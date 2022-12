L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, refuse de dire si Zach Wilson commencera la semaine 17 pour Mike White, blessé

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a refusé de répondre si Zach Wilson commencerait la semaine 17 si Mike White n’était pas autorisé à jouer. Voici ce que vous devez savoir :

Les Jets viennent de subir une défaite de 19-3 contre les Jaguars qui a vu Wilson compléter seulement 9 passes sur 18 pour 92 verges et une interception.

Wilson a été retiré du match avant la fin du troisième quart et remplacé par Chris Streveler qui a terminé avec un record d’équipe de 54 verges au sol et 90 verges par la passe.

Saleh a ajouté vendredi que les Jets “n’abandonneront pas” Wilson.

Robert Saleh ne répondrait pas si Zach Wilson commençait si Mike White ne pouvait pas jouer. – Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 23 décembre 2022

Passé

Wilson a été mis au banc plus tôt cette saison et remplacé par White qui s’est blessé aux côtes lors de la semaine 14. Wilson, qui était inactif lors de ces trois départs, a été promu remplaçant et a commencé les deux derniers matchs pour New York – les deux défaites.

Saleh a déclaré vendredi qu’il croyait que le problème de Wilson était la confiance.

“C’est une chose difficile à surmonter”, a déclaré Saleh. « Mais il ne faut pas grand-chose pour renverser la confiance. Il a juste besoin de courir un peu.

On a ensuite demandé à Saleh si Wilson était toujours le QB du futur des Jets et a déclaré: «Nous n’allons abandonner personne. J’ai confiance en tous nos gars. »

Que doivent faire les Jets au QB ?

Les Jets n’ont vraiment que deux options avec Wilson cette intersaison. Ils ne peuvent pas le couper – et ne le voudraient probablement pas de toute façon – car ils perdraient 11 millions de dollars en espace de plafond et encourraient une pénalité de plafond mort de 20,7 millions de dollars. Donc la première option est de le garder. À ce stade, ce serait une faute professionnelle d’entrer en 2023 avec Wilson comme quart-arrière partant – pour le moment, il est le seul QB sous contrat pour l’année prochaine – alors attendez-vous au minimum à ce que les Jets ramènent White et / ou apportent une autre compétition de vétérans. .

Plus probablement, Wilson reste dans les parages, les Jets lui donnent une «chance» de remporter le poste de partant au camp d’entraînement, mais en réalité, il est plus probable que sa carrière de quart-arrière partant pour cette équipe se termine à la fin de la saison 2022.

L’autre option serait de l’échanger. Les quarts-arrière très repêchés qui ont eu du mal à démarrer leur carrière ont encore un capital de repêchage net – voir: Josh Rosen, Sam Darnold, etc. – donc ce n’est pas comme s’il n’y aurait aucun intérêt pour lui. Beaucoup dans la ligue s’émerveillent encore du talent des bras de Wilson, même si le reste de son jeu et sa mécanique sont en désordre.

Il y a donc sûrement une équipe là-bas qui serait intriguée à l’idée de faire appel à Wilson en tant que remplaçant et de le développer. Mais qu’est-ce que les Jets obtiendraient pour lui? Un choix pour le Jour 3 ? Ensuite, la question devient de savoir si le directeur général Joe Douglas serait prêt à le faire malgré l’optique d’abandonner un choix global n ° 2 à partir de 2021. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de voie à suivre où les Jets peuvent considérer Wilson comme une véritable option. pour 2023. — Rosenblatt

Lecture obligatoire

(Photo: Stacy Revere / Getty Images)