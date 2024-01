L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, ne regrette pas les appels coûteux au 4e essai

SANTA CLARA, Californie – Dan Campbell, ému, est sorti du Levi’s Stadium dimanche soir avec son bras enroulé autour du quart-arrière vétéran Teddy Bridgewater après la chute de son équipe face aux 49ers de San Francisco 34-31 lors du match de championnat NFC.

Malgré la défaite, l’entraîneur de troisième année des Lions de Détroit a continué à garder la tête haute et a déclaré qu’il n’avait aucun regret concernant deux tentatives critiques ratées au quatrième essai en seconde période.

“C’est facile avec le recul. Je comprends. Je comprends, mais je ne regrette pas ces décisions, et c’est difficile”, a déclaré Campbell. “C’est difficile parce que nous n’avons pas réussi à nous en sortir, et ça n’a pas pu marcher, mais pas moi. Et je comprends l’attention que je vais recevoir – cela fait partie du travail – mais ça s’est simplement produit. ça ne marchera pas.”

Après qu’une première mi-temps dominante des Lions leur ait donné une avance de 17 points, les choses ont basculé en seconde période, y compris un troisième quart-temps au cours duquel ils ont été dominés 17-0, leur pire différentiel de points en un quart-temps cette saison. Le porteur de ballon recrue Jahmyr Gibbs a commis un échappé coûteux avec 5:15 à jouer au troisième quart, et les Lions ont perdu trois passes en seconde période.

“Nous aurions aimé pouvoir convertir quelques troisièmes essais”, a déclaré le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown, qui a réalisé sept réceptions pour 87 verges. “Nous avons tenté le quatrième essai à plusieurs reprises. J’aurais aimé que nous les ayons. Ils ont bien joué en défense cette seconde période. Nous déplacions encore un peu le ballon, un turnover et ainsi de suite. Nous avons tous les deux eu un turnover, donc c’était dur.”

Aller FG 4e et 2e 49ers 28 90,5% 90,3% 4ème et 3ème 49ers 30 39,1% 38,8%

L’une des décisions de Campbell d’y aller était en quatrième et deuxième position de la ligne des 28 verges de San Francisco avec 7 :03 à jouer au troisième quart ; La passe du quart-arrière des Lions Jared Goff est devenue incomplète au receveur vétéran Josh Reynolds. ESPN Analytics a légèrement favorisé la décision de se lancer (90,5 % de chances de gagner le match) plutôt que de tenter un panier (90,3 %).

L’autre décision, sur les quatrième et troisième sur la ligne des 30 verges de San Francisco avec 7 :38 à jouer au quatrième quart, a également été considérée comme un tirage au sort selon le modèle d’ESPN, qui penchait très légèrement en faveur de la victoire (39,1). % contre 38,8 %). Goff a lancé une passe incomplète à St. Brown.

Campbell n’a généralement pas peur d’appuyer sur la gâchette dans les situations de quatrième essai. Les Lions se sont classés quatrièmes, 34 % du temps au cours de la saison régulière, le taux le plus élevé de toutes les équipes de ce siècle, selon les recherches d’ESPN Stats & Information. Goff a déclaré qu’il était d’accord avec la décision de Campbell de se lancer, mais a noté que les Lions devaient se convertir.

“J’adore ça. Gardez-nous à l’écart. Nous devrions nous convertir”, a déclaré Goff, qui a complété 25 des 41 passes pour 273 verges et un touché. “Il croit en nous. Je ne sais pas quels sont les chiffres, mais nous avons eu beaucoup de conversions importantes cette année qui ont changé la donne.

“Mais cela peut changer un jeu si vous les convertissez, et nous ne l’avons pas fait, et c’est en partie la raison pour laquelle nous avons perdu.”

Avant ces séries éliminatoires, les Lions n’avaient pas remporté de match éliminatoire depuis la campagne 1991. Campbell a déclaré que la défaite de dimanche avait l’impression de “se faire arracher le cœur”, mais que la barre avait maintenant été relevée au sein de l’organisation.

“C’est le Super Bowl ou la faillite”, a déclaré le secondeur de Detroit Alex Anzalone. “C’était notre état d’esprit cette année, même si les gens extérieurs ne le pensaient pas nécessairement ou ne le croyaient pas. Mais au sein de notre équipe, c’est notre norme, et cela devrait être notre norme à l’avenir.”

Après avoir échoué à atteindre les séries éliminatoires la saison dernière, les Lions ont égalé le record de franchise pour le plus grand nombre de victoires en une seule saison, soit 12, avec ce groupe. Cependant, ils ont maintenant perdu 12 matchs consécutifs en séries éliminatoires sur la route, la plus longue séquence de ce type dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, leur dernière victoire à l’extérieur ayant eu lieu lors de la ronde de division de 1957 contre les 49ers.

En tant que joueur, Campbell a participé au Super Bowl lors de la campagne 2000 avec les Giants de New York mais n’a jamais remporté de titre. Après le match de dimanche, il a expliqué à ses joueurs combien il était difficile de se lancer dans des séries éliminatoires approfondies et comment ils devraient capitaliser sur cet élan à l’avenir.

L’objectif est bien sûr d’aller encore plus loin l’année prochaine.

“Écoutez, j’ai dit à ces gars, c’était peut-être notre seule chance. Est-ce que je pense cela ? Non. Est-ce que je le crois ? Non. Cependant, je sais à quel point il est difficile d’arriver ici. J’en suis bien conscient. C’est Il sera deux fois plus difficile de revenir à ce point l’année prochaine que cette année”, a déclaré Campbell. “C’est la réalité. Et si nous n’avons pas la même faim et le même travail – ce qui est tout autre chose – une fois arrivés à l’intersaison, nous n’avons aucune chance de revenir ici.

“Je me fiche de savoir à quel point nous avons fait mieux ou de ce que nous ajoutons ou de ce que nous rédigeons. Cela n’a pas d’importance. Cela va être difficile. Mais ensuite notre division va être rechargée. Vous ne vous cachez plus de personne. Tout le monde est Vous voulez tirer le meilleur parti de chaque opportunité, et nous avons eu une opportunité – et nous ne pouvions tout simplement pas la fermer, et ça pique. “