l’entraîneur des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury ; Le directeur général Steve Keim démissionne

Les Cardinals de l’Arizona ont licencié l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury, comme initialement rapporté par ESPN et confirmé par l’équipe.

Arizona est allé 4-13 cette saison, perdant ses sept derniers matchs. Au cours des quatre saisons de Kingsbury en tant qu’entraîneur-chef (2019-22), les Cardinals sont allés 28-37-1. Ils ont fait les séries éliminatoires en 2021, perdant contre les Rams de Los Angeles lors de la ronde des jokers NFC.

De plus, Steve Keim a officiellement quitté son poste de directeur général. Kingsbury et Keim ont chacun signé des prolongations jusqu’en 2027 en mars.

Ceci est une histoire en développement.

