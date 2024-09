L’entraîneur des Lions Dan Campbell se lance dans le métier d’acteur dans la série d’Applebee

DETROIT — Il a fallu que sa femme, Holly, et sa fille, Piper, le convainquent avant que l’entraîneur des Lions de Détroit, Dan Campbell, accepte avec hésitation de jouer dans une publicité d’Applebee’s.

Au final, c’était un match parfait.

Une fois que Campbell, l’ancien ailier rapproché de la NFL de 6 pieds 5 pouces, est arrivé sur le plateau dans le New Jersey pour un tournage d’une journée début juillet, il a diffusé une publicité qui est désormais tendance sur les réseaux sociaux.

« C’était fantastique de travailler avec lui et il était tellement [a] « Il est naturel que nous ayons fait très peu de prises », a déclaré Joel Yashinsky, directeur marketing d’Applebee, à ESPN. « En tant que fan des Lions, cela m’inquiète qu’il puisse devenir acteur s’il le voulait, car ses expressions faciales, son langage corporel, sa voix, ses réactions, son timing… c’est impeccable. C’est un naturel. »

Campbell a joué dans la série en huit parties dans laquelle figurent également Saquon Barkley et Brock Purdy. Applebee’s

« Il est presque aussi naturellement acteur qu’il est naturellement entraîneur principal de football américain dans la NFL et c’est pourquoi je pense que les gens ont si bien réagi aux publicités. »

Campbell apparaît dans plusieurs spots publicitaires de la marque dans le cadre de sa mini-série en huit parties intitulée « PRE-SEASONING – An Applebee’s Training Camp », aux côtés du QB des 49ers de San Francisco Brock Purdy et du RB des Eagles de Philadelphie Saquon Barkley. Les spots publicitaires continueront d’être diffusés tout au long de la saison 2024 de la NFL.

La première publicité, diffusée mardi, mettait en scène Campbell dans le rôle d’un serveur qui interrompt ses clients au milieu d’une commande, leur disant de « se couvrir la bouche… ils pourraient voler votre commande », tout en tenant le bloc-notes du client devant son visage. Incrédules, les clients suivent son exemple et placent les menus devant leur visage pendant qu’ils commandent.

Dans une autre publicité, on le voit motiver son équipe Applebee en tant que chef d’équipe adjoint pour atteindre « un niveau de production différent ».

La publicité Applebees de Dan Campbell est vraiment de calibre championnat : pic.twitter.com/QCIObm2aAp –Adam Schefter (@AdamSchefter) 5 septembre 2024

« C’est quelque chose que j’ai toujours hésité à faire. Ma femme et ma fille me disent constamment : « Tu dois le faire, tu dois le faire. Fais ça ». Alors ils m’ont convaincu d’accepter le contrat avec Applebee’s et j’ai dit : « D’accord, on le fera », a déclaré Campbell. « Quoi qu’il en soit, je me suis bien amusé, le personnel et l’équipe qui ont travaillé avec nous étaient incroyables. Les acteurs étaient géniaux, ils ont fait de ce film ce qu’il est. Ils étaient incroyables. »

« Ils m’ont mis à l’aise et nous l’avons fait. C’est fait », a-t-il déclaré. « Malheureusement, il y a encore beaucoup à faire, j’en ai peur. Mais ils ont été incroyables. Ils ont fait un excellent travail. »

Yashinsky a considéré la dernière publicité de Campbell comme « l’un de ces moments magiques » devant la caméra après avoir reçu une réponse aussi positive à la publicité.

« Il est aussi efficace en tant qu’acteur qu’en tant qu’entraîneur de la NFL et nous n’aurions pas pu être plus ravis », a déclaré Yashinsky. « Nous étions assis à regarder les prises de vue et nous avons su à ce moment-là qu’il se passait quelque chose de spécial et cela a été validé de toute évidence lors du lancement cette semaine, et tout le monde a réagi comme ils l’ont fait. C’est tout lui. »

Alors que les Lions sont considérés comme des prétendants au Super Bowl à l’aube de la saison, plusieurs stars de Détroit sont en vedette dans des contrats de sponsoring cette semaine. Le QB Jared Goff apparaît dans une publicité nationale d’Old Spice et le WR Amon-Ra St. Brown est la vedette d’une publicité de Little Caesars avec l’ailier rapproché des 49ers George Kittle.

« Il remet Applebee sur la carte », a déclaré St. Brown en souriant. « Je vais peut-être devoir y aller maintenant. »

Détroit reprendra l’action pour la première semaine dimanche au Ford Field contre les Rams de Los Angeles, une revanche des playoffs de la saison dernière. Les Lions avaient remporté ce match 24-23.