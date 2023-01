L’entraîneur des Bears de Chicago, Matt Eberflus, dit qu’il y a une “conversation en cours” pour savoir si Justin Fields jouera en finale – Shaw Local

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, n’a pas claqué la porte à Justin Fields assis lors de la finale de la saison de la semaine 18 contre les Vikings du Minnesota.

Fields a joué tout au long de la défaite 41-10 de dimanche contre les Lions, malgré la large marge au quatrième quart. Eberflus a déclaré dimanche après le match que les représentants en direct étaient trop précieux pour être laissés de côté.

“L’expérience dans le jeu, il n’y a rien de tel”, a déclaré Eberflus après le match. “Nous n’allons pas obtenir cela ailleurs.”

Eberflus a également déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que Fields joue dans la finale de la saison. Lundi à Halas Hall, cependant, l’entraîneur-chef a fait croire qu’il était moins évident que Fields jouera contre les Vikings à Soldier Field. Il a indiqué qu’il rencontrerait le directeur général Ryan Poles cette semaine pour discuter de la façon dont ils voulaient gérer ce qui est essentiellement un match dénué de sens pour les Bears.

“Nous travaillons là-dessus pour tout le monde, y compris Justin”, a déclaré Eberflus lundi après-midi. « Et nous allons rendre visite à Ryan, le reste du personnel d’entraîneurs. La santé de l’équipe de football, toute la santé de l’équipe, pour moi, c’est – là où nous étions il y a deux semaines, c’est différent de là où nous sommes maintenant. Je pense donc qu’il est important que nous évaluions cela.

Fields est à 63 verges au sol d’égaler le record du quart-arrière au sol. Avec 1 143 verges au sol cette saison, Fields a une chance d’attraper le record de 1 206 verges de Lamar Jackson en 2019 avec un match de plus.

Dimanche contre Detroit, Fields s’est précipité pour 132 verges supplémentaires en 10 courses.

Eberflus sait bien où en est Fields dans sa course aux records, mais il a noté que l’établissement de records ne fausserait pas leur décision sur ce qu’il faut faire avec Fields cette semaine.

“C’est un facteur important, mais ce n’est pas la fin du monde”, a déclaré Eberflus. “Certes, la santé de notre équipe est la chose la plus importante.”

Eberflus a indiqué qu’il s’attendait à avoir une indication plus claire de qui jouera le quart-arrière lorsque l’équipe retournera à l’entraînement mercredi et commencera les préparatifs pour le match des Vikings.

Lorsqu’on lui a demandé directement si Fields jouerait s’il était en bonne santé, Eberflus a répondu “Oui”, mais il a également semblé garder ouverte la possibilité que le QB puisse s’asseoir.

“Je dirais simplement que les conversations en cours [are] à propos de tout le monde », a déclaré Eberflus. “Ce que nous devons faire, quel est le meilleur intérêt pour notre équipe de football à l’avenir. Cette conversation, nous allons l’avoir tout au long de mercredi, tout au long de vendredi, et nous déciderons au fur et à mesure.

Mises à jour sur les blessures : Eberflus a déclaré que le receveur Dante Pettis est rentré chez lui à Chicago dimanche, en dehors de l’équipe, après avoir visité un hôpital de la région de Detroit.

Pettis a subi une blessure à la tête, mais a autorisé le protocole de commotion cérébrale, selon Eberflus. Le receveur de 27 ans a eu une vision floue et s’est rendu à l’hôpital par mesure de précaution, a déclaré Eberflus.