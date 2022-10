L’entraîneur des 76ers Rivers utilise le camp d’entraînement comme outil d’éducation

CHARLESTON, SC (AP) – Doc Rivers est à l’aise d’utiliser sa plate-forme en tant qu’entraîneur de la NBA pour lutter contre le fanatisme et l’injustice raciale, faire campagne pour les politiciens en lesquels il croit et plaider pour le changement social sur des thèmes allant de la pauvreté à la brutalité policière.

Parfois, ses discours sonnent comme s’ils avaient été prononcés par quelqu’un qui se présente aux élections. Rivers, 60 ans, fils d’un officier de police de Chicago, pourrait-il un jour devenir politicien?

“Oh mon Dieu, non. Je ne gagnerais pas, numéro un », a déclaré Rivers. “Et numéro deux, ce n’est pas ce que je veux être.”

Rivers est d’accord pour patauger dans les eaux politiques – et plus il vieillit et plus il en apprend sur les problèmes modernes et l’histoire des Noirs avec une signification profonde pour lui, plus il s’exprime. Chez Donald Trump. À l’inconduite policière. Aux horreurs du racisme qui l’ont suivi toute sa vie. A l’idée que, même en tant qu’entraîneur des 76ers de Philadelphie, il peut encore être difficile de trouver sa place en tant qu’homme noir en Amérique.

“Quand vous entendez” l’Amérique d’abord “, cela me fait peur, car je suis un homme noir et cela ne m’inclut pas”, a déclaré Rivers la semaine dernière dans une interview avec l’Associated Press. « Je veux que nous soyons tous inclus. Je veux que nous fonctionnions tous les uns avec les autres.

Rivers est devenu un agent du changement dans la NBA et a trouvé sa voix en tant qu’activiste, essayant de contribuer peut-être plus à la ligue qu’il ne l’a déjà fait, d’abord en tant que garde All-Star, puis avec une carrière d’entraîneur qui comprend le championnat 2008 avec Boston et une place cette année sur la liste des 15 plus grands entraîneurs de l’histoire de la NBA. Cette sensibilisation commence à la maison – ou peut-être, sur ce point, sur la route – où Rivers a utilisé le camp d’entraînement non seulement comme le moment habituel pour ressasser les X et les O, mais comme un cours d’histoire quotidien. Les Sixers se sont entraînés à la Citadelle, le collège militaire où des chars, des jets et des plaques dédiées aux prisonniers de guerre parsèment le campus, une éducation qui fait partie du plan de Rivers pour faire sortir plus du camp que le basket-ball.

“Tout cela est bon pour nous”, a déclaré Rivers.

Les Sixers tiennent généralement leur camp dans leur complexe du New Jersey, mais Rivers voulait renforcer les liens d’équipe avec un road trip. Les Sixers se sont réunis la semaine dernière pour des dîners d’équipe, ont joué à des jeux de cartes et vidéo et ont eu des conversations sérieuses, le type d’activités quotidiennes en grande partie abandonnées les deux dernières saisons en raison des protocoles COVID-19.

“Lorsque vous avez un camp à la maison, vous ne comprenez pas cela”, a déclaré Rivers. “Ils rentrent chez eux à la fin de l’entraînement et ils ne passent pas de temps ensemble.”

Rivers était garde avec les Knicks au début des années 1990 lorsque l’équipe a organisé un camp au College of Charleston. À l’époque, l’entraîneur Pat Riley faisait marcher les joueurs de l’hôtel de l’équipe à l’aréna.

Les 76ers sont restés fidèles au bus de l’équipe la semaine dernière.

Rivers et les Sixers ont organisé des visites sur le terrain au Old Slave Mart Museum, souvent composé de personnes qui retracent leur histoire aux esclaves de Charleston, et à l’Institut Avery d’histoire et de culture afro-américaines. Le président de la Citadelle, le général Glenn Walters, et le professeur et historien à la retraite Bernard Powers se sont tous deux adressés à l’équipe.

“Mon peuple, mon peuple africain qui vient ici, les gens qui ont donné leur vie pour que nous puissions être dans cette position, c’était bien d’apprendre tout cela”, a déclaré le centre Joel Embiid, né au Cameroun et est récemment devenu citoyen américain.

Powers a déclaré par téléphone qu’il avait parlé aux Sixers à leur hôtel d’équipe de sujets tels que le rôle joué par Charleston dans la traite transatlantique des esclaves, la révolte des esclaves de 1739 et les descendants d’esclaves connus sous le nom de Gullah, qui vivent dans une petite île. communautés dispersées sur 425 milles (684 kilomètres) de la côte sud-atlantique des États-Unis.

“C’était le port où un nombre disproportionné d’Africains ont été amenés ici”, a déclaré Powers. « Cet endroit, plus que tout autre, pourrait être très probablement une source de leur ascendance. Ils pourraient peut-être penser à avoir un lien personnel avec cet endroit.

Rivers pensait que les expériences avaient trouvé un écho auprès d’une équipe composée d’une vingtaine d’années jusqu’aux vétérans du personnel d’entraîneurs.

“L’enseignement de l’histoire américaine est en train d’être attaqué en ce moment. Et ce n’est pas l’histoire des Noirs ou l’enseignement de l’esclavage, c’est l’histoire américaine », a déclaré Rivers. « Et donc j’ai été étonné. La première chose qu’on m’a apprise l’autre jour, c’est combien de joueurs, et pas seulement des joueurs, des entraîneurs, sont venus me voir et m’ont dit : “Wow, on ne m’a jamais appris ça dans mon cours d’histoire.”

Rivers a fait référence à l’apprentissage de chapitres historiques honteux tels que le massacre de la race de Tulsa à l’âge adulte plutôt que d’apprendre sur les foules blanches à l’école comme l’une des raisons pour lesquelles il a fait pression pour que davantage d’histoire des Noirs soit enseignée dans toutes les écoles.

« Vous devriez connaître votre histoire. Vous devriez vraiment », a déclaré Rivers. « Pourriez-vous imaginer si on ne nous enseignait pas l’histoire de l’Allemagne et de l’Holocauste ? Il n’y a vraiment aucune différence. Je veux m’assurer qu’on nous enseigne la même histoire.

L’histoire compte, mais ce sont les gros titres d’aujourd’hui qui troublent Rivers.

Avant de répondre aux questions des journalistes après l’entraînement de mercredi à la Citadelle, Rivers a évoqué la mort d’un adolescent de 14 ans atteint d’une balle dans la poitrine près d’un terrain de sport d’un lycée du nord-ouest de Philadelphie. La fusillade s’est produite quelques heures après que le maire Jim Kenney a signé un décret interdisant les armes à feu et les armes mortelles dans les espaces de loisirs intérieurs et extérieurs de la ville, notamment les parcs, les terrains de basket et les piscines.

Rivers, comme il l’a fait par le passé, a appelé à des lois plus strictes sur les armes à feu.

“De toute évidence, si quelqu’un connaissait la réponse, nous essaierions de trouver la réponse là-bas, vous savez, autre que de retirer les armes de la rue”, a déclaré Rivers aux journalistes. « Mais c’est trop politique. Nous devons donc le comprendre.

Rivers a mentionné à quelques reprises lors de son entretien avec l’AP qu’il ne voulait pas devenir «trop politique», mais que les questions d’État lui importaient. Il a été invité avant les élections de 2020 à prendre la parole lors d’un rassemblement de Joe Biden après que le candidat démocrate à la présidentielle ait utilisé les mots de Rivers sur la fusillade de la police de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, dans son propre discours à Gettysburg, Pennsylvanie, appelant à l’unité raciale. Rivers a par la suite dénoncé l’attaque tumultueuse du 6 janvier contre le Capitole américain, bien qu’il ait déclaré à l’époque que “la démocratie prévaudra”.

“Je n’étais pas” politique, a déclaré Rivers. « J’ai toujours été sensible à la politique, j’ai toujours été impliqué. Mais ce qui m’a impliqué, c’est que nous avons cette séparation de race maintenant, d’opposer des courses les unes aux autres.

Rivers siège au conseil d’administration de la NBA Social Justice Coalition. L’organisation de défense a appelé les membres du Congrès à soutenir un décret visant à améliorer la responsabilité des services de police. Rivers était à Washington lorsque Biden a signé l’ordre à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. L’ordonnance était censée refléter les défis de la lutte contre le racisme, l’usage excessif de la force et la sécurité publique lorsque le Congrès est dans l’impasse sur des mesures plus strictes.

“Je pense que nous avons besoin d’une réforme de la police”, a déclaré Rivers. « Notre formation doit être meilleure. Ce qui me dérange, c’est que tout le monde devrait vouloir ça, y compris la police.

L’entraîneur des Sixers a déclaré que les joueurs de la NBA d’aujourd’hui sont plus politiquement conscients et impliqués dans le changement sociétal que lorsqu’il jouait dans les années 1980 et 1990, mais il voulait que davantage de joueurs riches, en particulier ceux qui comptent des millions de followers sur les réseaux sociaux, s’expriment sur le courant épineux. événements. Rivers a parlé aux Sixers du pouvoir de voter – la NBA cette saison n’a prévu aucun match le 8 novembre, jour des élections – mais n’obligera pas ses joueurs à voter.

Mais il peut les faire écouter.

Dan Gelston, l’Associated Press