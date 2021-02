L’entraîneur des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, a mis l’étoile au banc Pierre-Luc Dubois pendant la majeure partie d’un match cette saison avant que le centre ne soit échangé aux Jets de Winnipeg.

Lundi, Tortorella a mis sur le banc un autre joueur de premier plan: l’ailier vedette Patrik Laine, qui est revenu à Columbus dans le commerce Dubois.

Laine, à son quatrième match avec les Blue Jackets, n’a pas joué après la marque de 13:41 de la deuxième période après un mauvais jeu défensif sur un but égalisateur par Brock McGinn des Hurricanes de la Caroline.

Mais Tortorella a dit que ce n’était pas ce qui avait conduit au banc.

« Ce n’était pas à cause de la mission manquée », a-t-il déclaré aux journalistes. « Il y a un certain nombre de choses qui entrent en jeu avec ça, et qui resteront dans les vestiaires. »

Le défenseur Dean Kukan n’a pas non plus joué après une erreur sur le premier but des Hurricanes.

« C’est ce que je sens que je dois faire », a déclaré Tortorella. «La dernière chose que je veux faire, c’est mettre un joueur sur le banc. Mais … nous sommes simplement décousus dans tous les domaines, sur et hors de la glace.

« C’est une chose facile de mettre un joueur sur le banc. C’est la dernière chose que je veux faire, mais si je pense que je dois le faire, alors je dois le faire. Je l’ai fait avec Patty et je sentais que je devais le faire avec Kuks en où il se débattait tellement. … Kuks nous a donné beaucoup de bon hockey, mais les deux derniers matchs, ça a été une lutte. «

Les Blue Jackets ont gagné 3-2 avec le banc raccourci, obtenant un but gagnant de Jack Roslovic, le natif de la région de Columbus qui est également arrivé dans le commerce de Dubois.

Tortorella, deux fois entraîneur de l’année, tente d’atteindre la cohérence pour une équipe 6-5-3.

« Si vous ne donnez pas à 100% et que vous avez l’air d’essayer, il va vous asseoir », a déclaré l’attaquant Cam Atkinson. « Ce n’est pas un secret. Cela vaut pour tout le monde, moi y compris. J’ai été ce type. »

Atkinson a prédit que Laine aurait un match fort la prochaine fois.

Tortorella a déclaré: « Je suis sûr que Patty et moi parlerons de certaines choses que nous recherchons ici, et je vais essayer de lui faire comprendre et je dois aussi l’écouter et m’en occuper ici.

« Je dois amener cette équipe à jouer en équipe et à prendre soin de l’équipe ou nous continuerons à jouer au hockey que nous jouons actuellement. Ouais, c’est mon travail. »