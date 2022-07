L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, fait son retour dans le comté de Stark – Shaw Local

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, emmènera les Tigers dans son ancien terrain de jeu pour le Stark County 7 contre 7 dans le Wyoming mercredi.

Pearson, qui était membre du finaliste d’État 1A des Rebels en 1997 au cours de sa dernière année, est ravi de faire un retour aux sources.

“Chaque fois que vous retournez là où vous avez joué, c’est toujours une belle expérience. Le plus important pour nous, c’est que mon père est beaucoup plus proche pour venir nous voir jouer », a déclaré Pearson en riant.

Son père, Tom, a rendu célèbre ses peintures sur le terrain au Bryant Field à Princeton, comme il l’a fait pour la première fois lorsque Ryan a joué dans les séries éliminatoires pour les Rebels.

Le comté de Stark reconnaîtra l’équipe de football des rebelles de 1997 à la mi-temps de leur match de la semaine 3 cette année. Pearson, cependant, sera un peu occupé à entraîner ses Tigers.

Ensuite pour PHS, les Tigers organisent leur défi annuel 7 contre 7 / Lineman de 16 équipes samedi à partir de 9 h.

Pénurie de casques

On dirait qu’il y a des pénuries de tout ces jours-ci, du lait maternisé au papier toilette en passant par les matériaux de construction et les officiels de football.

Ajoutez des casques de football à cette liste.

Pearson a du mal à équiper son équipe de football de rayures Tiger avec une commande manquante de nouveaux casques.

« Nous avions à peine assez de casques pour équiper chacun de nos enfants. Nous avons 14 casques qui sont là-bas. C’est la seule chose que Riddell (Sports) peut me dire. Ils ne savent pas où ils sont », a-t-il dit. « Je leur ai demandé quand exactement allions-nous recevoir les 14 casques et ils ont répondu : ‘Au mois de juillet.’ Et c’est la seule réponse qu’ils peuvent me donner. Ils ne pouvaient pas me donner une fenêtre d’une semaine. Ils ont juste dit, ‘Quelque temps en juillet.

“Alors la semaine prochaine au camp, ça risque d’être un peu difficile. Je croise les doigts et j’espère qu’ils pourront les trouver et nous les faire parvenir le plus rapidement possible. »