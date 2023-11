L’entraîneur des Grizzlies, Taylor Jenkins, lance une diatribe d’après-match contre les officiels : « F ****** atroce »

Memphis Grizzlies contre Washington Wizards

Lorsqu’un entraîneur s’assoit pour une conférence de presse d’après-match et dit : « En selle », vous savez que vous allez vous lancer dans une diatribe épique.

L’entraîneur des Grizzlies, Taylor Jenkins, a tenu ses promesses. Une saison de frustration a débordé après une défaite contre le Jazz qui a fait chuter Memphis 1-8 cette saison (et 0-2 lors du tournoi en saison, bien que ce soit la dernière de ses préoccupations). Jenkins était en colère contre l’arbitrage dans un match où le Jazz s’est rendu 29 fois sur la ligne des lancers francs contre les Grizzlies 13, Jaren Jackson Jr. a été expulsé avec deux techniques rapides après un non-appel – où il a clairement été victime d’une faute – et Marcus Smart commis une faute en fin de match.

En selle, voici Commentaires de Jenkins après le match après “En selle”.

“L’un des matchs les plus mal arbitrés que j’ai jamais vu. Enregistrez-le. Ça me va. F ****** atroce. [Jackson Jr.] joue 23 minutes et reste dans la peinture toute la nuit. C’est l’un des joueurs les plus professionnels de cette ligue et il est victime d’une double faute technique. L’excuse que j’ai est qu’il s’en prend à un officiel. C’est ce qu’on appelle la désescalade.

“Vingt-neuf lancers francs à 13, et je ne suis pas cet entraîneur. Vous remontez dans l’histoire, je l’ai fait une autre fois. Notre équipe s’affronte à fond – s’affronte à fond. Et c’est ce qui se passe ” Les interactions en ce moment avec les officiels ? Un manque de respect total. Je sais ce qui s’en vient. C’est incroyable, les regards sur les visages pendant que j’essaie d’engager une conversation pour défendre nos gars qui se cassent la queue en ce moment – se cassent la queue. “

“Jaren Jackson est l’un des gars les plus professionnels, et si vous regardez le jeu, deux possessions d’affilée, il se fait pirater sous le panier, aucune tentative de lancer franc. Je n’essaie pas de mettre un nom sur un maillot, ce gars-là. Je devrais mériter ces fautes, tout ça. Regardez le match. Vingt-neuf lancers francs pour en gros, il y en avait sept, puis à la fin du match, quelques autres ajoutés. Je ne comprends pas quand les gars sont en compétition ils leur coupent la queue….

“Encore une fois, je reviens aux interactions. Stern. Rien. Stonewalled. Ignorant. Ensuite, vous vous demandez pourquoi nos gars essaient de rivaliser. Je ne comprends pas. J’ai hâte de regarder la cassette, d’obtenir des réponses lorsque j’envoie des clips. , tout ça, pour voir ce qui aurait dû se passer. Et vous vous demandez pourquoi. Je n’ai pas fait ça la majeure partie de ma carrière, tout ça, mais je dois défendre mes gars qui sont en compétition à toute vitesse. Et nous ne le sommes pas. Nous essayons de perdre la tête. Nous essayons de gagner des matchs de basket et de mieux jouer. C’est aussi simple que cela. Nous essayons de mieux jouer. Nous essayons de mieux jouer.

Ce n’est pas une amende standard de 25 000 $, Jenkins paiera un petit supplément pour celle-là.

Nous verrons si cela allume un feu sous une équipe qui creuse un trou précoce dont il pourrait être très difficile de sortir dans un Ouest profond.