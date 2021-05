L’entraîneur des Cowboys de Dallas s’attend à ce que le quart-arrière Dak Prescott soit prêt pour le camp d’entraînement | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Dallas Cowboys, Dak Prescott, espère être entièrement autorisé pour le camp d’entraînement en juillet

L’entraîneur des Dallas Cowboys, Mike McCarthy, s’attend à ce que Dak Prescott soit complètement autorisé pour le camp d’entraînement en juillet après une fracture et une luxation de la cheville droite.

McCarthy a reconnu que Prescott «fera la plupart des choses» lorsque les Cowboys commenceront la phase 2 du programme hors saison avec des activités d’équipe organisées le 25 mai.

Prescott vise à revenir d’une terrible blessure subie lors de la victoire 37-34 de Dallas contre les Giants de New York en octobre.

« Je n’ai aucune raison de ne pas penser cela », a déclaré McCarthy. « Je pense que cette semaine en Phase 2 sera un pas en avant dans cette direction. Je sais qu’il se sent vraiment bien.

« Il y a un plan en place qui est coordonné avec [athletic trainers Britt Brown and Jim Maurer] et la salle d’entraînement donc je sais qu’il se sent vraiment bien. Il a vraiment fait d’excellents entraînements ici ces dernières semaines. Je le verrais faire la majeure partie du travail. «

1:46 Jane Slater de NFL Network discute du nouvel accord à long terme de Prescott avec les Cowboys Jane Slater de NFL Network discute du nouvel accord à long terme de Prescott avec les Cowboys

Prescott, 27 ans, menait la NFL avec 1 856 verges par la passe lorsqu’il a été blessé.

La sélection à deux reprises du Pro Bowl a reçu un calendrier de récupération de quatre à six mois.

Prescott a mis le stylo sur papier sur un contrat de quatre ans de 164 millions de dollars avec 126 millions de dollars garantis en mars.

En 69 départs sur cinq saisons à Dallas, Prescott a une fiche de 42-27. Il a complété 66% de ses passes pour 17634 verges avec 106 touchés et 40 interceptions.

