L’entraîneur de R Praggnanandhaa, Ramesh RB, « extrêmement fier » de l’émission de la Coupe du monde FIDE, « optimiste » pour la finale contre Magnus Carlsen

Ramesh RB, entraîneur de Rameshbabu Praggnanandhaa, était un homme fier après avoir surpris le n ° 3 mondial Fabiano Caruana 3,5-2,5 via le tie-break en demi-finale pour organiser un affrontement au sommet avec le numéro un mondial Magnus Carlsen dans la Coupe du monde FIDE d’échecs tournoi.

Après la fin de la série classique de deux matchs 1-1, le prodige indien de 18 ans a survécu au très apprécié GM américain dans une bataille d’esprit dans un bris d’égalité éprouvant pour les nerfs.

« Je suis extrêmement fier qu’il se soit brillamment bien débrouillé dans cette Coupe du monde et qu’il se soit qualifié pour la finale de la Coupe du monde. Et ce que j’entends, c’est qu’il est le plus jeune à le faire. Et aussi il est le seul Indien à se qualifier pour la finale », a déclaré l’entraîneur Ramesh à ANI.

« Il a déjà créé de nombreux records du monde dans le passé, par exemple à l’âge de 10 ans, il est devenu le plus jeune maître d’échecs international du monde, il n’y a que deux titres attribués aux joueurs d’échecs et il en a obtenu un à l’âge de 10 ans. Au à 12 ans, il est devenu le 2e plus jeune à remporter le titre de grand maître. A 14 ans, il a franchi la cote 2600 qui était le plus jeune à franchir la cote 2600 », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI | EXCLUSIF : « Il faut surmonter les obstacles pour atteindre le sommet », déclare le père de Praggnanandhaa après l’exploit historique du directeur général des échecs

Praggnanandhaa devient le troisième plus jeune joueur après les légendaires Bobby Fischer et Carlsen à se qualifier pour le tournoi des Candidats.

Ayant déjà battu le n ° 2 mondial et le n ° 3 mondial dans le tournoi, la question que tout le monde se pose est de savoir si Praggnanandhaa peut vaincre le n ° 1 mondial.

« Il a joué contre Magnus plusieurs fois. Il a battu le champion du monde cinq fois au cours de la dernière année et ainsi de suite. Ce n’est pas nouveau qu’ils jouent les uns contre les autres. Demain sera un match passionnant. C’est la plus haute plate-forme où ils se rencontrent. La dernière fois qu’ils ont joué, c’était en janvier, alors qu’ils jouaient le contrôle du temps plus long, il avait fait match nul contre Magnus avec les pièces noires, ce qui était un bon résultat », a déclaré Ramesh.

L’entraîneur de Praggnanandhaa reste cependant optimiste quant à la victoire de son quartier.

« Je suis très optimiste quant aux chances de Prags. il a besoin de dormir une bonne nuit aujourd’hui, certainement, ce sera très crucial. Il se sent déjà vraiment bien dans sa peau, il sait qu’il joue bien, donc il n’y a pas grand chose à lui donner. Mais nous discutons brièvement de ses stratégies d’ouverture », a-t-il déclaré.