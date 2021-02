L’entraîneur des KANSAS City Chiefs, Britt Reid, aurait été blessé dans un accident à plusieurs voitures, quelques jours avant le Super Bowl.

L’accident de jeudi soir a laissé un enfant de cinq ans gravement blessé, selon un rapport de police vu par ESPN.

Le rapport d’incident fourni par la police du département de police de Kansas City dans le Missouri aurait déclaré qu’une voiture était en panne d’essence sur une bretelle d’accès à l’Interstate 435 à Kansas City jeudi soir.

Après que le conducteur ait appelé des proches à l’aide, une deuxième voiture est arrivée, également garée sur la rampe d’accès.

Selon le rapport de police, une troisième voiture, qui, selon le journal local KSHB, était conduite par Britt Reid, est arrivée et a heurté l’avant gauche du véhicule en panne, avant de percuter l’arrière du deuxième véhicule.

L’enfant de cinq ans était assis sur la banquette arrière, avec un enfant de quatre ans, qui a également été emmené dans un hôpital de la région en ambulance, mais avec des blessures non mortelles.

Selon la station, Reid avait admis à la police qu’il conduisait la voiture.

Le conducteur de la troisième voiture avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et faisait l’objet d’une enquête pour facultés affaiblies, selon la police.

Le conducteur du véhicule en panne se trouvait à l’intérieur de la voiture au moment de la première collision mais n’a pas été blessé, selon le rapport de police.

Le conducteur du deuxième véhicule et un passager adulte assis à l’avant n’ont pas non plus été blessés.

Reid devait partir avec son équipe pour le Super Bowl LV samedi.

Reid est l’entraîneur des secondeurs extérieurs de l’équipe et le fils de Chefs de Kansas City l’entraîneur-chef Andy Reid.

Un communiqué des Chiefs de Kansas City, publié vendredi matin, a déclaré que l’organisation avait été « informée d’un accident impliquant plusieurs véhicules impliquant l’entraîneur des secondeurs extérieurs, Britt Reid.

« Nous sommes en train de collecter des informations, et nous n’aurons aucun autre commentaire pour le moment », indique le communiqué.

« Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes impliquées. »

Plus à venir…

