L’entraîneur de basket-ball de Stanford, Tara VanDerveer, a remporté mardi sa 1099e victoire en carrière pour surpasser la légende du Tennessee Pat Summitt en tant que leader de tous les temps de la division I de la NCAA.

« C’est spécial en raison de l’ampleur de ces nombreuses victoires », a déclaré VanDerveer après que Stanford, le mieux classé, ait battu Pacific, 104-61, mardi. «Vous n’entrez jamais dans l’entraînement, je n’ai jamais pensé: » Eh bien, je vais essayer de gagner 1 000 matchs « ou quelque chose comme ça. C’est spécial, avoir actuellement l’équipe n ° 1, être invaincu, jouer dans une pandémie, je n’oublierai jamais cela, c’est sûr.

Avec cette victoire, VanDerveer a amélioré son record de carrière à 1 099-253. Le parcours historique de l’homme de 67 ans a commencé loin des projecteurs à l’Université de l’Idaho de 1978 à 1980. Elle a ensuite déménagé dans l’État de l’Ohio (1980-1985) et à Stanford, où elle est 947-202.

VanDerveer se trouve désormais derrière le seul entraîneur masculin de Duke, Mike Krzyzewski (1159 victoires) dans l’histoire de la Division I de la NCAA, le plus haut niveau du basketball universitaire. Cependant, le jalon de VanDerveer pourrait être de courte durée, puisque l’entraîneur national du Connecticut à 11 reprises, Geno Auriemma, gagne juste derrière elle avec 1093 victoires.

Le Cardinal a joué mardi à Stockton, en Californie, en raison des restrictions du COVID-19 dans le comté de Santa Clara qui ont déplacé les événements sportifs de Stanford pendant trois semaines.

D’une manière ou d’une autre, le cadre inhabituel semblait approprié pour le célèbre humble VanDerveer, qui semblait heureux de briser la marque de Summitt avec peu de fanfare dans une arène vide.

« J’espère vraiment que Pat Summitt regarde en bas et dit: » Bon travail Tara, continuez comme ça « , a déclaré VanDerveer, deux fois championne nationale, à propos de son collègue Hall of Famer. «J’ai adoré entraîner contre Pat, et elle nous manque.

NCAA DIVISION I GAGNE DE TOUT TEMPS DES LEADERS Mike Krzyzewski (armée, duc) : 1 157 Tara VanDerveer (Idaho, État de l’Ohio, Stanford) : 1 099 Pat Summitt (Tennessee) : 1 098 Geno Auriemma (Connecticut) : 1 093 Jim Boeheim (Syracuse) : 964

Summitt, huit fois championne nationale, est décédée en 2016 à 64 ans après avoir combattu la maladie d’Alzheimer.

Le basketball féminin du Tennessee a publié une photo de VanDerveer et Summitt sur Twitter et un message qui disait: « 1099. Pat serait fier. Félicitations, entraîneur VanDerveer! »

« Nous étions amis et évidemment concurrents », a déclaré VanDerveer. « Elle avait une grande passion pour le jeu et je pense qu’elle le voit avec moi. Elle aime le basket altruiste, ce qu’elle verrait avec notre équipe.

«Plus que tout, elle m’a aidé à m’améliorer en tant qu’entraîneur parce que vous deviez travailler très dur pour vous préparer. Nous avons perdu plus de matchs que nous n’en avons gagné contre le Tennessee. Elle était un excellent mentor et une grande amie. Je pense qu’elle serait fière de nous.

Habillé avec désinvolture tout en noir, VanDerveer a reçu le ballon de jeu après le dernier buzzer. Ses danseurs ont scandé «Tara! Tara! et lui a donné un nouveau pull surdimensionné portant la mention «T-DAWG» pour célébrer le dernier jalon de l’entraîneur du Temple de la renommée à sa 35e saison à The Farm et 42e au total en tant qu’entraîneur-chef d’université. La couverture portable était l’idée de Francesca Belibi.

«C’est vraiment gentil», a déclaré VanDerveer.

Après la victoire historique dans une zone drapée à l’étage qui servait de vestiaire à Stanford, VanDerveer a reçu une plaque contenant un morceau de sol du terrain de Stanford à Maples Pavilion. Une proclamation encadrée du maire de Palo Alto, Adrian Fine, était un autre souvenir. Des chemises blanches à manches longues commémorant la nuit ont été faites pour les joueurs, ainsi que des poppers à confettis à main et des mini gâteaux individuels avec un autocollant attaché qui disait «Tara en haut». Des ballons en argent avec les numéros 1099 ornaient la pièce.

« La chose la plus importante que je puisse faire en tant qu’entraîneur est de vous aimer », a déclaré VanDerveer à ses joueurs. «J’adore le basket-ball et je veux vous aider à être le meilleur possible. Vous êtes les gens qui me tiennent à cœur. Je vous remercie.’

VanDerveer a également remercié ses parents et sa famille.

‘Salut maman! Ne pleure pas, maman », a dit VanDerveer à sa mère Rita, qui regardait à la télé. «C’est heureux.

Elle prévoyait de donner 10 $ pour chacune de ses victoires – 10 990 $ – aux banques alimentaires locales.

« Nous jouons à des jeux et nous savons que les gens souffrent vraiment, ils n’ont pas d’emploi, leur chômage s’épuise, ils ont faim, alors je suis tellement reconnaissant pour mon travail et l’opportunité que je veux juste faire bien sûr que je redonne, dit-elle.

Bien que l’arène soit presque vide, VanDerveer a été applaudi sur les réseaux sociaux, où la star des Golden State Warriors, Stephen Curry, a enregistré un message vidéo.

«Coach VanDerVeeer», a commencé le double MVP de la NBA. « Je veux juste vous féliciter d’avoir battu le record de victoires de tous les temps en basketball féminin en tant qu’entraîneur-chef. C’est un véritable témoignage de qui vous êtes et de ce que vous avez été capable de faire et de construire au cours de votre carrière, et de construire Stanford vers le programme prestigieux qu’il est. Je sais que vous avez beaucoup plus de victoires dans le tank, donc je suis sûr qu’il y en a plus à venir.

«Je veux juste vous féliciter pour cette réalisation majeure et majeure. Et félicitations à tous vos joueurs et entraîneurs qui ont fait ce voyage avec vous. Bonne chance.’

David Shaw, entraîneur de football de Stanford pour la 10e année, a également partagé quelques mots aimables, affirmant qu’il considérait VanDerveer comme l’un des meilleurs de tous les sports, à tous les niveaux – homme ou femme.

« Je l’ai répété maintes et maintes fois, je pense que Tara VanDerveer est l’une des meilleures entraîneures de tous les sports sur cette planète en raison de sa capacité à changer et à répondre aux capacités de ses athlètes tout en leur donnant une norme. c’est nécessaire pour qu’ils grandissent et atteignent leur apogée », a déclaré Shaw plus tôt mardi.