lui envoie des textos de temps en temps, donc c’est juste le ‘Hé, comment ça va ?’ genre de chose », a déclaré Schenn. « Rien de fou. C’est juste bien qu’il vienne et montre du respect aux joueurs.

«C’est toujours bon de le voir. Tous les joueurs, le personnel d’entraînement et tout le monde se sont assurés d’aller nous dire bonjour.

Tel est le lien qu’ils ont bâti avant et après avoir patiné au TD Garden de Boston avec la Coupe Stanley après une victoire dans le septième match contre les Bruins. Ils continueraient également à profiter de leur cérémonie de bague, même si Bérubé a plaisanté en disant qu’il ne savait pas où se trouvait le sien.

« C’est probablement quelque part chez moi. Ma femme l’a probablement. Peut-être qu’elle l’a vendu, je ne sais pas », a déclaré Bérubé en riant. « Je ne l’ai pas vu depuis longtemps, donc je ne sais pas exactement où il se trouve. »

Berube a été congédié de son poste d’entraîneur des Blues après cinq saisons le 12 décembre 2023 et embauché comme entraîneur des Maple Leafs le 17 mai, en remplacement de Sheldon Keefe, qui n’a jamais pu offrir à Toronto ce que Berube a fait à St. Louis.

C’est pourquoi, lorsque les Bleus et les Maple Leafs s’affronteront jeudi (19 h HE; TSN4, BSMW) avec une fiche identique de 4-3-0, les rires cesseront et les choses sérieuses commenceront.

Alors que Toronto vient de connaître sa pire performance de la saison, une défaite 6-2 contre les Blue Jackets de Columbus mardi, la priorité de l’entraîneur est de redresser le navire.

« Évidemment, vous savez, il y a beaucoup d’émotions », a déclaré Bérubé. « Mais une fois que la rondelle tombe, c’est fini. Nous ne faisons que jouer. Nous avons besoin d’une bonne réponse ici ce soir avec notre équipe. C’est sur cela que je me concentre. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé contre les Blue Jackets, Bérubé a répondu : « Nous n’avons pas vérifié, c’est aussi simple que cela. »

Schenn n’est pas surpris que Berube adopte une approche entièrement commerciale du jeu. C’est «le genre de gars qu’il est».

« Je ne pense pas qu’il monte trop haut ou trop bas avec des choses comme celle-ci », a déclaré Schenn. « Il se concentre simplement sur la journée, sur le match. Et pour lui, cela ressemble probablement à un jeu comme les autres ici. Je pense que ce sera un peu différent pour lui lorsqu’il reviendra à Saint-Louis pour la première fois (2 novembre).

« Comme je l’ai déjà dit, vous savez toujours où vous en êtes avec lui. Une minute, il vous dit que vous devez vous mettre en marche, puis 20 minutes plus tard, il veut savoir comment se passe votre journée.

«C’est un gars tellement bien et un bon entraîneur. C’est formidable de le revoir.