L’entraîneur des Green Bay Packers, Matt LaFleur, a une décision de quart à prendre

GREEN BAY, Wisconsin – Dans des circonstances normales, l’entraîneur des Green Bay Packers, Matt LaFleur, aurait l’un des meilleurs emplois de la NFL à cette période de l’année.

Avec à peu près tout le monde à l’attaque d’une équipe 13-3 qui est allée au match de championnat NFC, un quart-arrière MVP entamant sa troisième saison à l’offensive, de nouveaux coordinateurs d’équipes défensives et spéciales à bord et une classe recrue de neuf hommes principalement Power Cinq acteurs de la conférence, le potentiel de réussite en 2021 semble illimité.

Mais il n’y a rien de normal dans cette intersaison pour LaFleur.

La séparation du quart Aaron Rodgers de l’organisation a mis LaFleur dans des limbes qui ne lui sont pas propres et ne méritent certainement pas un gars qui a 28-8 lors de ses deux premières saisons en tant qu’entraîneur-chef.

Pour autant que l’on puisse dire, le bœuf de Rodgers est avec le directeur général Brian Gutekunst, et selon le rapport d’initié que vous croyez, les chances que Rodgers porte à nouveau du vert et de l’or sont minces à négatives si Gutekunst est là.

Peut-être que le temps ou un camion de Brink rempli d’argent amènera Rodgers à reconsidérer sa position de ne plus jamais jouer pour les Packers, mais pour l’instant, LaFleur doit fonctionner comme si leur route ensemble était terminée.

«Je ne vais pas faire d’hypothèses sur quoi que ce soit pour le moment», a déclaré LaFleur vendredi lorsqu’on lui a demandé s’il était juste de supposer que Rodgers ne serait pas sur place lundi lorsque les joueurs vétérans ont la possibilité de se présenter pour les entraînements hors saison. «Nous allons juste le prendre au jour le jour.»

L’entraîneur des Packers venait de passer la dernière heure environ sur Clark Hinkle Field à regarder deux quarts d’essai lancer des passes à un groupe de receveurs recrues, des demi-offensifs et des bouts serrés au mini-camp des recrues de l’équipe. Il est probable que Chad Kelly ou Kurt Benkert signent un contrat après ce week-end, mais ils ne sont pas la réponse à la question de savoir qui sera le quart partant de l’équipe si Rodgers n’est pas sur la liste.

Il est très probable que le choix de premier tour de 2020, Jordan Love, fasse rapport lundi avec le vétéran nouvellement signé Blake Bortles pour le début de la phase trois du programme de conditionnement hors saison, mais on suppose que Rodgers ne le fera pas. Les entraînements complets d’activités d’équipe organisées (OTA) commencent le 24 mai et Love sera le quart-arrière de l’équipe première en l’absence de Rodgers. Si vous êtes LaFleur, il y a plusieurs façons d’aborder les choses.

L’une serait d’aller de l’avant à toute vitesse avec l’infraction, en supposant que Rodgers reviendra à un moment donné et s’attend à ce que Love, qui n’a eu aucune formation sur le terrain la dernière intersaison à cause de la pandémie COVID-19, aura du mal à suivre et forcer l’infraction à fonctionner à un niveau inférieur pour les anciens combattants présents.

Un autre serait de commencer à préparer Love à être le démarreur, ce qui signifie adapter l’infraction aux choses qu’il fait bien et éliminer certaines des choses que Rodgers avait en place que seul un démarreur de 16 ans avec un esprit informatique pourrait réussir. Cela pourrait signifier abandonner certaines choses qu’il voulait ajouter cette année et mettre davantage l’accent sur la course.

Lorsqu’on lui a demandé s’il travaillerait avec Love comme s’il était le starter, LaFleur a répondu oui. Mais il l’a dit de la manière qu’il pourrait le dire si on lui posait des questions sur le garde gauche ou le long vivaneau.

«Je pense que tous les joueurs de notre alignement doivent avoir la mentalité qu’ils vont être le gars», a déclaré LaFleur. «Sinon, lorsque vous en aurez l’occasion, vous n’y serez pas préparé. C’est donc toujours ce que nous insistons auprès de chaque joueur de cette équipe de football.

«Et, vous savez, le football, malheureusement, il y a des circonstances incontrôlées qui peuvent arriver. Et vous pourriez être à un jeu de saisir votre opportunité et dans cette ligue, vous pourriez n’avoir qu’une seule opportunité. Alors, vous feriez mieux de vous y préparer.

Une partie de la préparation consiste à s’assurer que si Rodgers n’est pas là et que Love n’est pas encore prêt – rappelez-vous, lui et Gutekunst ont dit quand ils ont rédigé Love qu’il ne serait pas prêt pour le départ du jour au lendemain – il y a un vétéran qui pourrait faire suffisamment de jeux pour compléter le jeu de course et maintenir l’offensive en mouvement.

Il est possible que Bortles, le choix n ° 3 du repêchage de 2014 qui cherche un emploi depuis qu’il a passé une demi-saison dans l’équipe d’entraînement de Denver l’année dernière, soit ce type. Jouant pour le coordinateur offensif de l’époque Nathaniel Hackett à Jacksonville en 2017, il avait les Jaguars à moins de 43 mètres d’un touché de feu à la fin d’une défaite 24-20 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match de championnat de l’AFC.

« La familiarité de Blake avec Hackett, avec le fait d’être dans l’attaque des Rams (en tant que remplaçant en 19) avec beaucoup de terminologie de report et juste son expérience globale dans cette ligue (étaient attrayants) », a déclaré LaFleur. « Je veux dire, c’est un gars qui a commencé beaucoup de matchs et qui a eu beaucoup de succès. »

Cette dernière partie peut principalement être attribuée à une partie de la saison 15 et à la majeure partie de la saison 17. Le reste du temps, il était une machine d’interception et sa cote de 80,6 en carrière témoigne à quel point il pouvait être mauvais.

Mais il est tout ce qui était là-bas à ce stade de l’intersaison et si Rodgers ne va pas être là, Gutekunst doit continuer à chercher quelqu’un de mieux. Peut-être que Love sera meilleur que quiconque ne le pensait, mais les Packers ne peuvent pas entrer dans la saison régulière sans une meilleure option que Bortles si Love n’est pas prêt.

Le trading de Rodgers reste la seule option viable s’il est creusé aussi profondément que certains l’ont signalé. Les choix au repêchage ne suffiront dans aucun accord, car Rodgers transformera l’équipe à laquelle il s’adressera en vainqueur et poussera ses futures sélections de premier tour dans les années 20 ou plus, ce qui les rendra moins susceptibles de céder des joueurs au Pro Bowl.

Tout accord qu’ils concluent devra exiger un quart-arrière en échange.

Quoi qu’il en soit, LaFleur est pris au milieu et il l’a exprimé à certains de ses copains d’entraîneurs de la NFL. Après avoir vu Gutekunst faire de son mieux pour garder l’équipe de l’année dernière ensemble, l’entraîneur des Packers sait qu’il a les pièces dont il a besoin pour le faire franchir la bosse du match de championnat NFC si Rodgers est à bord.

Il est si proche qu’il peut probablement le goûter.

«Nous ressentons toujours évidemment la même chose», a déclaré LaFleur. «Nous voulons qu’il revienne de la pire des manières. Je sais qu’il le sait et nous continuerons d’y travailler chaque jour.

En fin de compte, c’est hors des mains de LaFleur. Gutekunst et le président des Packers, Mark Murphy, sont ceux qui doivent régler le problème avec Rodgers.

Il doit savoir que cette chose ne sera pas réglée de sitôt et son meilleur pari est d’enseigner au niveau de Love et de le préparer à commencer la saison. Il peut toujours accélérer les choses plus tard si Rodgers revient, mais la meilleure chose qu’il puisse faire maintenant est de mettre Love en position de réussir et d’espérer pour le mieux.

Chaque saison est différente parce que les alignements changent si radicalement dans la NFL, mais d’une manière ou d’une autre, LaFleur doit préparer cette équipe à quelqu’un de nouveau sous le centre. Sa priorité, a-t-il dit, n’est pas d’ajouter de nouvelles pièces ou de nouveaux concepts, mais de retrouver le rythme de l’équipe l’an dernier, ce qui n’est pas une chose facile à faire avec un nouveau quart-arrière.

Il n’a d’autre choix que de préparer son équipe à jouer avec Love et voir où cela le mène. Cela a probablement fait de cela le travail d’entraîneur le plus difficile de la NFL, ce qui n’est pas la façon dont il était censé être.