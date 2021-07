L’entraîneur des Lions Warren Gatland dit non à un deuxième affrontement ‘A’ en Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Les Lions britanniques et irlandais sont soumis à une session de formation en Afrique du Sud

Warren Gatland a accueilli l’Afrique du Sud en élevant leur affrontement « A » dans un quatrième test non officiel, mais l’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais a catégoriquement exclu une rencontre pour la deuxième fois samedi.

Les Springboks ont choisi sept partants du XV qui ont écrasé l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 2019 pour le match de mercredi au Cap, dont le joueur mondial de l’année Pieter-Steph Du Toit, Faf De Klerk et Cheslin Kolbe.

À la suite d’une grave épidémie de coronavirus qui a produit 26 tests positifs, l’Afrique du Sud a été contrainte d’annuler le deuxième test de vendredi dernier contre la Géorgie et doit maintenant donner aux joueurs inactifs un peu de temps de jeu, la série contre les Lions n’étant qu’à 12 jours.

Cela a façonné leur sélection d’une équipe contenant 522 sélections et le directeur du rugby Rassie Erasmus espère organiser une autre sortie pour le week-end – idéalement contre les touristes de Gatland plutôt que contre une franchise provinciale sous-alimentée.

Bien que cela signifierait que les Lions annulent le match de samedi contre les Stormers, Erasmus insiste sur le fait que cela aiderait à se prémunir contre toute nouvelle épidémie de Covid.

Rassie Erasmus espérait un deuxième match ‘A’ de l’Afrique du Sud contre les Lions

« Si nous jouons un match contre une équipe comme les Sharks, les chances d’infection sont aussi bonnes que lorsque nous avons affronté la Géorgie », a déclaré Erasmus.

« Nous avons été testés négatifs deux jours de suite maintenant. Nous sommes dans une bulle totalement dure, nous n’avançons nulle part. Tout le monde est négatif. L’équipe britannique et irlandaise est négative.

« Si nous pouvions tous les deux jouer le match ‘A’ mercredi et en jouer un autre samedi, je pense que médicalement, pour des raisons de bien-être des joueurs et aussi pour les spectateurs, ce serait merveilleux. Nous aurions deux bons matchs.

« Je suis sûr que Warren et les gars n’auraient pas peur ou peur ou ne diraient pas non à cela. Je vais mendier jusqu’à ce que nous trouvions des raisons médicales vraiment valables pour lesquelles ce n’est pas l’option la plus sûre.

« Cela nous donnerait la meilleure préparation pour être une bonne compétition pour les Lions – et je suis sûr que Warren voudrait que nous soyons à pleine puissance et que nous ayons une bonne forme physique avant de les jouer lors du premier match test. Je ne peux pas dire Je suis confiant, j’espère. »

Les espoirs d’Erasmus ont été rapidement déçus lorsque Gatland a donné une réponse sèche lors d’une conférence de presse se déroulant simultanément : « Nous ne les rejouerons pas samedi. »

Pieter-Steph du Toit s’aligne pour l’Afrique du Sud A contre les Lions

Cependant, le Kiwi est ravi de la force de l’équipe sud-africaine à venir au Cape Town Stadium, sachant qu’elle fournira une véritable jauge des progrès des Lions ayant amassé un total de 181 points en trois collisions avec une faible opposition provinciale.

« Ils ont été aussi forts que possible étant donné qu’il leur reste encore des joueurs indisponibles. Ce sera un bon test pour nous », a déclaré Gatland.

« Je ne m’attendais probablement pas à ce qu’ils soient aussi forts qu’eux. Ils manquent manifestement de matchs. Ils ont l’impression d’être sous-faits et ils auront besoin d’un coup sûr ou deux.

« Cela aide énormément notre préparation. Nous aurons une idée d’où nous en sommes et sur quoi nous devons travailler dans les 10 jours précédant le premier test. »