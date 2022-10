L’entraîneur de River Plate Gallardo partira en décembre après 8 ans

Le dernier match de Marcelo Gallardo à l’emblématique Estadio Monumental de River est contre Rosario Central dimanche. Photo de Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Marcelo Gallardo quittera River Plate à la fin de son contrat en décembre après plus de huit ans au club, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi.

Gallardo, dont le sort a marqué l’une des périodes les plus réussies de l’histoire de River, a déclaré qu’il avait informé le conseil d’administration du club de sa décision lors d’une réunion mercredi.

“Mon contrat se termine en décembre et je ne serai plus au club. C’est l’une des décisions les plus difficiles et les plus sincères que j’ai jamais prises”, a déclaré l’Argentin.

“Au-delà de l’annonce, je suis ici pour remercier les personnes qui m’ont fait confiance”, a-t-il ajouté.

Gallardo est arrivé à River en mai 2014 et a remporté 14 titres avec le club argentin, dont sept trophées internationaux, six coupes nationales et la ligue argentine 2021.

Il a également guidé River vers des victoires sur ses rivaux amers Boca Juniors lors de la Copa Sudamericana 2014 et de la Copa Libertadores en 2015, 2018 et 2019.

Le dernier match de Gallardo à l’emblématique Estadio Monumental de River est contre Rosario Central dimanche avant de jouer le dernier match de la saison au Racing Club.

“Je vais finir ma relation comme il se doit, dimanche j’aurai mon dernier match au Monumental”, a-t-il ajouté.

“Merci [to the fans] pour tout le soutien et l’affection que vous m’avez témoignés. Ça a été une belle histoire.”

River est deuxième de la première division argentine, à quatre points de Boca Juniors, qui a un match en moins.