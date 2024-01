L’entraîneur des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, dit qu’il n’a pas eu à « vendre » le front office à son retour

PHILADELPHIE (AP) – Nick Sirianni a dû expliquer mercredi comment les Eagles évolueraient pendant cette intersaison – notamment en trouvant de nouveaux coordinateurs offensifs et défensifs – après un résultat de 1-6 qui semblait susceptible de conduire à un bouleversement organisationnel.

De quoi Sirianni ne s’inquiétait-il pas ? Le propriétaire Jeffrey Lurie et le directeur général Howie Roseman quittent l’entraîneur de troisième année.

Sirianni, 42 ans, reviendra pour une quatrième saison – comme il l’espérait. Malgré toutes les prises de position brûlantes et les spéculations tourbillonnantes sur le statut professionnel de Sirianni à la suite de la défaite de Philadelphie en séries éliminatoires de la NFC, il est apparu que sa position à l’intérieur du complexe NovaCare n’était jamais mise en doute.

“Dois-je vendre ma vision ? Non, parce que c’était comme d’habitude”, a déclaré Sirianni.

Mais quelqu’un a dû payer pour l’effondrement d’une équipe qui a atteint le Super Bowl la saison dernière et qui avait débuté celui-ci 10-1 avant un effondrement de sept semaines. Sirianni a déclaré que c’était sa décision de licencier le coordinateur offensif Brian Johnson et coordinateur défensif Sean Desai. Sirianni a qualifié à plusieurs reprises l’offensive de “périmée” et a simplement déclaré qu’il souhaitait développer la défense.



Sirianni et Roseman étaient tous deux peu précis sur les candidats préférés et sur le calendrier d’embauche de nouveaux entraîneurs.

Même lorsque la nouvelle est tombée lors de la conférence de presse de Sirianni et Roseman, Vic Fangio était absent En tant que coordinateur défensif des Dolphins de Miami, ils ont refusé de dire si l’ancien consultant de l’équipe lors des séries éliminatoires de la saison dernière était l’un des meilleurs candidats.

“Nous avons beaucoup de bons objectifs sur lesquels nous travaillons”, a déclaré Sirianni. “Beaucoup de gars ont très bien réussi le processus d’entrevue. Nous sommes impatients de poursuivre ce processus et nous verrons ce qui se passera.”

Johnson a rejoint les Eagles en tant qu’entraîneur des quarts en 2021 et a été promu coordinateur offensif après le départ de Shane Steichen pour occuper le poste de chef à Indianapolis. Il a passé un entretien pour des postes d’entraîneur-chef avec les Falcons d’Atlanta et les Titans du Tennessee ce mois-ci.

Sous la direction de Johnson en tant qu’assistant, Jalen Hurts a été finaliste pour le titre de MVP et de joueur offensif de l’année en 2022. Hurts a régressé cette saison avec Johnson appelant les jeux.

Il a lancé 15 interceptions, un sommet en carrière, et sa note de passeur est tombée à 89,1 contre 101,5 la saison dernière.

Desai a perdu ses fonctions de joueur au profit de l’entraîneur adjoint Matt Patricia en décembre.

“Matt était dans une situation difficile. Vous ne pouvez pas complètement changer la défense”, a déclaré Sirianni. “Il essayait de faire bouger certaines choses avec, franchement, des choses qui n’étaient pas sa défense. Je sais que j’ai mis Matt dans une situation difficile. Je sais que j’ai mis Sean dans une situation difficile, évidemment. Mais à ce moment-là, je J’ai fait ça, je l’ai fait parce que je pensais que c’était la meilleure décision pour l’équipe de football.”

Sirianni prendra la décision sur les nouvelles recrues.

“Je lui fais confiance avec le personnel d’entraîneurs, c’est sa responsabilité”, a déclaré Roseman.

Roseman ressemblait à un directeur général prêt à travailler avec Sirianni pour les années à venir.

“J’ai vu ce qu’il a fait en gagnant des matchs”, a déclaré Roseman. “Il nous a mis dans une position où nous concourons pour un championnat du monde. Nous sommes dans une position où chaque année nous sommes dans la course aux séries éliminatoires. Ces choses sont difficiles à trouver.”

C’était également suffisant pour Lurie. Les Eagles ont remporté leur seul Super Bowl et en ont perdu deux autres depuis qu’il a acheté l’équipe en 1994.

“La manière dont nous abordons la réunion de fin d’année s’est déroulée comme d’habitude”, a déclaré Sirianni. “C’était tout simplement normal. Ce n’était pas différent de ce qui a été le cas ces trois dernières années.

“Dans mon esprit, vous feriez mieux de croire que je me demande comment puis-je faire mes preuves. J’étais un jeune entraîneur en qui M. Lurie, Howie et cette organisation avaient confiance pour confier le poste. Je devais me prouver que ce type Je peux diriger l’organisation comme ils me l’ont demandé. À partir de ce moment-là, j’ai dû faire mes preuves.

Sirianni compte trois voyages en séries éliminatoires en trois saisons, une apparition au Super Bowl et gagne dans 67 % de ses matchs de saison régulière. Les vétérans des Eagles Fletcher Cox et Jason Kelce – qui envisage de prendre sa retraite – Étaient parmi Les plus fervents défenseurs de Sirianni.

“Je pense que la chose importante à considérer est qu’avant la séquence, qui a été une séquence difficile, sans diminuer la séquence de 1-6 à la fin, nous étions 26-5 au cours des 31 derniers matchs”, a déclaré Roseman. “C’est difficile à faire dans la Ligue nationale de football. Il est difficile de trouver un entraîneur-chef dans cette ligue qui possède un tel palmarès.”

Les Eagles volaient haut après qu’une victoire en prolongation contre Buffalo le 26 novembre leur ait donné un départ de 10-1 pour la deuxième saison consécutive. À ce moment-là, ils avaient remporté 27 des 29 matchs de saison régulière précédents commencés par Hurts.

Tout s’est effondré après leur élimination à domicile par les 49ers de San Francisco lors du match suivant. Ensuite, ils se sont fait battre à Dallas. Une défaite de dernière minute contre Drew Lock et les Seahawks a suivi. Après s’être échappés avec une victoire contre les Giants le jour de Noël, ils ont subi des défaites consécutives face aux modestes Cardinals et Giants.

Cela a coûté aux Eagles le titre NFC Est et les a ramenés à la cinquième place, et ils ont été battus par le champion NFC Sud Tampa Bay en séries éliminatoires.

“Bien sûr, il y a des choses que je vais ajuster”, a déclaré Sirianni. « Vous ne vous contentez pas de prendre six semaines et de dire : « Boom, je suis en train de supprimer toute cette philosophie. » Vous le regardez dans son ensemble. »