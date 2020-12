L’entraîneur d’Eibar, Jose Luis Mendilibar, a exprimé sa fureur face à l’incohérence des arbitres espagnols sur les décisions de handball après que son équipe se soit vu refuser un penalty dimanche. Défaite 3-1 face au Real Madrid. Eibar menait 2-1 lorsque le ballon a frappé Réel Le capitaine Sergio Ramos sur le bras mais s’est vu refuser un penalty et l’arbitre de match Jose Luis Munuera Montero a choisi de ne pas revoir l’incident sur le moniteur de terrain.

« Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe, cette semaine il y a eu beaucoup de handballs et nous ne savons pas quand ils devraient être punis et quand ils ne devraient pas l’être », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. «Aujourd’hui, une décision a été prise en 20 secondes alors que normalement cela prend deux ou trois minutes après une relecture au ralenti.»

Mendilibar a protesté bruyamment contre la décision depuis la ligne de touche et a obtenu une discussion de l’arbitre avant de finalement se calmer et il n’a pas été puni pour ses plaintes.

L’entraîneur, qui s’est longtemps opposé à l’utilisation de la technologie vidéo dans le football en raison de l’effet perturbateur qu’elle a sur le jeu, a déclaré qu’il ne pensait pas que VAR aiderait le manque de clarté sur les handballs.

« Il était clair que le ballon avait touché Ramos sur la main, Ramos l’a dit lui-même, mais nous ne savons pas quand ces incidents devraient être punis et je ne pense pas que les arbitres le fassent non plus », at-il ajouté. «Nous nous retrouvons avec le même problème que nous avons eu toute la saison et peu importe que nous ayons ou non VAR, car le problème continuera d’exister.»

Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a partagé la frustration de Mendilibar concernant les décisions de handball, même si cette fois son équipe en a profité.

«Ce n’est pas clair pour nous, il y a des pièces qui n’ont pas de sens. Les critères doivent être clarifiés car sinon nous protesterons contre toute décision », a-t-il déclaré.

Mais l’entraîneur de Madrid Zinedine Zidane a refusé de se laisser entraîner dans le débat lorsqu’on lui a demandé si son camp avait été relâché. «Le plus important, c’est que c’était clair pour l’arbitre. C’est à l’arbitre de décider, je ne m’implique pas », a-t-il déclaré.