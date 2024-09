L’entraîneur des Lions de Détroit, Dan Campbell, vend sa maison pour des raisons de confidentialité

Selon Crain’s Detroit Business, L’entraîneur des Lions de Détroit, Dan Campbell, envisage de quitter sa maison de Bloomfield Hills en raison de problèmes de sécuritéLa famille Campbell a mis la maison en vente cette semaine parce que le public a découvert où ils vivent et que la famille aimerait vivre une vie plus privée et personnelle.

« C’est juste que les gens ont compris où nous vivions lorsque nous avons perdu », a déclaré Campbell à Crain’s cette semaine.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la vie personnelle de Campbell perturbée par son statut de célébrité. Un rapport de Jay Glazer de Fox Sports a noté qu’après la défaite des Lions* contre les Cowboys de Dallas en 2023, un groupe d’entrepreneurs s’est présenté à son domicile de manière inattendue tôt le matin.

« D’une manière ou d’une autre, quelqu’un a donné son adresse et a envoyé un groupe d’entrepreneurs chez lui tôt le matin pour le réveiller », a déclaré Glazer.

Campbell n’a fait aucun commentaire aux médias après l’incident.

C’est un triste état du monde dans lequel nous vivons lorsqu’un entraîneur de football ne peut pas vivre une vie privée sûre et ininterrompue simplement parce que son équipe perd un match ou deux. Il est particulièrement exaspérant que ce genre de choses arrive à l’un des entraîneurs les plus appréciés et les plus performants de l’histoire de la franchise. Malheureusement, cela semble être le côté sombre de la célébrité de nos jours. Espérons que les Campbell pourront trouver un peu plus d’intimité et de tranquillité d’esprit où qu’ils décident de vivre ensuite.

MISE À JOUR: Selon FOX 2 Detroit, le harcèlement a continué après la défaite des Lions contre les 49ers lors du match de championnat NFC, ce qui a conduit les Campbell à déposer une plainte auprès de la police. La famille de Campbell a déjà emménagé dans une nouvelle maison.