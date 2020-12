Blasters du Kerala languissent à la troisième-dernière place du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 et ils sont prêts à monter contre les derniers SC Bengale oriental au stade GMC à Bambolim, Goa dimanche. Les Blasters et le Bengale oriental n’ont pas encore enregistré de victoire dans cette saison ISL et ils seront désespérés de l’obtenir au détriment de l’autre. Les Blasters n’ont que deux points en cinq matchs et chercheraient à augmenter à partir d’ici.

Les Blasters ont eu un problème majeur avec la défense et le score. Ils ont marqué cinq buts et en ont encaissé 10. Ils ont créé le moins d’occasions de la ligue (31) et ont eu les tirs les plus bas de la ligue (39). Cependant, l’entraîneur Vicuna n’est pas mécontent du travail que ses joueurs ont accompli pendant l’entraînement.

« Je suis très satisfait de l’attitude et des performances des joueurs. L’attitude des joueurs indiens et étrangers de continuer à s’améliorer et d’être meilleurs que les autres joueurs est très positive. Je ne me plains pas d’eux parce qu’ils veulent être meilleurs à chaque fois. professionnellement « , a déclaré Vicuna dans une interaction par e-mail avec News18.com.

Il a insisté sur l’importance d’apporter des améliorations dans tous les aspects du jeu. « Nous devons nous améliorer dans tous les aspects du jeu, nous devons être plus solides dans le jeu défensif et ne pas laisser aller les chances tout en améliorant le jeu offensif de l’équipe pour créer plus de chances. »

Vicuna avait remporté la I-League 2019-20 avec Mohun Bagan et présenté du beau football. Dans cette équipe qui a remporté le titre, Joseba Beitia a joué un rôle crucial dans la mise en place du jeu et la réalisation de ces passes de division défensive. Ici, à Kerala Blasters, il a Sahal Abdul Samad et Puitea à ce poste. Sahal n’a pas encore montré de vraie qualité avec sa saison même interrompue par une blessure alors que Puitea a à peine le temps de jeu.

Cependant, l’entraîneur a déclaré qu’il avait « beaucoup de joueurs talentueux » pour remplir ce rôle (de Beitia) et « nous aider à avoir plus de possibilités et à être une équipe plus forte ».

Vicuna a déploré la courte pré-saison mais a déclaré que c’était une saison unique, une situation « exceptionnelle » et que l’équipe doit juste continuer à travailler. « La pré-saison a en effet été courte; après 7-8 mois sans jouer, nous aurions aimé avoir plus de temps pour préparer l’équipe et travailler sur les tactiques avec la nouvelle équipe. Mais la situation est exceptionnelle et différente par rapport aux saisons précédentes donc nous devons continuer à travailler plus dur et mieux et continuer d’essayer d’obtenir de bons résultats. «