Les Cleveland Browns ont annoncé mardi que l’entraîneur Kevin Stefanski avait été testé positif au COVID-19 avec deux membres supplémentaires du personnel d’entraîneurs et deux joueurs.

Les autres qui ont appris mardi matin qu’ils avaient été testés positifs pour le virus sont le triple garde gauche du Pro Bowl Joel Bitonio, le receveur large KhaDarel Hodge, l’entraîneur des bouts serrés Drew Petzing et le coordinateur du jeu de passes défensives et entraîneur des arrières défensifs Jeff Howard, selon plusieurs rapports.

Aucun d’entre eux ne pourra rejoindre les Browns (11-5) à Heinz Field lorsque l’équipe visitera les Steelers de Pittsburgh (12-4) pour un match de l’AFC à 20h15 dimanche.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré qu’il n’y avait pas de changement dans le statut du match éliminatoire malgré la situation COVID-19 des Browns.

Le coordinateur des équipes spéciales Mike Priefer est l’entraîneur-chef par intérim avec Stefanski absent, a annoncé l’équipe. Le coordinateur offensif, Alex Van Pelt, assumera les tâches de jeu que Stefanski assume normalement, a déclaré une personne au courant de la situation au Akron Beacon Journal. La personne a demandé l’anonymat car la nouvelle n’a pas été annoncée.

Choix de deuxième tour au repêchage en 2014, Bitonio est le membre le plus ancien de l’équipe et l’un des trois joueurs des Browns encore avec la franchise qui a enduré sa période 1-31 de 2016-17.

La nouvelle de la bombe est arrivée dans la foulée des Browns qui ont décroché leur première place en séries éliminatoires depuis 2002 avec la victoire de 24-22 dimanche contre les Steelers.

Une personne au courant de la situation a déclaré que Stefanski se sentait bien mardi matin et travaillera de chez lui cette semaine pour aider à préparer les Browns pour leur premier match éliminatoire en 18 ans.

Les Browns ont également fermé leur siège à Berea, Ohio, mardi matin pour la recherche des contacts.

L’équipe a publié la déclaration préparée suivante:

«Les Browns de Cleveland ont été informés ce matin que l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, deux membres supplémentaires du personnel d’entraîneurs et deux joueurs ont été testés positifs au COVID-19. Notre établissement est actuellement fermé pendant la recherche des contacts. L’équipe continuera de consulter la ligue et les experts médicaux pour déterminer les prochaines étapes appropriées, car la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs, personnel et de toute la communauté demeurent notre priorité absolue. Notre planification d’urgence fait appel au coordonnateur des équipes spéciales, Mike Priefer, comme entraîneur-chef par intérim.

Les Browns avaient trois entraîneurs et six joueurs qui ont été contraints de s’absenter le week-end dernier contre les Steelers à cause du COVID-19.

Ce sont les demi de coin Denzel Ward et Kevin Johnson, les secondeurs BJ Goodson et Malcolm Smith, la sécurité libre Andrew Sendejo et l’ailier serré recrue Harrison Bryant, l’entraîneur de la ligne offensive Bill Callahan, le coordinateur du jeu de passes et l’entraîneur des receveurs larges Chad O’Shea et l’entraîneur adjoint de la ligne offensive Scott Peters.