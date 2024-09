L’entraîneur des Canadiens Martin St-Louis sera patient avec Patrik Laine

L’ailier finlandais a résisté à l’épreuve lors de son premier match préparatoire alors que les Canadiens ont battu les Flyers 5-0 au Centre Bell. Photographie de John Mahoney / La Gazette de Montréal

Contenu de l’article L’entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, se dit prêt à être patient avec Patrik Laine. Laine était dans l’alignement pour le premier match préparatoire des Canadiens lundi soir, une victoire de 5-0 contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell. Il s’agissait du premier match de Laine depuis qu’il s’est fracturé la clavicule gauche le 14 décembre dernier, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Le mois suivant, il a intégré le programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH tout en étant aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Contenu de l’article Les Canadiens ont acquis Laine des Blue Jackets de Columbus le 19 août — en même temps qu’un choix de deuxième ronde au repêchage de la LNH de 2026 — en échange du défenseur Jordan Harris. Laine a affiché un total de 6-3-9 lors des 18 matchs qu’il a disputés avec Columbus la saison dernière. Laine a joué à l’aile droite sur une ligne avec Kirby Dach au centre et Alex Newhook à l’aile gauche contre les Flyers lundi soir. Laine n’a pas été inscrit sur la feuille de pointage, mais a mené son équipe avec cinq tirs au but en 16:48 de temps de jeu. Luke Tuch, David Savard, Emil Heineman, Josh Anderson et Alex Barré-Boulet ont marqué pour les Canadiens, tandis que les gardiens Cayden Primeau et Jakub Dobes ont partagé le blanchissage. « Nous voulons utiliser ce camp pour le mettre à niveau avec notre jeu collectif, mais aussi pour qu’il le fasse individuellement », a déclaré St. Louis après l’entraînement matinal de lundi au Complexe sportif CN à Brossard lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait intégrer Laine à l’alignement. « Il n’a pas joué depuis longtemps, il n’a pas été sur la glace autant que la plupart des gars. Il a donc juste besoin de faire ses répétitions et nous allons gérer sa charge de travail en ce qui concerne le jeu et probablement aussi dans le gymnase. Nous voulons qu’il se sente mieux chaque fois qu’il touche la glace et ce devrait être le cas. »

Contenu de l’article Écoutez les disponibilités médias suivant le match de ce soir contre Philadelphie Connectez-vous maintenant pour suivre en direct les opérations médiatiques d’après-match après le match de ce soir contre les Flyers #AllezHabsAllez https://t.co/D5i4ZQioIt — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 24 septembre 2024

Contenu de l’article

Contenu de l’article Laine ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers samedi, mais a plutôt suivi une thérapie. Il était de retour sur la glace dimanche et a patiné à nouveau lundi matin. « Nous nous basons sur les informations que nous recueillons au jour le jour et sur la façon dont nous parvenons à l’objectif que nous souhaitons atteindre », a déclaré St. Louis lorsqu’on l’a interrogé sur la journée de thérapie de Laine. « Nous savons de quoi il est capable… nous voulons l’amener là où il le souhaite. À quelle vitesse nous l’amenons là-bas… ce n’est pas aussi important que de l’amener là-bas. Donc si vous voulez juste l’amener là-bas rapidement, parfois vous n’y arriverez pas. Vous devez donc faire attention au rythme auquel vous voulez y arriver. Je pense donc que nous gérons les choses au jour le jour avec lui et nous avons une équipe assez compétente qui nous permet de recueillir des informations et de prendre des décisions éclairées sur la manière de procéder. » Les partisans excités du Centre Bell ont hurlé de joie lorsque Laine s’est précipité sur la glace avec la rondelle en première période. « Pour être honnête, je ne savais pas ce qui se passait », a déclaré St. Louis après le match. « Je ne me concentrais pas sur la rondelle. Je regardais toujours ailleurs que sur la rondelle, puis je me suis retourné et il avait la rondelle et j’ai réalisé ce qui se passait. » « J’ai grandi en regardant Guy Lafleur et c’était un peu de ça », a ajouté St. Louis.

Contenu de l’article Les Canadiens disputeront six matchs préparatoires et les Devils du New Jersey seront au Centre Bell mardi soir (19h, RDS). Les Canadiens entameront la saison régulière le mercredi 9 octobre au Centre Bell contre les Maple Leafs de Toronto. St. Louis n’a pas fixé comme date cible le premier match de la saison régulière pour que Laine, 26 ans, soit au maximum de ses capacités. « Ce serait bien, mais je ne pense pas que ce soit une priorité », a déclaré l’entraîneur. Le match de lundi était le premier pour Dach depuis qu’il a subi une blessure au genou qui a mis fin à sa saison et qui a nécessité une intervention chirurgicale lors du deuxième match de la saison dernière, le 14 octobre. Dach n’a pas été inscrit sur la feuille de pointage, mais il semblait à l’aise sur la glace avec un tir au but en 16:42 de temps de glace. Dach apprend encore à connaître Laine, qui mesure 6 pieds 4 pouces et pèse 208 livres, sur et hors de la glace. « Patty est génial », a déclaré Dach après l’entraînement matinal. « Il est un peu calme, un peu doux, mais il a quelques répliques amusantes en lui. Il a été formidable. Il s’est tout de suite intégré. On n’a pas l’impression qu’il vient d’être échangé ici… on a l’impression qu’il est ici depuis quelques années maintenant. Il s’intègre très bien et ensuite sur la glace, évidemment, son habileté, sa taille, sa portée et son tir. »

Contenu de l’article Le vétéran défenseur Savard a été jumelé à Lane Hutson, 20 ans, contre les Flyers. Ils formaient déjà une paire lors des deux derniers matchs de la saison dernière après que Hutson ait fait le saut dans la LNH en provenance de l’Université de Boston, où il a affiché un total de 15-34-49 en 38 matchs la saison dernière. Hutson a participé au but de Savard, a terminé le match avec un différentiel de plus-2 et a été nommé la première étoile du match.

Contenu de l’article On a demandé lundi matin à St. Louis ce qu’il voulait voir de Hutson, qui mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 162 livres, pour montrer qu’il est prêt pour un emploi à temps plein dans la LNH. « Je veux juste qu’il joue », a déclaré l’entraîneur. « Il fait ce qu’il sait faire. Il a de grandes qualités individuelles. Je veux qu’il continue à se familiariser avec notre jeu collectif des deux côtés de la rondelle et je suis convaincu qu’il y parviendra. Je pense qu’il est un joueur assez intelligent. » Savard, 33 ans, entame sa 14e saison dans la LNH et a déjà joué contre Laine, notamment en 2017-2018, lorsque l’ailier finlandais a marqué 44 buts, un sommet en carrière. Savard sait à quel point Laine peut être difficile à défendre lorsqu’il est en pleine forme. Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo

« Il est dangereux de marquer de partout », a dit Savard. « Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour tirer et quand il est en forme, il est très bon pour trouver des poches pour tirer et son tir est tellement dangereux. Je me suis retrouvé du mauvais côté de la rondelle à plusieurs reprises contre lui. Il fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'une demi-seconde et dès qu'on le perd un peu, il se retrouve au fond du filet. » « Nous avons des gars qui sauront le trouver et il lui reste juste à retrouver son rythme et s'il y parvient, je pense que ce sera amusant à regarder. » [email protected] x.com/StuCowan1

