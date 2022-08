L’entraîneur de SeaWorld a crié “mon cou est cassé” après avoir été frappé par l’orque la plus violente du parc à thème Kandu 5

Un entraîneur de SEAWORLD s’est retrouvé avec le cou cassé et aurait marché à moitié nu vers une ambulance à la suite d’une attaque choquante de l’orque la plus violente du parc, Kandu 5.

Joanne Webber, 26 ans, qui avait cinq ans d’expérience de travail avec les orques, était dans le réservoir lorsque le mammifère de 6 000 livres a atterri sur elle, la poussant au fond de la piscine.

Kandu V était responsable de la rupture du cou d’un entraîneur en 1987 Crédit : Sea World

La baleine avait la réputation d’être «l’orque la plus violente» de SeaWorld Crédit : intrinsèquement sauvage / Orcaholic

Les performances d’Orca avec des entraîneurs n’ont pas eu lieu depuis 2010 Crédit : Getty

Kandu V, qui avait la réputation d’être l’orque la plus notoire et la plus agressive de SeaWorld, avait déjà été impliqué dans plusieurs incidents impliquant des dresseurs avant que la catastrophe ne frappe le 15 juin 1987.

John Hargrove, un ancien entraîneur de SeaWorld, qui est apparu dans le documentaire de 2013 Blackfish, a déclaré à The Sun Online, qui ne travaillait pas au parc à l’époque mais qui a entendu parler de l’incident par la suite, a déclaré qu’elle souffrait “d’une douleur atroce”.

On lui a dit que l’entraîneur avait crié “Je pense que mon cou est cassé” alors qu’elle tentait de nager jusqu’au bord de la piscine pour s’échapper.

Le Los Angeles Times a rapporté à l’époque que lors d’une séance d’entraînement, Kandu 5 avait sauté dans les airs.

Elle a ensuite atterri sur Webber “avec toute la force de 6 000 livres, se fracturant le cou et la poussant sous l’eau au fond d’une piscine de 40 pieds de profondeur”.

Webber a ensuite poursuivi SeaWorld dans une affaire qui a été réglée à l’amiable pour une somme non divulguée.

SeaWorld a depuis changé ses politiques et les entraîneurs ne sont plus capables de nager avec les énormes mammifères.

Le parc insiste toujours pour que leurs orques reçoivent des soins de classe mondiale et nie qu’ils soient agressifs – les animaux recevant un “renforcement positif” quotidien ainsi que le soutien de centaines de spécialistes des soins.

Dans une action en justice intentée devant la Cour supérieure de San Diego en juin 1988, Webber a allégué qu’on lui avait dit que les baleines étaient “sûres” et “douces” avant d’entrer dans la piscine.

Il a déclaré que la baleine avait été forcée “hors séquence” par une autre orque dans la piscine qui agissait de manière erratique.

Elle a également allégué que ses blessures avaient été aggravées par les travailleurs de SeaWorld qui lui avaient fait enlever sa combinaison de plongée au parc et marcher jusqu’à une ambulance afin qu’elle ne soit pas endommagée par des ambulanciers paramédicaux qui essaieraient de l’enlever à l’hôpital.

Dans sa poursuite, elle a allégué que les employés du parc “savaient bien que les épaulards avaient une propension dangereuse à attaquer, percuter, traîner et écraser les personnes situées dans la piscine”, mais ne lui a pas dit.

Webber a également affirmé que Kandu 5 présentait souvent “des caractéristiques extrêmes d’agressivité lorsqu’elle était frustrée. Elle mord parfois et ratisse agressivement d’autres baleines”.

Joanne a également affirmé dans sa poursuite que le personnel savait que les baleines étaient “capables d’un comportement erratique incontrôlable, d’agression et d’attaque”, mais a quand même placé un nouvel orque mâle “connu comme dangereux” près des femelles, augmentant “la probabilité d’un comportement erratique et attaque”.

Webber a réglé à l’amiable, aux côtés de deux autres anciens employés de SeaWorld, avec une ordonnance de bâillon imposée dans le cadre des accords de règlement.

Le LA Times a rapporté que ses blessures graves comprenaient des fractures aux vertèbres, des contusions au crâne et au cuir chevelu et des ecchymoses au bras et à l’épaule gauches.

Un an après l’attaque, deux fissures dans une vertèbre n’avaient toujours pas complètement cicatrisé, selon le journal, et elle avait perdu 50% du mouvement latéral de son cou.

Ses blessures sont survenues après une période de cinq mois où les entraîneurs ont été bannis des chars avec des orques après une série de blessures.

Le procès a fait valoir que les orques étaient “capables d’un comportement erratique incontrôlable, d’agression”.

Dans le livre de David Kirby Mort à SeaWorld : Shamu et le côté obscur des épaulards en captivitéil a rapporté que le tribunal avait appris comment 12 entraîneurs de San Diego avaient été blessés par des épaulards en seulement quatre mois entre août et novembre 1987.

Kandu V a rencontré une fin choquante après avoir attaqué une autre orque

Les entraîneurs n’ont pas été autorisés à entrer dans l’eau pour s’entraîner ou jouer avec des épaulards à SeaWorld depuis 2010.

Et cela s’est produit deux décennies après la fin choquante et macabre de la vie de Kandu le 21 août 1989.

À ce stade, il n’y avait que trois orques dans le parc, Kandu, sa fille Orkid et Corky, une autre femelle.

Corky est devenu proche d’Orkid, que Kandu, en tant que femelle dominante, n’aimait pas et est devenu protecteur.

Lors de la performance finale fatidique, Corky et Orkid se produisaient ensemble devant un stade bondé tandis que Kandu était dans l’une des piscines latérales.

Soudain, Kandu entra dans la piscine d’exposition et nagea après la plus grande femelle Corky, la percutant à toute vitesse avec la bouche ouverte.

Bien que Corky allait bien, Kandu s’est cassé la mâchoire, coupant une artère majeure dans ses voies nasales.

Elle est morte avec du sang jaillissant de son évent devant des spectateurs horrifiés.

Comme le vétérinaire de SeaWorld, Jim McBain, l’a dit au LA Times à l’époque : « L’altercation a été initiée par Kandu. Elle affirmait sa domination en poursuivant Corky la bouche ouverte.

“C’est un comportement courant. Pour la survie de toute espèce, l’animal le plus fort doit régner.

“La mort a été un choc inattendu, mais l’altercation n’était pas du tout un événement rare. C’était un comportement normal.”

The Sun Online a approché SeaWorld pour un commentaire.