L’entraîneur des Astros Alex Cintrón gazouille toujours aux umps, mais la peur de la santé l’a calmé

TORONTO — Alex Cintrón gazouille. Si un check swing ou une grève appelée semble discutable, c’est la première voix entendue de l’intérieur de l’abri des Astros. Les joueurs apprécient son approche, même si parfois les arbitres ne l’apprécient pas. Cintrón a été éjecté quatre fois depuis 2019 – un sous-produit de son style impétueux et de son pedigree de grande ligue. Cintrón a disputé 2 217 apparitions au marbre en neuf saisons dans les ligues majeures, ce qui lui a permis de sympathiser avec tout frappeur qui se sent lésé.

« Il a déjà joué, il comprend ce que nous traversons, d’où nous venons et c’est juste un homme de baseball intelligent. Vous voulez toujours graviter autour de mecs comme ça, apprendre le jeu à travers leurs yeux également », a déclaré l’arrêt-court Jeremy Peña. « Nous nous soutenons tous ici. Vous voulez des entraîneurs qui se soucient de lui et il se soucie de ses joueurs.

Peña peut fournir la preuve. Lors d’un match du 30 mai contre les Twins, l’arbitre vétéran Jerry Layne s’est retrouvé face à face avec lui après que l’arrêt-court stoïque ait poliment remis en question un coup de premier lancer. Peña ne s’est pas engagé avec Layne et a fait preuve d’une retenue remarquable. Ceux qui étaient dans la pirogue ne l’ont pas fait.

Une poignée d’entraîneurs de Houston, dont Cintrón, ont réprimandé l’arbitre. Layne a éjecté Cintrón, peut-être en partie à cause de ses actions et arguments passés. La plupart à l’extérieur de Houston se souviennent de Cintrón en tant qu’entraîneur qui a subi une suspension de 20 matchs après que Ramón Laureano l’ait inculpé une mêlée de dégagement de bancs pendant la saison 2020.

Pourtant, s’il a acquis une réputation dans le sport, Cintrón tente de l’inverser pour des raisons bien plus significatives que n’importe quel match.

« Je n’aimais pas ça. Je pensais que ce n’était pas professionnel (de Layne). Mais à part ça, j’ai été très calme. Je ne crie plus comme avant », a déclaré Cintrón cette semaine. « C’est beaucoup de stress ici, beaucoup de pression quand les frappeurs ne font pas bien, mais j’aime juste faire mon travail sans stress. »

Le stress, malheureusement, a peut-être aidé à envoyer Cintrón, 44 ans, dans un état auquel il ne pensait pas survivre. Cet hiver, Cintrón a commencé à avoir ce qu’il a appelé des « épisodes cardiaques » tout en gérant le Cangrejeros de Santurce dans la Ligue d’hiver portoricaine. Il se sentait déjà fatigué après la longue course éliminatoire des Astros et les célébrations des World Series qui ont suivi. Cintrón a quitté son poste de direction après 18 matchs pour donner la priorité à sa santé. L’équipe a annoncé son départ le 25 novembre.

Dix jours plus tard, le 5 décembre, Cintrón s’est réveillé au milieu de la nuit. Il ne pouvait pas contrôler son rythme cardiaque et sa tension artérielle a atteint des niveaux dangereux. Cintrón a dit qu’il avait l’impression que son cœur « battait hors de sa poitrine ». Sa maison de Houston est à cinq minutes d’une salle d’urgence, un luxe que Cintrón n’avait pas à Porto Rico, où il était initialement censé être pendant l’hiver.

« Si j’étais à Porto Rico, je ne serais pas ici », a déclaré Cintrón. « J’ai eu la chance d’être à cinq minutes des urgences … J’ai pu conduire moi-même à environ deux heures du matin. »

Cintrón a déclaré que les médecins lui avaient donné de la morphine pour abaisser sa tension artérielle et son rythme cardiaque. Ils lui ont diagnostiqué une fibrillation auriculaire, que la clinique Mayo définit comme un «rythme cardiaque irrégulier et souvent très rapide qui peut entraîner des caillots sanguins dans le cœur.” Un cardiologue a informé Cintrón qu’il avait besoin d’une chirurgie d’ablation cardiaque, une procédure qui cicatrise certains tissus cardiaques pour corriger les rythmes ou les battements cardiaques irréguliers.

« Les médecins ont dit que ça allait être facile, mais j’y suis resté plus de quatre heures parce qu’ils ont trouvé d’autres choses », a déclaré Cintrón. «Ils m’ont dit que j’avais de la chance de ne pas avoir d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque à cause de l’apparence de mon cœur et de l’épisode que j’ai eu. Ça m’est arrivé et ça a changé ma vie. J’aurais pu mourir.

Cintrón a raté les deux premières semaines d’entraînement du printemps alors qu’il se remettait de l’opération de février. Il est arrivé au camp sensiblement plus mince – il a perdu environ 15 livres tout au long de l’épreuve – et armé d’une nouvelle perspective.

« Je me réveille et je dis » Dieu merci, je suis en vie « », a déclaré Cintrón. «Allez simplement au stade de baseball et amusez-vous. Moi, au boulot, je m’amuse avec les gars, j’ai de bonnes relations avec eux et je suis libre d’être moi-même avec les coachs, Dusty. Amusez-vous. Mentalement, je suis en paix, je suis heureux.

Tout au long de l’hiver, Cintrón a tenu les joueurs d’Astros au courant de son état dans leur chat de groupe. Les vœux et les prières ont afflué. Le manager d’Astros, Dusty Baker, a eu une fibrillation auriculaire en septembre 2012 alors qu’il dirigeait les Reds de Cincinnati. Baker, selon Cintrón, « m’a guidé » vers certains changements de style de vie qui pourraient améliorer sa santé cardiaque.



Cintrón pendant ses jours de jeu, avec les Diamondbacks de l'Arizona.

Cintrón a réduit sa consommation d’alcool, mange mieux, boit plus d’eau et a un horaire de sommeil strict.

« J’ai beaucoup changé. J’ai la mentalité de vivre au jour le jour, de m’occuper de ma famille, de mon travail et de tout. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je sais que beaucoup de gens y pensent toujours, mais quand vous passez par là – et que vous êtes proche de la mort – il vous vient à l’esprit que la vie est si courte. Profitez-en et vivez-le de la meilleure façon possible.

Son éthique de travail n’a pas diminué, pas plus que sa façon de surmonter les crises ou les luttes avec les frappeurs de Houston.

« Étant dans la ligue et connaissant toutes les situations que nous traversons, il est passé par là », a déclaré l’utilitaire Mauricio Dubón. « Ce que nous pensons un peu, il comprend ce qui se passe. Je pense que c’est un avantage. Il connaît l’expérience et il en profite et nous en profitons.

Publiquement, Cintrón est comme ses camarades entraîneurs: un paratonnerre pour les critiques lorsque la sous-performance arrive. C’est certainement ici pour une formation d’Astros qui a quitté la défaite 5-0 de dimanche contre les Guardians avec un pourcentage de base de 0,710 OPS et 0,314. Une avalanche de blessures et des décisions d’alignement douteuses obligent le groupe à rechercher la cohérence. Cintrón n’est pas du genre à s’inquiéter.

« Si quelque chose ne va pas dans le bon sens, il sait Bon, c’est en cours,” Dubon a dit. « Il n’essaie pas de vous donner trop d’informations car ce jeu est déjà assez difficile. Il sait juste et parle. Le côté humain de lui ressort et je pense que c’est la meilleure qualité que vous puissiez avoir en tant qu’entraîneur, avoir un côté humain dans le baseball. Je pense que parfois dans le baseball, cela a été perdu, le côté humain. Il l’a, et je pense que c’est pourquoi tout le monde l’aime.

Cintrón reçoit des éloges dans tout le club-house pour sa sensation dans le jeu et pour avoir aidé les frappeurs à s’adapter au milieu du match après une fois dans l’ordre des frappeurs. Il a passé deux entrevues cet hiver pour le poste d’entraîneur de banc des Blue Jays de Toronto avant d’occuper le même poste pour l’équipe de Porto Rico lors de la Classique mondiale de baseball.

«Il est extrêmement intelligent pour analyser le jeu au fur et à mesure que le match se déroule. Il est très intelligent pour prédire où va le jeu », a déclaré Peña. « Vous l’écoutez en quelque sorte et je me dis toujours, hé, si ça aide, ça aide, mais ça ne fait pas de mal d’écouter. Parfois tu ne l’utilises pas, parfois tu l’utilises, mais il vaut mieux le savoir que de ne pas l’ignorer.

Peña est le dernier bénéficiaire du soutien public de Cintrón. Pour rendre la pareille, l’équipe a payé l’amende de Cintrón pour son expulsion lors de ce match du 30 mai. Si cela dépend de Cintrón, cela pourrait être sa dernière punition. D’autres ne sont pas si sûrs.

« Il va encore se faire jeter », a déclaré Dubón avec un sourire. « Mais il apprécie davantage les choses. Il plaisante plus avec nous. Le côté de la vie qu’il avait avant, il l’apprécie davantage. Il ne passe pas par les motions tous les jours, il vient ici. Il apprécie vraiment ça, donc je suis content de voir ça.

