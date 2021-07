L’entraîneur de Sajan Prakash, S Pradeep Kumar, sur les chances «réalistes» du nageur à Tokyo 2020

Le meilleur nageur de papillons de l’Inde, Sajan Prakash, a peut-être surpris plus d’un avec ses 1:56.38s au 200m papillon à Rome samedi dernier et est devenu le premier Indien à se rendre aux Jeux olympiques avec le temps de qualification «A». D’autant plus après la gravité de sa blessure l’an dernier.

Mais pas S Pradeep Kumar, le sélectionneur national qui entraîne Prakash de près dans sa base de Dubaï depuis près d’un an. Avec les restrictions dues au verrouillage en temps de pandémie, Kumar, 57 ans, était confiant, même pendant la première quinzaine de mai, qu’au moins un de ses nageurs ferait la coupe alors qu’il restait au moins deux rencontres de qualification.

Et, lorsque Prakash a réussi un temps de 1:56.38s à Rome dans les manches pour atteindre le temps de qualification olympique (OQT) de 1:56.48s, plus que son nageur, c’est Kumar qui était émotionnellement heureux.

LIRE AUSSI | Comment Sajan Prakash a surmonté une blessure menaçant sa carrière pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo

« C’est arrivé. Je savais que cela allait arriver », a déclaré Kumar News18.com de Rome avant de partir pour Dubaï, où il vit et travaille actuellement en tant qu’entraîneur-chef de l’Aqua Nation Sports Academy. «Je pensais que cela se produirait lors de l’Open de natation d’Ouzbékistan à Tachkent (avril 2021, où Prakash a pourtant remporté l’or mais n’a pas réussi à atteindre l’OQT en 1:57.85s). Ensuite, j’ai pensé que cela se passerait en Serbie mais raté d’un cheveu. Et là, on s’en est sorti d’une moustache.

Kumar a déclaré que ce que Prakash a fait samedi dernier allait changer la donne dans la natation indienne. « Naturellement, c’est une réussite, quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant. Je suis content que mon nageur l’ait fait pour la première fois. Nous avons d’autres objectifs à atteindre et à ne pas nous prélasser dans la gloire. C’est bien et nous essayons de garder les pieds sur terre et de faire de notre mieux pour passer au niveau supérieur. Beaucoup d’attention est venue maintenant. Si nous allons plus loin, nager en Inde attirera plus d’attention. Beaucoup de soutien financier viendra. Nous n’avons pas de gens qui investissent dans la natation. Chacun devait y aller avec son propre argent et un peu de financement gouvernemental. Je suis sûr que plus de gens se manifesteront et qu’il y a du talent dans le pipeline. Cela changera la donne. Nous avons fait de notre mieux », a déclaré Kumar, qui a transféré sa base à Dubaï depuis Bengaluru, où il était associé au Basavanagudi Aquatic Centre, qui a produit la majorité des nageurs nationaux.

L’objectif réaliste de Kumar pour Prakash est une entrée en demi-finale à Tokyo la fin du mois prochain. « Nous avons encore 20 à 25 jours et nous devons travailler sur certains domaines. Si nous pouvons accéder aux demi-finales, ce sera certainement un exploit. Je m’attends à ce que Sajan atteigne les demi-finales. On ne sait jamais. Espérons que cela fonctionne pour lui. Il ne peut y avoir aucune marge d’erreur. Toute erreur et vous perdez. Nous retournons à Dubaï et commençons l’entraînement mercredi. Il n’y a pas d’arrêt jusqu’à ce que nous partions pour Tokyo. Espérons qu’il soit sur une lancée jusqu’aux Jeux olympiques.

Kumar a déclaré qu’il y avait quelques détails mineurs à travailler sur Prakash pour améliorer ses timings. « Un polissage s’impose sur les 50 derniers mètres. Lors de la course précédente en Serbie, même s’il ne s’est pas qualifié, il a montré beaucoup de promesses là-bas. Tout ce qu’il pouvait faire, il l’a fait là-bas et pour obtenir cette qualification particulière. Nous avons les deux courses – en Serbie et à Rome – pour analyser ses coups et déterminer où se trouvent les zones à problèmes. Nous prenons les retours de certaines courses et voyons ce que nous pouvons faire de mieux, même si le temps restant est très réduit. Espérons que nous pourrons faire quelque chose », a déclaré le lauréat du prix Dronacharya et entraîneur très respecté, non seulement dans la fraternité indienne de la natation, mais aussi dans le monde.

Kumar a crédité Prakash pour son travail acharné dans la recherche d’une qualification directe pour Tokyo. « Il a travaillé très dur pour cela. Lorsque vous vous entraînez avec certains objectifs à portée de main et que vous travaillez plus spécifiquement vers cela, les timings se sont améliorés. La mission est à moitié accomplie et je dirais qu’il a encore beaucoup à faire. Ce que Sajan a fait maintenant encouragera les nageurs à l’avenir. Les gens sauront que ce n’est pas impossible. Les jeunes peuvent se sentir plus en confiance. Ils vont certainement aller de l’avant et beaucoup de nageurs vont monter.

Kumar était confiant que la natation indienne ne ferait que monter plus haut à partir de maintenant. « Dans au moins deux autres Jeux olympiques, nous pourrions terminer sur le podium. Les progrès réalisés ont été immenses. Plus tôt, les nageurs indiens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques grâce au quota d’universalité. Jusqu’aux Jeux olympiques de 2008, si vous aviez le temps de qualification « A » ou le temps de qualification « B », vous entriez aux Jeux olympiques. Après les changements de règles après 2008, vous deviez respecter le temps de qualification « A » pour vous assurer d’être là. Et puis vous avez eu le temps ‘B’, qui est le temps d’universalité, que vous n’êtes pas sûr d’obtenir à moins que le quota complet de 878 nageurs ne soit atteint.

« Les nageurs indiens essayaient aussi plus tôt. Maintenant, puisque quelqu’un est arrivé à ce niveau, la nouvelle génération aura plus de confiance en elle en partant d’ici. Auparavant, Virdhawal Khade, Rehan Poncha, Sandeep Sejwal, Nisha Millet, pour n’en nommer que quelques-uns, ont atteint un certain niveau. Sajan est maintenant allé plus loin, et la prochaine génération ne fera que l’amener encore plus haut. Plus important encore, beaucoup plus de gens adopteront la natation comme un sport sérieux. C’est quelque chose dont je suis très sûr », a déclaré Kumar.

Kumar traite Prakash comme son propre fils et n’a pas hésité à le prendre sous son aile à Dubaï. En fait, le fils de Kumar, Prasidh Kumar, un ancien nageur de niveau national qui poursuit maintenant sa carrière d’ingénieur en mécanique en Australie, et Prakash sont des amis très proches.

Kumar a déclaré : « Je connais Sajan depuis au moins 10 ans et il est comme mon fils. Il est allé en Thaïlande grâce à la bourse FINA après les Jeux nationaux de 2015 au Kerala. Sa base d’entraînement était en Thaïlande (Thanyapura). Au fil du temps, il a développé des blessures qui l’ont empêché de nager aux Jeux de la SAF même s’il était à Katmandou. Après cela, il ne s’entraînait presque plus. La prochaine rencontre qu’il a faite était le groupe d’âge asiatique et les championnats nationaux seniors, où il a pu faire deux minutes au 200 m papillon. Après le groupe d’âge asiatique à Bangalore, il est retourné en Thaïlande et s’est retrouvé coincé. Sa blessure s’est aggravée. La blessure est devenue grave et c’est à cette époque que Dubaï s’est lentement ouvert et nous avons prévu qu’il soit là. La bourse FINA n’a pas été étendue à Dubaï. Pendant quelques mois, les nageurs du SAI se sont entraînés à Dubaï et Sajan en faisait partie. Depuis, il est avec moi. Au départ, il était en mauvaise posture. Et maintenant, nous y voilà. »

Kumar était sûr que Prakash est plus riche de l’expérience de Rio avant Tokyo. « Participer à Rio 2016 lui a donné une sorte de motivation. Les Jeux olympiques sont quelque chose que vous voulez toujours faire encore et encore. Personne ne veut rater les Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici