Le conducteur de la Chevy Traverse et le passager adulte du siège avant n’ont pas non plus été blessés dans la collision. Cependant, les deux enfants assis à l’arrière étaient, l’enfant de quatre ans ayant subi des blessures non menaçantes et l’enfant de cinq ans des blessures mettant sa vie en danger. Les deux enfants ont été transportés dans un hôpital voisin.

Quant au conducteur de la camionnette Ram, ils ont également subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger. On nous dit que « la déficience est sous enquête » en ce moment.

Selon l’affilié NBC, KSHB de Kansas City, qui a obtenu un mandat, un agent a noté «une odeur modérée de boissons alcoolisées» sur Reid et a signalé que ses yeux étaient injectés de sang et rouges. Selon le mandat, l’entraîneur a dit aux forces de l’ordre qu’il avait bu deux ou trois verres.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour y être soigné après s’être plaint d’avoir mal à l’estomac. KSHB rapporte que Reid n’a pas été arrêté et que du sang a été prélevé pour une enquête plus approfondie.

NBC News a noté que Reid avait été accusé de conduite sous l’influence, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’accessoires de drogue en 2007, selon les dossiers judiciaires du comté de Montgomery, en Pennsylvanie. Il a été condamné à six mois de prison l’année suivante.