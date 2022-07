L’entraîneur de Volkov répond aux allégations de racisme russe du rival de l’UFC

La «bête noire» Derrick Lewis a fait ses commentaires plus tôt cette semaine

Le manager de la star des poids lourds de l’UFC, Alexander Volkov, s’en est pris à l’ancien rival octogonal du combattant, Derrick Lewis, pour ses commentaires sur le prétendu racisme en Russie.

En éliminant Volkov au troisième tour de leur rencontre de 2018, Lewis devrait affronter un autre Russe à 15-1 Sergei Pavlovich à l’UFC 277 à Dallas samedi.

Lors d’un événement médiatique de l’UFC pendant la semaine de combat, Lewis a donné une interview dans laquelle il a parlé d’apporter des changements à son camp et a fait remarquer qu’on lui demandait souvent d’où il tenait son nom de ring “The Black Beast”.

“Je pense toujours que c’est un coup monté, à chaque fois qu’ils me demandent ça” dit Lewis.

“Surtout d’un pays étranger, parce qu’ils pensent automatiquement que c’est raciste. J’essaie de ne pas trop en faire. Déjà de Russie, d’Allemagne, ils sont nés de la croix gammée”, affirma-t-il hardiment.

Derrick Lewis et Sergei Pavlovich ne voulaient pas reculer 👀 #UFC277 pic.twitter.com/OyYwvS13Oy – MMAFighting.com (@MMAFighting) 29 juillet 2022

Interrogé sur ces commentaires par Match TV, le manager de Volkov, Ivan Bannikov, a noté que Lewis avait déclaré qu’un “chose horrible”.

“S’il avait une couleur de peau différente, lui-même aurait été détruit pour racisme. Mais il s’avère qu’il peut se permettre de blâmer tout le monde autour [him] pour racisme”, Bannikov a ajouté.

Après une défaite par KO contre Tai Tuivasa à l’UFC 271, Lewis, cinquième classé, approchera du Last Chance Saloon avec une autre défaite contre Pavlovich, qui serait sa troisième lors de ses quatre derniers combats.

Bien qu’il ait perdu lors de ses débuts à l’UFC contre Alistair Overeem, Pavlovich est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives et devrait savourer la chance de se classer parmi les cinq premiers.

Lire la suite Le cogneur en hausse de l’UFC tue “Black Beast” avec un coup de coude brutal KO (VIDEO)

Si les mots de l’ancien champion des poids lourds légers et des poids lourds Daniel Cormier sont quelque chose à dire, Pavlovich pourrait être malmené.

Maintenant à la retraite et travaillant comme expert, Cormier a dit à Lewis cette semaine qu’il avait “jamais été plus durement touché de ma vie” que lorsque «DC» l’a battu lors d’un combat de championnat en novembre 2018 après la victoire de Lewis sur Volkov.

Cormier a remporté celui-ci via une soumission d’étranglement à l’arrière, et le plus proche depuis que Lewis est venu pour tirer sur l’actuel roi des poids lourds Francis Ngannou, que Lewis lui-même a une fois surmonté par une décision unanime, était quand il a affronté Ciryl Gane pour le titre intérimaire en août dernier, mais a été arrêté au troisième tour de l’UFC 265.