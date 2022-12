L’entraîneur de Wigan Athletic, Ashvir Singh Johal, sur son travail avec Brendan Rodgers à Leicester et sa foi sikh | Nouvelles du football

L’entraîneur pionnier Ashvir Singh Johal a déclaré que travailler avec Brendan Rodgers à Leicester City était la formation idéale pour son nouveau rôle d’entraîneur de la première équipe de Wigan Athletic.

Singh Johal deviendra le premier Sikh-Punjabi à franchir la ligne de touche dans l’histoire du championnat Sky Bet lorsqu’il rejoindra le nouveau manager de Wigan, Kolo Toure, dans la pirogue à l’extérieur à The Den samedi après-midi.

L’entraîneur né à Leicester a passé près d’une décennie avec les Foxes, travaillant dans les centres de développement et les programmes communautaires du club, avant de passer à un emploi à temps plein à l’académie de Leicester – où il a travaillé avec tous les groupes d’âge d’élite jusqu’au niveau U18.

Rodgers a passé près de quatre ans en tant que patron de Leicester, et Singh Johal a déclaré que le dévouement et l’approche précise de l’ancien entraîneur de Liverpool le séparaient des autres entraîneurs du match.

“Cela a été une véritable éducation d’être avec Brendan ces dernières années”, a déclaré Singh Johal. Nouvelles de Sky Sports.

“Brendan Rodgers est un top, top manager, c’est quelqu’un qui est un excellent modèle pour les jeunes entraîneurs qui travaillent dans le jeu maintenant. Il est très, très organisé, très détaillé et c’est une très bonne personne, donc ses relations avec les joueurs et avec le personnel [are excellent].

“Il est très organisé, et voir ce niveau de détail au plus haut niveau du jeu est [mainly] ce que je lui ai enlevé ces dernières années.”

Touré a suivi Rodgers à Leicester depuis le Celtic en 2016 et prend le contrôle d’une équipe de Wigan qui occupe la 22e place du championnat Sky Bet, après avoir perdu 10 matches de championnat cette saison.

Singh Johal a expliqué que sa relation avec Touré s’est développée au fil du temps, ajoutant que le personnel d’entraîneurs ivoirien est prêt à relever le défi et sait qu’il sera jugé uniquement sur les résultats.

“Je connais Kolo depuis plusieurs années maintenant depuis qu’il est arrivé avec Brendan Rodgers et son équipe à Leicester City. Et au cours de ces années, nous avons appris à nous connaître un peu plus. Nous [regularly] parlé de football, et nous avons travaillé un peu ensemble, et maintenant j’ai eu l’opportunité de travailler avec lui ici dans le cadre de son équipe à Wigan Athletic.

“Ce sera une période passionnante, et merci au club de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de l’équipe de Kolo. Nous devons nous assurer maintenant que le travail quotidien sur le terrain d’entraînement et sur un le jour du match aide l’équipe à s’améliorer et aide l’équipe à gagner des matchs.”

Singh Johal est un produit du club local GNG Leicester, qui est lié à l’un des temples sikhs les plus célèbres de la ville et du pays, Guru Nanak Gurdwara.

L’entraîneur de la première équipe de Wigan porte un couvre-chef sikh traditionnel appelé patka et savoure l’opportunité d’inspirer les enfants sud-asiatiques et sikhs-pendjabi, qui aspirent à une carrière dans le jeu.

“Je suis sikh, donc mes principes, la façon dont je vis ma vie, je suis un certain ensemble de principes de la religion sikh et cela ne changera pas que je sois dans le football ou non.

“Que je sois en formation [or] dans la pirogue un jour de match, c’est qui je suis, c’est comme ça et je pense que si cette visibilité inspire quelqu’un qui regarde, cela ne peut être que positif.”

Ashvir Singh Johal (deuxième à gauche) a mené GNG Leicester à la gloire lors des tournois d’été de la KFF. L’ancien mentor, Rashid Abba (extrême droite), est maintenant à West Ham





Le mentor de l’académie de West Ham et ancien entraîneur de l’académie de Leicester, Rashid Abba, qui connaît Singh Johal depuis qu’il est jeune, a déclaré Sky Sports Nouvelles plus tôt cette semaine que le joueur de 27 ans est “un merveilleux modèle”, ajoutant qu’il a donné de l’espoir à la prochaine génération d’entraîneurs d’origines ethniques diverses.

Singh Johal a déclaré: “Merci à Rashid pour ces aimables paroles. Rashid est quelqu’un que je connais depuis l’âge de quatre ou cinq ans. C’est quelqu’un qui m’a entraîné à GNG, il a été impliqué à Leicester City et maintenant à West Ham.

“C’est une véritable légende du football, une personne de haut niveau, un entraîneur de haut niveau, un formateur d’entraîneurs de haut niveau. Et c’est agréable d’entendre ces mots de sa part.”

