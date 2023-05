L’entraîneur des Aces, Becky Hammon, nie avoir intimidé une joueuse pendant sa grossesse

L’entraîneur de Las Vegas, Becky Hammon, a démenti mercredi que l’ancienne joueuse des Aces, Dearica Hamby, ait été victime d’intimidation dans son équipe parce qu’elle était enceinte, affirmant que tout ressentiment entre les deux provenait de l’échange de Hamby.

Hammon, l’une des figures de proue de la ligue, a déclaré lors d’un appel vidéo avec des journalistes qu’elle n’avait rien fait pour justifier la discipline de la WNBA, qui l’a suspendue pour deux matchs sans solde mardi après une enquête d’un mois sur les allégations de Hamby.

« Je vais prendre ma petite bosse sur le menton et continuer à bouger », a déclaré Hammon. « Nous sommes plus grands que cela. Ce n’est tout simplement pas qui sont les As. Ce n’est pas qui je suis. Et donc, oui, tout le monde est déçu de la situation, mais en fin de compte, nous savons qui nous sommes et donc nous allons dormir chaque nuit dans cette vérité. »

Hammon a déclaré qu’elle avait une fois interrogé Hamby sur sa grossesse, mais qu’elle n’était pas entrée dans les détails de ce qu’elle avait dit.

« Je suppose que tu devrais demander [the league’s] interprétation », a déclaré Hammon. « Mais, oui, d’après ce que j’ai compris, c’était mon faux pas, si vous voulez.

Hammon, qui lors de sa première saison l’an dernier a mené les As au championnat WNBA, a passé huit saisons en tant qu’entraîneur adjoint des San Antonio Spurs et est considérée comme l’une des étoiles montantes du monde des entraîneurs de basket-ball.

Elle a été liée au poste vacant des Raptors de Toronto, mais a déclaré mercredi qu’elle n’était « pas très avancée dans le processus avec aucune équipe ».

« Si ça arrive, ça arrive. Si quelqu’un veut de moi, tu peux venir me le dire. Tu sais où me trouver », a déclaré Hammon. « Mais mes énergies et ma concentration sont à 100% dans les Las Vegas Aces. »

Commerce de Hamby « rien de personnel »

La WNBA a également annulé mardi le choix de premier tour des As lors du repêchage de 2025 pour un problème différent – ​​une violation des règles de la ligue concernant les avantages inadmissibles des joueurs impliquant Hamby, qui a été échangé aux Sparks de Los Angeles le 21 janvier.

L’échange a permis aux As de dégager un espace de plafond salarial pour signer l’ancienne double MVP de la WNBA Candace Parker.

« Nous avons pris la décision de déplacer Hamby parce que nous pouvions obtenir trois corps pour son seul contrat », a déclaré Hammon. « Je pense que c’est très évident qui nous avons signé pourquoi nous avons fait le pas, mais [Hamby’s pregnancy] n’a jamais été un problème et cela n’a jamais été la raison pour laquelle elle a été échangée. Ce n’était tout simplement pas le cas. Cela se résumait aux mathématiques et aux affaires. C’est tout ce que c’était. Rien de personnel.

« J’ai eu une excellente relation avec Hamby tout le temps, c’est probablement pourquoi elle se sentait comme elle l’a fait. Cela ressemble à une trahison. C’est une partie merdique de mon travail, mais quelqu’un doit être le porteur de mauvaises nouvelles. »

Hamby a déclaré après l’entraînement des Sparks mardi qu’elle voulait « aller de l’avant et se concentrer sur où j’en suis aujourd’hui ». Cependant, elle a déclaré qu’elle « et le syndicat continueront d’explorer nos options ».

Le syndicat a particulièrement critiqué le fait que Hammon et les Aces ne soient pas plus sévèrement punis, déclarant dans un communiqué: « Où dans cette décision cette équipe ou toute autre équipe de la ligue apprend-elle que le respect sur le lieu de travail est la norme la plus élevée et la dignité d’un joueur ne peut pas être manipulée ? »

L’organisation soutient Hammon

La WNBA a déclaré avoir interrogé 33 personnes et examiné des textes, des e-mails et d’autres documents. Hammon a déclaré qu’aucun des joueurs actuels des Aces n’avait été interviewé et, à sa connaissance, le seul joueur avec qui la ligue s’était entretenue était l’ancienne joueuse de Las Vegas Liz Cambage.

Hammon a également déclaré qu’elle n’avait envoyé aucun texte ou e-mail négatif à Hamby.

« En fait, je n’ai pas vu que Dearica a dit qu’elle avait reçu des textos désagréables de notre part », a déclaré Hammon. « Je pense que c’est complètement inventé par quelqu’un de l’extérieur qui ne sait pas ce qui se passe. »

Les As ont publié mardi un communiqué déclarant leur soutien à Hammon.

« Les décisions de la WNBA concernant Becky Hammon sont incompatibles avec ce que nous savons et aimons à son sujet », indique le communiqué. « Becky est un être humain attentionné qui forge des relations personnelles étroites avec ses joueurs. »

Hammon a déclaré qu’elle appréciait particulièrement le soutien du propriétaire Mark Davis, de la présidente Nikki Fargas et de ses joueurs.

« C’est tout ce dont j’ai besoin pour continuer à avancer », a-t-elle déclaré.

Hammon est devenue la première femme à assumer les fonctions de chef dans un match de la NBA lorsque Gregg Popovich a été éjecté lors d’un match de décembre 2020 contre les Lakers de Los Angeles. Hammon a également entraîné les Spurs jusqu’au titre de la NBA Summer League 2015.

Elle sera inscrite au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en août. Elle a été six fois all-star de la WNBA et est devenue la septième joueuse à éclipser 5 000 points en carrière.