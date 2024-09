L’entraîneur de tennis de Jordyn Blum, la femme de Dave Grohl, a déclaré ceci à propos du couple avant la révélation de leur liaison

Je suis juste ici pour du soutien.

L’entraîneur de tennis de Dave Grohl et Jordyn Blum a fait l’éloge du couple quelques semaines avant que le leader des Foo Fighters n’annonce la nouvelle explosive selon laquelle il avait trompé Blum et avait récemment accueilli un bébé avec une autre femme.

« Je suis très heureux de voir mes élèves, Dave et Jordyn. Ils ont toujours l’air élégants sur et en dehors du court de tennis », a écrit Chris Crabb sous une photo du couple à Wimbledon via Instagram le 8 juillet.

L’entraîneur de tennis des Grohl a fait l’éloge du couple quelques semaines avant que la liaison explosive du rocker ne soit révélée. christophercrabbofficial/Instagram

L’entraîneur a rapidement fait les gros titres après l’éclatement du scandale Grohl, avec des rumeurs selon lesquelles le « sexy » entraîneur de tennis aurait eu une relation « coquette » avec Blum, a rapporté le Daily Mail. Grohl aurait également été « jaloux » de la situation.

Le Post a cependant mis fin à ces spéculations.

« Il n’y a rien qui se passe avec son professeur de tennis », a confié une source proche du couple. « Il est marié et sa femme est l’amie de Jordyn. »

« Ils ont toujours l’air élégant sur et en dehors du court de tennis », a écrit Crabb à propos du couple. BNP Paribas Open

Dave Grohl de Foo Fighters et sa femme Jordyn Blum lors de la cérémonie de remise des prix GQ Men of the Year Awards 2003 de Spike TV – Audience au Regent Wall Street à New York, New York, États-Unis. Image de fil

Grohl a révélé qu’il avait eu un enfant hors mariage. Getty Images

Le couple prend des cours de tennis avec Crabb depuis des années, Crabb partageant également une vidéo d’eux sur le court ensemble en 2022.

Crabb a plusieurs autres clients célèbres. Selon son compte Instagram, il enseigne à Pete Wentz, Steve Carell, les sœurs Elle et Dakota Fanning, Zach Braff, Donald Faison et le présentateur de « Survivor » Jeff Probst.

La semaine dernière, Grohl a révélé qu’il avait eu une liaison dans une publication Instagram.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a écrit Grohl le 10 septembre. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

Il a conclu : « Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Dave Grohl et Jordyn Blum assistent au deuxième jour des championnats de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 2 juillet 2024 à Londres, en Angleterre. Image de fil

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le « sexy » entraîneur de tennis aurait eu une relation amoureuse avec Blum. Olya Crabb/Instagram

Grohl et Blum se sont mariés en août 2003 et partagent déjà trois filles : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

Blum n’a pas répondu à la controverse. Sur des photos exclusives obtenues par le Post, elle a été aperçue pour la première fois depuis la nouvelle, quittant une leçon de tennis avec Chris le 17 septembre.

Plus tôt cette semaine, une source a confié au Post que les amis de Blum étaient « désolés » pour elle. « C’est une femme gentille et merveilleuse. »

Bien que son entourage soit inquiet, ils se demandent si Blum « savait » que Grohl avait commis une erreur dans leur mariage, mais n’en avait pas conscience à quel point. Ils se demandent également si c’était la seule fois où il a trompé sa femme.