L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, compte désormais le plus de victoires de l’histoire du basket-ball universitaire.

Tara VanDerveer est devenue l’entraîneure la plus gagnante de l’histoire du basket-ball universitaire Dimanche, lorsque son Stanford Cardinal a dominé sa visite dans l’État de l’Oregon, 65-56.

VanDerveer, 70 ans, qui en est à sa 38e saison à Stanford, a désormais une fiche en carrière de 1 203-267.

Elle a égalisé vendredi avec le précédent détenteur du record, Mike Krzyzewski de l’Université Duke, lorsqu’elle a mené le Cardinal à une victoire de 88-63 contre l’Université de l’Oregon.

Krzyzewski a rejoint la diffusion d’après-match après la victoire de dimanche avec un message de félicitations.

Quelques instants après la victoire, VanDerveer a salué les tribunes remplies de fans enthousiastes et a serré dans ses bras les membres de son équipe et ses collègues entraîneurs.

Alors qu’elle s’adressait aux médias après la victoire, l’arène a éclaté aux cris de “Tara ! Tara !” avant que certains joueurs ne lui jettent une glacière Gatorade remplie de confettis dorés sur la tête.

Dans une interview d’après-match avec Ashley Adamson, journaliste du réseau Pac-12, VanDerveer n’a pas tardé à interpeller ses joueuses, à savoir la junior Kiki Iriafen, qui a réalisé sa meilleure performance, avec 36 points – un sommet en carrière. Sa performance a été particulièrement remarquable avec la star Cameron Brink absente du match.

L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, sourit alors que les joueurs célèbrent vendredi sa 1 202e victoire en tant qu’entraîneur universitaire contre l’Oregon à Palo Alto, en Californie. Tony Avelar/AP

“J’adore la façon dont notre équipe s’est battue”, a déclaré VanDerveer. “Et Kiki ?!”

Elle a déclaré que le match était « tellement excitant » et a salué la classe de l’Oregon State sur le terrain – notant que tous les joueurs l’avaient félicitée après le match, reflet de l’entraîneur Scott Rueck et de son programme, a-t-elle déclaré.

“C’est vraiment spécial de gagner le match et de vous avoir tous ici pour célébrer”, a déclaré VanDerveer.

Iriafen a déclaré à Adamson qu’elle avait joué ce match spécialement pour son entraîneur parce que “nous voulions réaliser cela pour elle à domicile”, ajoutant qu’il était “surréaliste” de voir autant de gens – y compris les anciens joueurs Jayne Appel, Chiney Ogwumike et Lindy LaRocque – venir. pour soutenir VanDerveer.

“Je suis super honorée d’être ici, super honorée de jouer pour elle et super heureuse que nous ayons obtenu le W pour Tara”, a déclaré Iriafen.

Le record de VanDerveer à Stanford est de 1 051-216 et ce n’est pas fini. Avant de se rendre en Californie du Nord, elle avait une fiche de 110-37 en cinq saisons à Ohio State et de 42-14 en deux ans dans l’Idaho.

VanDerveer a mené Stanford aux titres nationaux en 1990, 1992 et 2021, et elle a encadré une multitude de choix de première ronde de la WNBA, tels que Candice Wiggins, NiCole Powell, Jennifer Azzi et Appel et sélections n ° 1 au classement général Chiney Ogwumike et Nneka Ogwumike.

Son parcours de près de quatre décennies de grandeur à Stanford n’a qu’un seul espace vide, la saison 1995-96, lorsqu’elle a quitté The Farm pendant un an pour se concentrer sur l’entraînement de l’équipe médaillée d’or. 1996 Jeux olympiques NOUS équipe féminine.

Cette équipe, composée de grandes stars de tous les temps comme Lisa Leslie et Sheryl Swoopes, a été considérée comme un catalyseur clé pour susciter l’intérêt pour le panier féminin au cours des premières années de la WNBA.

Une cérémonie d’après-match en l’honneur de VanDerveer présentait des vidéos d’autres dirigeants et entraîneurs sportifs de tous les temps, dont Billie Jean King, Steve Kerr et Krzyzewski, ainsi que d’anciens joueurs, dont Leslie et Chiney Ogwumike.

Chiney Ogwumike a parlé de la « fraternité » que VanDerveer a favorisée au sein de l’équipe lorsqu’elle était entraîneur-chef. “Nous faisons tous partie de cette magnifique pièce de puzzle”, a-t-elle déclaré.