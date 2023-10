Matthieu Perry était surtout connu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom emblématique de NBC, Amismais pour certains, son amitié s’étendait bien au-delà du grand écran.

Samedi, Perry est décédé à l’âge de 54 ans à son domicile de Los Angeles, en Californie. Suivre l’actualité, les célébrités, les fans et la famille de Perry ont parlé sur sa mort “tragique” et son impact sur ceux qui l’ont connu.

Kevin Frazier d’ET a parlé avec Matt Manasse, l’ami proche de Perry et entraîneur de pickleball, de leurs derniers instants, de la façon dont Perry devenait « obsédé » par le jeu et de la façon dont ils passaient du temps ensemble en dehors du terrain.

S’exprimant via Zoom, Manasse a qualifié Perry de “authentique et attentionné” et a révélé que peu importe quand il parlait avec le défunt acteur, il “était tout ce qu’il allait toujours vous faire rire et vous faire repartir de bonne humeur”.

Manasse a expliqué que Perry a utilisé le pickleball comme exutoire dans son rétablissement et a encouragé d’autres personnes qui surmontaient leur dépendance à essayer ce sport.

“Il amenait parfois d’autres personnes sur le terrain qui vivaient des choses similaires et essayait également d’utiliser le pickleball pour les aider”, a expliqué Manasse. “Il avait vraiment le cœur toujours ouvert et essayait toujours de faire rire tout le monde aussi.”

“Je me sens chanceux de le connaître”, a noté Manasse.

Avant sa mort samedi, Perry jouait au pickleball – quelque chose que Manasse a déclaré que l’acteur faisait environ 4 ou 5 fois par semaine.

“Je pense que Pickleball était un exutoire pour lui”, a expliqué Manasse. “C’était quelque chose qui l’obsédait, c’était sa nouvelle dépendance saine, et il adorait ça.”

Perry est depuis longtemps ouvert à propos ses antécédents de toxicomanie. En 2022, il a publié un mémoire, Amis, amants et grandes choses terribles : un mémoirequi détaillait son ascension vers la gloire, sa lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme et ses problèmes de santé.

Manasse a partagé que dans les semaines précédant sa mort, Perry était de « bonne humeur » et qu’« il semblait être dans un très bon endroit et un endroit heureux ».

En dehors du terrain de pickleball, Perry et Manasse étaient de bons amis, partageant des dîners ensemble et regardant le Super Bowl chez Perry.

“Je suis juste heureux que, vous savez, il ait eu beaucoup de plaisir et de plaisir à être sur un terrain de pickleball avec des gens qu’il appréciait, parce qu’il nous a donné tellement de joie”, a poursuivi Manasse, soulignant que la qualité de star de Perry était quelque chose que « la plupart des gens n’ont pas ».

Manasse est devenu ému lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un message supplémentaire qu’il aimerait pouvoir envoyer à Perry, en disant: “Il me manque et j’aimerais lui parler une fois de plus” et “Merci d’être un très bon ami”.

Pour en savoir plus sur la vie et l’héritage de Perry, consultez les liens et la vidéo ci-dessous.

