L’entraîneur de Turin Ivan Juric victime de violences raciales, la Roma de Jose Mourinho finira en dehors du Top 4 après une défaite 2-1 contre la Fiorentina

L’entraîneur de Turin, Ivan Juric, est devenu la dernière victime d’abus racistes en Serie A lors de la victoire 4-0 de son équipe à Spezia samedi, tandis que les quatre premiers espoirs de la Roma se sont soldés par une défaite 2-1 à la Fiorentina.

La tentative de survie de Spezia a été frappée par la raclée de samedi qui les a laissés au risque de tomber dans la zone de largage, et après le match, l’ancien milieu de terrain croate Juric a déploré d’avoir été traité de « gitane » vers la fin de la première mi-temps.

Le mot italien pour gitan est souvent utilisé par des sections de supporters de football comme insulte raciale pour les joueurs des Balkans et d’Europe de l’Est, quelle que soit leur appartenance ethnique.

Dejan Stankovic a été insulté de la même manière par des supporters de la Roma le mois dernier, et samedi les insultes ont été telles que le match a été brièvement arrêté par l’arbitre Marco Guida.

A LIRE AUSSI | Le Bayern Munich Pip Dortmund remportera son 11e titre consécutif en Bundesliga après la dernière grève de Gasp Musiala

« On a eu les insultes habituelles, au bout d’un moment ça devient vraiment désagréable. Ce n’est une bonne chose pour personne. L’arbitre a été bon et a calmé les choses mais ça reste un mauvais pressentiment. Ce n’est pas OK, c’est sûr », a déclaré Juric aux journalistes.

« Si ce genre de choses se produit, vous dites » je ne réagirai pas, je ne réagirai pas, laissez-le « . C’est mon idée pour ne pas causer de problèmes mais au bout d’un moment, ça devient vraiment désagréable. Quand les gens réagissent, vous devez comprendre parce que vous vous sentez vraiment offensé. »

Le malheureux but contre son camp de Przemyslaw Wisniewski au milieu de la première mi-temps et les belles finitions de Samuele Ricci, Ivan Ilic et Yann Karamoh dans les 20 dernières minutes ont laissé Spezia un point au-dessus des trois derniers.

L’équipe de Leonardo Semplici tombera dans la zone de relégation avec un match à jouer si Vérone battait Empoli, déjà en sécurité, lors du premier match de dimanche.

Une victoire directe a propulsé Torino à la huitième place et était une bonne nouvelle pour Lecce qui a deux points d’avance sur Spezia en 16e.

A LIRE AUSSI | Sunil Chhetri sur le tirage au sort « difficile » de la Coupe d’Asie : « J’espère que nous donnerons une bonne image de nous-mêmes »

Lecce est à Monza dimanche après-midi mais pourrait commencer son match derrière Vérone s’il battait Empoli.

– Pas de top quatre pour la Roma –

Un effondrement tardif à Florence a officiellement mis fin aux chances décroissantes de la Roma d’atteindre la Ligue des champions via la Serie A en se plaçant dans une bataille d’équipes en finale européenne.

Avec un match de championnat à jouer, l’équipe de Jose Mourinho est à quatre points de la quatrième place, détenue par l’AC Milan qui est à la Juventus en difficulté dimanche soir, après que des frappes de Luka Jovic et Jonathan Ikone aient renversé le match dans les cinq dernières minutes.

La Roma s’est alignée avec une équipe en grande partie de deuxième corde en préparation de la finale de la Ligue Europa contre Séville mercredi, tandis que la Fiorentina, neuvième, a une semaine de plus pour se préparer pour sa finale de la Ligue de conférence Europa avec West Ham.

A LIRE AUSSI | Le Brésil affrontera la Guinée et le Sénégal dans une campagne contre le racisme en soutien à Vinicius Junior

L’équipe visiteuse avait mené dès la 12e minute grâce au septième but de la saison en Serie A de Stephan El Shaarawy, tiré du renversement d’Ola Solbakken.

Cependant, la seule façon pour eux d’atteindre la meilleure compétition de clubs d’Europe est de battre leur adversaire espagnol à Budapest en milieu de semaine.

L’Inter Milan, qui participera à la finale de la Ligue des champions le mois prochain, peut se qualifier pour l’édition de la saison prochaine tant qu’il ne perdra pas face à l’Atalanta, cinquième, à San Siro.

L’équipe de Simone Inzaghi est troisième et cinq points devant Atalanta avec deux matches à jouer.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)