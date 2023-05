L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, considère l’âge de Hendon Hooker comme un élément positif

C’était un mystère où le quart-arrière du Tennessee Hendon Hooker serait sélectionné lors du repêchage de la NFL 2023. Il sortait d’une saison senior prolifique mais se remettait également d’une déchirure du LCA. De plus, on craignait qu’il ait déjà 25 ans.

Eh bien, les Lions de Detroit, qui ont repêché Hooker au troisième tour, ne voient pas l’âge du quart-arrière comme un inconvénient. En fait, dans la dernière édition du podcast « Green Light with Chris Long », l’entraîneur des Lions Dan Campbell a déclaré qu’il considérait l’âge de Hooker comme un plus du point de vue de la maturité.

« Nous sommes entrés dans cette intersaison en disant que nous voulions apporter de la concurrence au quart-arrière », a déclaré Campbell. « Nous ne savions pas exactement où cela pourrait être, qui ce serait à l’époque, mais nous aimions Hooker. Nous savions qu’il sortait de sa blessure, mais il y avait quelque chose en lui qui était attrayant. Il est très mature, il regarde la partie, il a un gros bras.

« Il doit juste apprendre à jouer dans la NFL. C’est un pro maintenant, et j’aime le fait qu’il soit plus âgé. Nous avons tous un peu aimé le fait qu’il soit plus âgé. Je pense que vous voulez que votre quart-arrière soit un peu plus matures. Ils ont beaucoup dans leur assiette.

Detroit a sélectionné Hooker avec le choix global n ° 68. En tant que recrue, il soutiendra probablement le quart-arrière Jared Goff, qui vient de connaître une saison renaissante au cours de laquelle il a lancé pour 4 438 verges par la passe et 29 touchés par la passe.

Goff est signé jusqu’à la saison 2024, mais il n’y aurait eu aucune discussion de prolongation substantielle. Cela laisse potentiellement une ouverture pour Hooker.

Avec les Volontaires la saison dernière, Hooker a totalisé 3 135 verges par la passe, 27 touchés par la passe, deux interceptions et une cote de passeur de 175,5, complétant 69,6 % de ses passes. Il a également couru pour 430 verges et cinq touchés. Hooker a subi une déchirure du LCA lors du match sur route de la semaine 12 du Tennessee contre la Caroline du Sud, mais a tout de même terminé cinquième au Heisman Voting. L’année précédente, il avait une cote de passeur de 181,4 tout en se précipitant pour 616 verges.

Hooker a commencé sa carrière universitaire à Virginia Tech en 2018 et a été transféré au Tennessee après la saison 2020. Son arrivée à Knoxville a coïncidé avec Josh Heupel prenant les rênes en tant qu’entraîneur-chef après le limogeage de Jeremy Pruitt.

Avant de sélectionner Hooker au tour 3, Detroit est passé du n ° 6 au n ° 12 et a sélectionné le porteur de ballon de l’Alabama Jahmyr Gibbs. Six choix plus tard, les Lions ont pris le secondeur de l’Iowa Jack Campbell. Detroit a ensuite sélectionné l’ailier rapproché de l’Iowa Sam LaPorta (n ° 34) et le demi défensif de l’Alabama Brian Branch (n ° 45) au deuxième tour.

Detroit vient de remporter une saison de neuf victoires, son meilleur total de victoires en une saison depuis 2017, et entame sa troisième année avec Campbell comme entraîneur-chef.

