L’entraîneur de Portland Timbers, Savarese, fait exploser un prétendu commentaire raciste à Diego Chara lors d’un match en MLS

L’entraîneur Giovanni Savarese a déclaré que les Portland Timbers soutenaient pleinement le milieu de terrain Diego Chara à la suite d’une allégation de discrimination raciale lors d’un match de Major League Soccer samedi.

Le match, que Timbers a perdu 1-0 contre Minnesota United, a été arrêté à la 65e minute en raison de l’incident présumé.

Pioneer Press a rapporté que l’arbitre Rosendo Mendoza s’est entretenu avec le capitaine des Timbers Diego Valeri et Chara ainsi qu’avec le capitaine de United Michael Boxall et Wil Trapp. Il ajoute que Franco Fragapane, qui avait affronté Chara quelques instants plus tôt, a été tenu à l’écart de la situation par ses coéquipiers.

L’arbitre a ensuite repris le jeu sans autre mesure, bien que des images télévisées aient montré le quatrième officiel Baldomero Toledo en train de parler à l’entraîneur de United Adrian Heath pendant que le match se poursuivait.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Savarese a déclaré qu’il était contrarié par la façon dont cela avait été géré et a déclaré que les Timbers se tenaient aux côtés de Chara.

« Je suis très et extrêmement déçu qu’en ce moment nous devions encore faire face à des situations qui ne devraient plus se produire ni dans aucun sport ni nulle part », il a dit.

« Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables et dans ce jeu, il y avait une situation qui avait à voir avec une situation raciste. Un mot discriminatoire qui a été dit à l’un de nos joueurs qui ne peut avoir aucune place dans n’importe où ou dans n’importe quelle situation ou n’importe quel sport , nulle part.

« Donc, je suis extrêmement déçu qu’en ce moment nous devions encore faire face à ce genre de situations dans un match. L’arbitre aurait dû gérer cette situation d’une bien meilleure manière.

« Nous soutenons tous Diego Chara mais ce qui lui est arrivé aujourd’hui, le mot discriminatoire qui lui a été dit, ne devrait avoir sa place nulle part en ce moment et je suis extrêmement déçu qu’il n’ait pas été pris aussi au sérieux qu’il aurait dû l’avoir été.

« Toute l’équipe, moi-même, toute l’organisation, sommes avec Diego Chara dans cette situation qui s’est produite sur le terrain aujourd’hui. »

La MLS et Minnesota United n’ont pas encore commenté.