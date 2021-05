L’entraîneur de plongée de Pondichéry travaille sous l’eau pour sensibiliser le public à la condition physique

L’importance de rester en forme et de renforcer notre immunité a de nouveau été soulignée par les médecins et les chercheurs du monde entier. Pendant une période comme celle-ci, rester en forme est non seulement extrêmement bénéfique pour notre santé physique et mentale, mais contribuera également grandement à renforcer votre immunité contre le coronavirus mortel. Les amateurs de fitness continuent également de partager des tonnes de contenu lié à l’alimentation et à l’exercice qui peuvent profiter à tout le monde car ils se protègent du COVID-19. Ces conseils et routines d’exercices sont particulièrement utiles pour les professionnels qui ont du mal à prendre du temps pour leur santé et leur forme physique.

Un homme de Pondichéry a récemment pris un peu son jeu de fitness en encourageant de nombreuses personnes à consacrer du temps à s’entraîner. Dans un clip Twitter très apprécié partagé par le journaliste local Pramod Madhav, l’entraîneur de plongée Aravind peut être vu en train de faire un entraînement pour les bras avec de lourds haltères. Mais il y a un hic – il travaille sans effort à quelques centimètres de profondeur dans l’eau de mer. La légende disait: « L’homme de Pondichéry fait de l’exercice 14 mètres en eau profonde pour souligner le besoin d’exercice pendant la pandémie. » Dans la vidéo, Aravind suit toutes les règles et consignes de sécurité tout en donnant à chacun des objectifs de fitness à poursuivre.

L’homme de Pondichéry fait l’exercice 14 en eau plus profonde pour souligner le besoin d’exercice pendant la pandémie.Est-ce que les boucles Dumbell et Barbell se courbent sous l’eau pendant que les poissons nagent. pic.twitter.com/pCVbx6O1H5 – Pramod Madhav ♠ ️ (@ PramodMadhav6) 10 mai 2021

Pour souligner l’importance de maintenir un corps sain et de sensibiliser le public alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages dans nos vies avec sa deuxième vague, Aravind peut être vu en train de faire plusieurs exercices sous l’eau.

Il a également déclaré que les gens devraient s’entraîner et faire des exercices de respiration pendant environ 45 minutes régulièrement, car il est essentiel de garder le corps et les poumons forts. Cela renforcera également l’immunité. L’entraîneur de plongée avait partagé la vidéo sur ses poignées Facebook et Instagram d’où elle s’était dirigée vers Twitter.

