L’entraîneur de rugby fait rage contre un fan après un empannage de “traître” (VIDEO)

L’entraîneur anglais Eddie Jones a tenté d’affronter un fan qui l’avait insulté

L’entraîneur-chef australien de l’Angleterre, Eddie Jones, a tenté d’affronter un fan de rugby australien qui l’a accusé d’être un “traitre” au lendemain de la série décisive entre les deux féroces nations rivales samedi.

Rugby Australie a condamné le supporteur “totalement inacceptableSon comportement après que les images de l’incident soient devenues virales en ligne, montrant l’irrité de 62 ans devant être empêché d’affronter le fan suite à l’insulte.

Des images de l’incident montrent le supporter demandant à d’autres fans de “vaporisateur” Jones avec de la bière après le match, que l’Angleterre a remporté par un score de 21-17 pour terminer une victoire 2-1 en série, avant de pointer du doigt Jones sur la ligne de touche et de l’accuser de tourner le dos à son pays natal.

J’ai eu ce qu’il méritait d’Eddie pic.twitter.com/lUrtzrsB5h – Adam Peacock (@adampeacock3) 17 juillet 2022

Un Jones furieux a réagi à l’insulte mais a été retenu par la sécurité, mais a dit au fan: “Qu’est-ce que vous avez dit? Qu’est-ce que vous avez dit? Viens ici et dis-le. Viens ici et dis-le. Viens ici et dis-le.”

Des images ultérieures montrent également le supporter australien qualifiant Jones de «petit homme en colère.”

Une déclaration publiée par Rugby Australia a condamné les actions du fan.

“Le comportement de ce fan est totalement inacceptable et n’est pas le bienvenu lors d’un test Wallabies s’il continue comme ça,” ils ont dit.

“Nous devrions reconnaître les réalisations d’Eddie comme une grande exportation australienne. Il y a trop de syndrome du grand coquelicot dans ce commentaire.“

Jones est l’un des entraîneurs les plus titrés de l’ère professionnelle du rugby et était auparavant responsable de l’équipe nationale d’Australie entre 2001 et 2005.

Il a choisi de ne pas aborder l’incident lors de la conférence de presse d’après-match, mais a déclaré dimanche au Sydney Morning Herald que “Les clowns pensent qu’ils ont le droit d’abuser des entraîneurs.”

Jones avait auparavant attiré le mépris des fans australiens pour les commentaires faits après le deuxième match de la série de trois tests également remportée par l’Angleterre.

“Vous avez 48 000 personnes pleines d’alcool et tout ce qu’elles veulent, c’est que leur équipe gagne», a-t-il déclaré après le match remporté par l’Angleterre sur le score de 25-17.

“Lorsque vous les refusez, c’est une expérience formidable. Un grand sentiment. Je sortais de la loge des entraîneurs et ils portaient tous leur écharpe. Quand les Australiens ont-ils commencé à porter des foulards ? C’est à la mode n’est-ce pas ?

“Ils ne sont plus aussi intelligents maintenant. Avant le match, ils arrivent en me disant : « Tu vas être ceinturé ce soir. Maintenant, ils sont un peu plus silencieux. Alors c’est bien. j’apprécie ça.”