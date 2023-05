L’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan discute de Brock Purdy et Sam Darnold

Quel quart-arrière sera sous le centre des 49ers de San Francisco lors de la semaine 1 cette saison à venir?

C’est une question chargée, car Brock Purdy se remet d’une blessure au coude subie lors du match de championnat NFC de la saison dernière contre les Eagles de Philadelphie – qui accueillent les 49ers lors de la semaine 13 de la saison prochaine. sur RENARD – et Trey Lance est également en voie de guérison après avoir subi une blessure à la cheville mettant fin à la saison en septembre. Pendant ce temps, le signataire de l’agent libre Sam Darnold n’a pas fait plus de 13 départs dans une saison de la NFL.

L’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a fourni plus de clarté sur Purdy – qui a été sélectionné avec le dernier choix du repêchage de la NFL 2022 et a commencé les huit derniers matchs de la franchise (saison régulière et séries éliminatoires) – lors de l’événement Dwight Clark Legacy Series de mercredi, disant qu’il devrait être en bonne santé au camp d’entraînement, tout en se vantant du futur signaleur de deuxième année.

« Quand Brock reviendra et sera en bonne santé, nous verrons où nous en sommes », Shanahan a dit. « Nous savons que nous avons un quart-arrière qui a gagné à un niveau élevé. »

Au cours des neuf matchs de saison régulière auxquels Purdy a participé (cinq départs), il a totalisé 1374 verges par la passe, 13 touchés, quatre interceptions et une cote de passeur de 107,3, complétant 67,1% de ses passes. Avant de se blesser lors du match de championnat NFC, Purdy avait une note combinée de 109,8 passeurs, tout en complétant 65,1% de ses passes en séries éliminatoires. Les 49ers ont remporté tous les matchs que Purdy a commencés et terminés en bonne santé.

Dans le scénario dans lequel Purdy et Lance ne sont pas prêts pour la semaine 1, Shanahan a confiance en Darnold, que San Francisco a signé un contrat d’un an en mars.

« Je vois vraiment Sam sur le plan du talent comme un premier choix dans le repêchage, tout comme il l’était », a déclaré Shanahan. « Vous regardez toute sa carrière et il n’y a aucune raison de penser différemment. Il n’a pas été dans les meilleures situations, donc nous sommes heureux de l’avoir ici. Et je suis tellement content qu’il ait voulu venir ici. Il aurait pu est allé dans beaucoup de situations différentes et a probablement gagné beaucoup plus d’argent. »

Darnold a été sélectionné par les Jets de New York avec le choix n ° 3 lors du repêchage de la NFL 2018 hors de l’USC. Il a été échangé aux Panthers de la Caroline après trois saisons, commençant 17 matchs pour eux de 2021 à 22.

Les 49ers sont allés 13-4 la saison dernière, bon pour la tête de série n ° 2 de la NFC. Avant de perdre contre Philadelphie, les 49ers ont battu les Seahawks de Seattle et les Cowboys de Dallas lors des rondes 1 et 2.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports 49ers de San Francisco Brock Purdy Sam Darnold